“El otro día escuché que había gente que decía que los defensores europeos no marcan, que es fácil jugar allá. Siempre es fácil hablar. ¿Por qué los técnicos que dicen que (Pep) Guardiola y (Jürgen) Klopp vengan a la Argentina no están en Europa? ¿por qué no van ellos allá?. No es tan fácil”.

El autor de esa frase es Alexis Mac Allister, que ofreció una entrevista a ESPN y disparó, sin nombrarlos, contra Néstor Gorosito y Cristian Fabbiani, quienes habían minimizado hace unos días el éxito de los técnicos de Manchester City y Liverpool. “Es completamente diferente Europa de Argentina. Es incomparable. Yo a veces a ustedes los escucho decir: ‘¿Pero por qué no juegan cada tres días?’. Ellos van en avión y vos acá no podés concentrar porque no hay guita para la concentración, tenés que ir después de la merienda así te ahorrás una o dos comidas. Entonces, no es tan fácil como en Europa”, había dicho Pipo. Mientras que el Ogro determinó que en Europa es más fácil jugar, porque “los defensores no te marcan. Pero no te marcan, literal, por eso hay tantos goles”. La respuesta de Mac Allister, figura en el Liverpool de Klopp, fue directamente al ángulo.

Mac Allister, además, habló sobre la posibilidad de acudir a París 2024, más allá de su participación en los Juegos de Tokio 2021, donde la Argentina no pasó la etapa de grupos. “Yo tuve una experiencia, donde luché mucho para estar, y lamentablemente no se dio como uno esperaba. Me gustaría en algún momento volver a estar en un Juego Olímpico, pero que sea en otras condiciones; sin el Covid, que nos sacó libertades y no nos permitió disfrutarlo como queríamos. Ahora veo muy bien al equipo, con grandes jugadores y muy buenas opciones de los mayores que quieren estar”, comentó.

Más allá de esa polémica, la Selección Argentina ultima detalles para el amistoso de este martes con Costa Rica, en el que todo indica que el entrenador Lionel Scaloni hará varias modificaciones en relación al equipo que goleó 3 a 0 a El Salvador el viernes en Filadelfia. Pero, además, cobra fuerza la posibilidad de que debute el futbolista número 46 del ciclo.

Para el partido previsto para las 23.50 de este martes, Scaloni analiza los ingresos de Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, que por lo general son titulares, pero ante El Salvador estuvieron en el banco de suplentes. Al mismo tiempo, entro otros podrían descansar Cristian “Cuti” Romero y Ángel Di María.

Lo novedoso estaría en el arco, ya que otro que no tendría acción sería Emiliano Dibu Martínez. Sin embargo, contra toda lógica no lo reemplazaría Franco Armani sino Walter Benítez, quien tendría su estreno oficial en la valla albiceleste.

“Siempre se busca darle la oportunidad de jugar a los chicos que no vienen jugando seguido y ofrecer así otras variantes. En líneas generales, creo que se hizo un buen partido y los chicos que queríamos ver han cumplido”, resumió al respecto Scaloni tras la goleada del viernes. Y agregó: “Ellos nos dan más opciones y ahora tenemos otro partido y haremos lo mismo si se puede, porque para eso están estos encuentros: para evaluar y después valorar y analizar cómo fue la gira”.

De confirmarse la titularidad del hombre que actualmente defiende el arco de PSV en Países Bajos sería el futbolista número 46 en tener su estreno en el seleccionado argentino durante el ciclo de Lionel Scaloni, en una lista cuyo último nombre hasta el momento es el de Valentín Barco, que tuvo acción el viernes en Filadelfia.

Los convocados de la selección argentina

Arqueros: Franco Armani, Emiliano Martínez y Walter Benítez.

Franco Armani, Emiliano Martínez y Walter Benítez. Defensores: Nicolás Valentini, Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Valentín Barco.

Nicolás Valentini, Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Valentín Barco. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Valentín Carboni, Guido Rodríguez y Facundo Buonanotte.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Valentín Carboni, Guido Rodríguez y Facundo Buonanotte. Delanteros: Ángel Di María, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La Selección de fútbol entrena en el Memorial Coliseum, en la Ciudad de Los Ángeles.

