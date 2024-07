Lamine Yamal deslumbra a Europa y cosecha elogios: el increíble video del crack de 16 cuando era más chico

Escuchar

MUNICH, Alemania.– Europa se rinde a Yamal y a España tras pase a la final de la Eurocopa. La prensa española y europea se rindió en elogios hacia la Roja el día después de tras la victoria en semifinales por 2-1 contra Francia, un encuentro marcado por un golazo del joven Lamine Yamal. ”Fantásticos, felices, finalistas”: el diario AS resume en esas tres palabras un partido en el que “España liquidó a Francia” para alcanzar la final de Berlín, del próximo domingo.

Marca optó por una foto del grupo al completo celebrando sobre el césped del feudo del Bayern Múnich la victoria. “SuperEspaña a la final”, tituló, destacando a un “Lamine para la eternidad”. El gol del joven de 16 años ha dado la vuelta al mundo y ocupado portadas deportivas y generalistas, que destacan tanto la belleza de su zurdazo como la importancia del mismo.

Lamine Yamal ya consagrado, festejando su golazo en la Eurocopa ante Francia, por las semifinales MIGUEL MEDINA - AFP

Mundo Deportivo colocó una foto del joven con el titular “Lamine Final” y destaca la “rosca” del adolescente y una “maravilla” de Dani Olmo, el otro goleador. Con permiso del jugador del RB Leipzig, es el joven talento del FC Barcelona quien se cuela en más portadas generalistas españolas: El País y ABC dedican su imagen a Yamal, mientras que El Mundo valora la juventud del grupo de Luis de la Fuente, con una foto de los dos goleadores: “La final de los niños”.

Pero los elogios no son sólo de medios españoles. El diario inglés The Times se mostró totalmente seducido por Yamal: “Los torneos pueden consagrar talento o revelarlo (...) Yamal anotó un gol del que la gente que estuvo allí hablará durante décadas y rindió al nivel de un genio luminoso, que sugiere que podemos haber presenciado el siguiente eslabón en el linaje de los semidioses” del fútbol. “No puede beber, fumar, conducir o votar, pero sí poner un balón en el ángulo en el partido más importante para su generación”, dijo The Guardian. Desde Italia, la Gazzetta dello Sport habla de un “muchacho de oro” en su portada y Bild, en Alemania, de un “gol de ensueño del prodigio de 16 años”.

Lamine Yamal y Nico Williams, los chicos que resfrescaron el fútbol y la delantera de España

Incluso, en las últimas horas se ha viralizado un video especial del Barcelona FC, en el que se muestra a un niño Lamine Yamal en La Masía, con sus goles y destrezas. Ya era un crack, deslumbrando con sus enganches, con sus definiciones y hasta con sus festejos de los goles.

En otro video, un poco más grande, se lo ve sonriente antes de un clásico con Real Madrid en el Camp Nou, en el que le tocó ser uno de los chicos que ingresan en el campo de juego con los planteles antes del partido. En su caso, le tocó el capitán de Real Madrid, Sergio Ramos. Aunque con un compañero, Lamine está más inquieto observando hacia el fondo de la fila, en lo alto de las escaleras: allí están Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Así jugaba Lamine de chico

¿Cómo se toma todo esto el crack, de 16 años? “La prensa un día te pone como el nuevo Messi y al día siguiente tienes que dejar de jugar”, dice. “Así que lo mejor es centrarte en lo tuyo y en tu trabajo, y pensar solo en lo que te diga el entrenador, que es el que te quiere ayudar de verdad, y tus compañeros”, agregó en una entrevista para la revista GQ, cuyo número de verano protagoniza.

Sobre los insultos racistas en el fútbol, aseguró que son algo “lamentable que no puede suceder. Antes sí que se tomaba como algo normal, que es algo que tampoco puedo entender, pero es que ya no puede pasar más. Yo creo que LaLiga tomará medidas para que no vuelva a pasar. Al final, que tú estés practicando un deporte y que alguien te venga a ver y te insulte tampoco es algo normal. Ahora, que te insulten por tu color de piel, la verdad, yo no le encuentro sentido”, se sinceró.

Yamal y su golazo a Francia en la semifinal

Con ustedes, el futbolista más joven en hacer un gol en la historia de la Eurocopa.



🪄🇪🇦 Qué locura lo de Lamine Yamal. 16 años.pic.twitter.com/omjM8VBHgE — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) July 9, 2024

“Tenemos mucha ilusión porque al final somos todos muy jóvenes. Para bastantes de nosotros es nuestra primera Eurocopa. Tengo mucha ilusión de ganarla”, comentó. De esta última temporada en Barcelona, reconoció que no fue como esperaba al no poder ganar ningún título. “Tenía las expectativas más altas, porque en el Barcelona no llevarse ningún título es algo duro. Yo creo que hemos tenido muchos altibajos, sobre todo en LaLiga. Y no hemos sabido ser constantes. Para ganar La Liga, la Champions, la Copa del Rey o la Supercopa de España hay que ser constante, y eso es lo que nos ha faltado. Me baja bastante la nota el hecho de que no hayamos ganado nada, la verdad”, reconoció.

Fuentes: AFP y DPA

