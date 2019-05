La selección será el puente de un inédito encuentro entre Messi y Menotti

Menotti, de cara al grupo de futbolistas Crédito: Twitter

Cristian Grosso SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2019 • 23:59

Un equipo. Agustín Marchesín; Saravia, Otamendi, Funes Mori y Tagliafico; una poblada línea de volantes con Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Gio Lo Celso y Roberto Pereyra, y de punta, el 'Kun' Agüero. Y un entrenador, César Luis Menotti . Es apenas un juego, que se desprende de una particularidad que arrojó la primera práctica de la selección: solamente fueron 11 los futbolistas que estuvieron en el predio de Ezeiza, y el director deportivo les dio la bienvenida con una breve charla en la cancha. Menotti, otra vez en el campo y con la selección. Una imagen repleta de significados.

Hasta hace algunos meses, Menotti ni conocía el complejo deportivo de la AFA. Con la selección, su vínculo había concluido tras el Mundial de España '82. Esporádicamente, apenas se aproximaba en ciertos torneos cuando trabajaba como comentarista de alguna señal televisiva. Por ejemplo, en la Copa América de Perú 2004, antes del encuentro con los locales, por los cuartos de final, en Chiclayo, conversó animadamente al borde de la cancha con Carlos Tevez, 'Lucho' Figueroa y 'Chelito' Delgado. Pero eran solo instantáneas.

Menotti volvió a la selección. Opina, interviene, aconseja. Y espera que su mano se note más cuando pueda gravitar en los calendarios, en los amistosos y en la organización de una selección local. Será más adelante, luego de la Copa América de Brasil, cuando tal vez deba participar de la elección de un reemplazante para Scaloni. Y en su regreso, si ayer revivió la comunión, esta mañana será muy especial: por primera vez estará cara a cara con Lionel Messi. El capitán de Barcelona se sumará por la mañana, junto con Ángel Di María, Marcos Acuña, Lautaro Martínez, Germán Pezzella y Paulo Dybala.

Precisamente consultado por LA NACION, la semana pasada, Menotti compartió una sensación muy íntima: "Nunca hablé con él, no lo conozco todavía, pero estoy seguro de que si le preguntaran si prefiere ser campeón con Argentina o ganar la Champions..., mirá si va a decir la Champions...". Y no se ahorró elogios hasta ubicarlo en el Olimpo: "Se agrega a los famosos cuatro más grandes de la historia: Pelé, Di Stéfano, Maradona y Cruyff. Yo creo que él ya está en ese lugar y estoy muy feliz de que esté aquí en la selección. Tengo la seguridad de que está feliz en la selección. No le costaría nada decir que no, si no tuviese ganas podría decir que le duele el dedo gordo del pie, pero si está acá es porque está feliz en la selección". Desde hoy podrá comenzar a comprobarlo.