Además del arquero surgido en Quilmes, Nicolás Valentini, de Boca, y Valentín Carboni, de Monza de Italia, también podrían tener sus primeros minutos representando a su país.

Sin embargo, según comentó desde Filadelfia el periodista Gastón Edul, Dibu pretende decir presente el martes, por lo que su titularidad o no se definirá en las horas previas al amistoso con los Ticos.

Del lado de Costa Rica, Gustavo Alfaro se mostró muy entusiasmado rumbo al cruce con Argentina: “Tenemos por delante una prueba contra el campeón del mundo. Es una prueba para aprender, porque vamos a intentar hacer el mejor partido posible, pero es el campeón del mundo. Y tenemos el privilegio de jugar contra el campeón del mundo”.

Scaloni prepara variantes para el segundo partido de la gira por los Estados Unidos twitter

Luego amplió: “Con todo respeto, prefiero jugar con Argentina, Brasil, Uruguay, Inglaterra a jugar con otros equipos. Porque los que nos nivela para arriba es el nivel de los rivales que nosotros tengamos. Por más que la pasemos mal, estemos mal y no consigamos un buen resultado. Eso es parte de la enseñanza. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para seguir en el crecimiento que pretendemos. Y es lo que queremos allá, al final del camino: ser competitivos”, cerró.

Argentina vs. Costa Rica: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día: Martes 26 de marzo.

Horario: 23.50 (hora argentina).

Estadio: United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos.

Árbitro: A confirmar.

TV: TyC Sports y TV Pública.

Streaming: TyC Sports Play, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play.

Con sus tres rivales de la etapa de grupos de la Copa América definidos (Perú, Chile y Canadá), la selección argentina buscará este martes más minutos de rodaje para que Scaloni siga probando jugadores y evalúe alternativas cuando no puede contar con Lionel Messi, antes de la difícil tarea de elegir a la lista de convocados, en la búsqueda de retener la corona de mejor selección del continente.

Julián Álvarez, durante una práctica en el Memorial Coliseum, en Los Ángeles

La selección va por un nuevo récord

Si bien los protagonistas ya manifestaron en varias oportunidades que no están atentos a los récords, la selección argentina estará este martes ante la chance de dejar una nueva huella. Los campeones del mundo, de imponerse ante Costa Rica, tendrán el récord del período más largo en la cima del ranking de la FIFA. El conjunto que conduce Lionel Scaloni podría superar su propia marca de 11 meses como líder global.

Necesita superar al equipo que dirige Gustavo Alfaro y de esa manera llegaría a un año en el escalón más alto, ya que desde abril de 2023 que la selección argentina es el conjunto que ocupa el primer lugar de la lista de selecciones que confecciona la FIFA.

Todos los futbolistas que debutaron en la selección argentina durante el ciclo Scaloni

1. Gerónimo Rulli

2. Renzo Saravia

3. Exequiel Palacios

4. Gonzalo Martínez

5. Giovanni Simeone

6. Walter Kannemann

7. Alan Franco

8. Matías Vargas

9. Franco Cervi

10. Franco Vázquez

11. Santiago Ascacíbar

12. Rodrigo Battaglia

13. Rodrigo De Paul

14. Juan Foyth

15. Gastón Giménez

16. Paulo Gazzaniga

17. Lisandro Martínez

18. Gonzalo Montiel

19. Domingo Blanco

20. Matías Suárez

21. Esteban Andrada

22. Iván Marcone

23. Matías Zaracho

24. Juan Musso

25. Lucas Martínez Quarta

26. Nicolás Domínguez

27. Alexis Mac Allister

28. Leonardo Balerdi

29. Adolfo Gaich

30. Lucas Ocampos

31. Nicolás González

32. Facundo Medina

33. Emiliano Martínez

34. Cristian Romero

35. Julián Álvarez

36. Nahuel Molina

37. Emiliano Buendía

38. Lucas Boyé

39. Marcos Senesi

40. Thiago Almada

41. Nehuén Pérez

42. Enzo Fernández

43. Alejandro Garnacho

44. Facundo Buonanotte

45. Valentín Barco

