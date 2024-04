Marcos Acuña: la dura acusación contra Sevilla, por su pase frustrado a Aston Villa, de la Premier League

Escuchar

Y un día Marcos Acuña estalló contra Sevilla. El enojo venía hace tiempo. Su última publicación en la red social X (exTwitter) fue de hace tres días, cuando dijo: “Buen triunfo en casa y contento de volver a estar. Vamos Sevilla”. Y le agregó el #NuncaTeRindas. Se refería al triunfo de Sevilla sobre Mallorca por 2-1, por los goles de Youssef En-Nesyri e Isaac Romero, por la 32 fecha de la Liga Española. Acuña fue suplente pero ingresó a falta de diez minutos por la lesión de Nemanja Gudelj. El tema es lo que sucedió hace unos meses, por el pase frustrado del lateral izquierdo al Aston Villa de Inglaterra, donde milita Emiliano “Dibu” Martínez.

En agosto del 2023, no sólo estaba interesado Aston Villa por Acuña, sino que también Lazio, de Italia, y el Torino, otro club italiano que hasta le había puesto cifras al interés: 7.000.000 de euros.

Acuña tenía todo cerrado para irse a jugar a la Premier League, según publica el portal El Desmarque, pero a última hora se cayó todo por culpa de las desaveniencias que existían entre José Castro, por entonces presidente y Monchi (secretario técnico), ya en tierras británicas. El exRacing, de 32 años, había sido seducido por Unai Emery -quien fuera DT suyo en Sevilla- para pasar a Aston Villa. Era un gran paso en la carrera de Acuña desde lo deportivo y también desde lo económico para su familia. Pero la transferencia no se hizo y Acuña tiene en la mira a un responsable.

Marcos Acuña tiene el futuro indefinido y acumula un enojo con los directivos de Sevilla

“No fueron rumores, el Sevilla FC tuvo una oferta importante que, por cuestiones personales del presidente y Monchi no se cerró, y el afectado fui yo. Creo que no lo merecía porque habría entrado una buena plata, pero eso ya pasó y estoy enfocado ahora en las fechas que quedan”, ha relatado en su entrevista para ABC.

El futbolista campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina tiene contrato hasta mediados de 2025. ¿Qué será de su destino? “No lo sé. Primero tengo que acumular minutos, jugar partidos nuevamente en Sevilla y después ver lo que sigue”.

No fueron días fáciles para Acuña, ya que en redes sociales hubo hinchas de Sevilla que pusieron en duda su compromiso con el club. Le preguntaron si se sentía más respaldado ahora y comentó: “No sé, yo confío en mí y las personas que están en el club confían en mí. Después lo que digan desde fuera poco me interesa. Yo intento dar siempre lo mejor y creo que lo he demostrado en cada partido que juego”.

No fueron en general semanas fáciles para Acuña. El 30 de marzo pasado, en la victoria por 1-0 de Sevilla como visitante ante Getafe por la fecha 30 de la Liga de España, que le permitió al equipo andaluz alejarse un poco de la zona del descenso, tuvo una denuncia del club por “insultos racistas y xenófobos contra Marcos Acuña y el cuerpo técnico”.

Getafe-Sevilla, el momento en el que Marcos Acuña fue insultado y el árbitro paró el partido captura

El árbitro Jesús Iglesias Villanueva detuvo el encuentro en la segunda parte a instancias de uno de sus asistentes, que escuchó desde una tribuna un insulto al jugador argentino campeón del mundo en Qatar 2022. El juez advirtió al delegado del Getafe, Manuel Mejuto González, para después anunciarse por los parlantes del estadio un mensaje en contra de un insulto que inicialmente no había sido detallado. El árbitro explicó: “Se produjeron insultos racistas sobre el dorsal 19 del equipo visitante, con palabras como ‘Acuña, mono’ y ‘Acuña, vienes del mono’, desde aficionados situados en la zona central del campo detrás de la posición de mi árbitro asistente número 2″.

Tras el partido, Sergio Ramos, que había anotado el gol de Sevilla, se había lamentado que estas situaciones se sigan produciendo. “Venimos reclamando respeto dentro del mundo del fútbol, que la gente no venga aquí, a un estadio de fútbol, a liberarse y a decir tonterías, a insultar a los jugadores. El línea escuchó un insulto a Acuña y se lo hizo saber al árbitro”.

El Comité de Disciplina de la Liga Española le había impuesto una sanción al club de clausura parcial del recinto deportivo por un periodo de tres partidos y una sanción económica de 27.000 euros. Pero esto quedó sin efecto hace unos días porque dicho organismo le dio curso a la apelación presentada por Getafe.

El 12 de este mes, Acuña había sorprendido en sus redes sociales con un tatuaje. El defensor del Sevilla publicó en su cuenta de Instagram - donde tiene más de dos millones y medio de seguidores - un video donde mostró el espectacular tatuaje que se hizo en la parte externa de su pierna izquierda. El diseño reunió la Copa del Mundo, la bandera de la Argentina, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las tres estrellas. El encargado del diseño fue el tatuador, Valentino Russo, quien ya trabajó con Leandro Paredes, Mauro Icardi y el arquero italiano, Gianluigi Donnarumma, entre otras figuras del fútbol.

LA NACION