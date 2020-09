La vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos de Boca, los testeos y los ajustes para el regreso a la Copa Libertadores Fuente: Archivo - Crédito: Prensa Boca

Diego Morini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de septiembre de 2020 • 11:51

No se detiene, no pueda hacerlo. El estreno en la Copa Libertadores, con todos los contratiempos por delante es siempre un compromiso de alta tensión y de particular obsesión para Boca. Por eso no quiere dejar detalle sin atender. Y detrás de esa misión también está el entrenador Miguel Ángel Russo, que este domingo se sumó a las práctica que el plantel realiza en Ezeiza. El DT xeneize había estado lejos del plantel, ya que fue el primero en abandonar el hotel Howard Johnson, cuando estalló el brote por coronavirus en el plantel, que afectó a 22 futbolistas y también a integrantes del cuerpo técnico y el staff.

Copa Libertadores. Boca, River y Racing, y las desventajas por una deficiente preparación

Tras dos semanas lejos del plantel, aunque en contacto permanente y siguiendo todo a la distancia, Russo fue autorizado a estar en los entrenamientos del equipo, aunque con todos los protocolos sanitarios correspondientes. La intención del DT es poder hacer algunos ensayos tácticos con el equipo, ya que el regreso el jueves ante Libertad, en Paraguay, será un desafío muy exigente para Boca, tras una preparación muy compleja.

Por el momento no está resuelto que Russo viaje con el equipo a Paraguay. Si bien el técnico se sometió a los testeos que exige la Conmebol, 72 horas antes de viajar para cada duelo de la Copa (también pasó por ese protocolo todo el plantel), la recomendación de los médicos es que el DT no viaje para el duelo con Libertad, de la misma manera que tampoco lo haga para el choque con DIM, en Medellín, el jueves 24 del actual. De todas maneras, la determinación es del DT y todavía no habría comunicado cuál será su decisión.

Russo tuvo a disposición a 28 jugadores para trabajar en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza. Quienes están a disposición son todos aquellos jugadores que se recuperaron tras contagiarse de coronavirus y aquellos que siempre dieron negativo: Jorman Campuzano, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas, Nicolás Capaldo, Edwin Cardona y Gonzalo Maroni. Además, cuenta con tres juveniles que no registraron contagios: Enzo Roldán, Alan Varela y Cristian Medina.

Por el momento Boca no había podido realizar tareas en las que pudieran parar un equipo para definir acciones para el duelo con Libertad. Si bien los protocolos establecen que no se pueden realizar encuentros entre dos equipos, la idea de Russo es tratar de disponer algún equipo en el que pueda hacer movimientos tácticos. Es todo un interrogante qué jugadores podría seleccionar para este retorno a la Copa, sin embargo, se cree que podría ser: Andrada; Buffarini, López o Zambrano, Izquierdoz y Fabra; Salvio, Pol Fernández, Campuzano y Cardona o Capaldo; Tevez y Soldano.

La vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos de Boca, los testeos y los ajustes para el regreso a la Copa Libertadores Fuente: Archivo - Crédito: Prensa Boca

Todos los detalles son importantes en esta etapa y nada puede quedar librado al azar. Y Russo tiene claro que van a aparecer imponderables, como sucedió con Ramón Ábila, que sufrió el viernes último un desgarro en el muslo izquierdo, se perdería al menos tres partidos y recién podría volver en el cierre del Grupo H ante Caracas, en La Bombonera. Ante ese escenario, es que el DT pidió que se frenara el pase de Walter Bou a Defensa y Justicia, ya que quiere tener la mayor cantidad de jugadores posibles. De todas maneras, si aparece una buena oferta no se descarta que presten a Bou.

En el caso de Sebastián Villa, la situación todavía no está definido, si bien está dentro del plantel por ahora la idea del cuerpo técnico es no utilizarlo. En las últimas horas le habrían hecho saber al Consejo de Fútbol que Atlético Mineiro estaría dispuesto a mejorar la última oferta (4.000.000 de dólares) que realizó para comprar el 50% del pase. En Boca son cautelosos con estas cuestiones, ya que el mercado en Brasil se abre el 13 de octubre próximo.