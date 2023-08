escuchar

Si el San Lorenzo de Rubén Darío Insua fue “reconocible” a los cinco partidos de la llegada del entrenador, ahora que ya pasó más de un año de su gestión, las marcas son más profundas, El equipo puede ganar, empatar o perder (lo que menos sucede gracias a su gran trabajo) pero el ADN futbolístico se mantiene casi inalterable. El partido ante Lanús, con el triunfo por 1-0 por la primera fecha de la Copa de la Liga, fue un calco de los muchos que disputó en todo este trayecto. Y encontró puntos de apoyo reconocibles en la campaña: las manos seguras de Batalla, la presencia de Gastón Hernández, el desequilibrio de Nahuel Barrios y el aporte goleador de Adam Bareiro .

San Lorenzo es así, capaz de armar un ataque profundo y veloz en cuatro toques y demostrarlo al minuto de juego; lo resolvieron con una asistencia de Leguizamón para la arremetida de Barrios; antes habían participado Bareiro y Braida; la salvó el arquero Aguerre, una de las incorporaciones. Aparece, ataca y se reagrupa, pero el Ciclón nunca se va del partido, nunca se desenfoca.

El esquema 3-4-3 no se modifica para atacar, y se transforma, como siempre, en un 5-4-1 cuando el equipo no tiene la pelota, en donde todos tienen responsabilidades defensivas, arrancando por el solidario Adam Bareiro, capaz de autogenerarse un penal o chance de gol dentro del área rival como también de presionar a los centrales rivales o el 5 adversario. Esto no implica que el Ciclón sea un equipo defensivo, no. Trata de ganar los partidos pero manejando sus tiempos y con Nahuel Barrios como el futbolista más rebelde y desequilibrante de la mitad de la cancha para adelante.

Agustín Giay, de buen partido, recibe la infracción de Pepo de la Vega Julián Álvarez - télam

Lanús también suele mantener el estilo bajo la conducción de Frank Kudelka, con el esquema 4-3-3, con Pepo De la Vega y Troyansky en los extremos y Leandro Díaz como 9. Como punto en común: ambos equipos se sienten más cómodos cuando juegan con más espacio a favor, no cuando deben resolver en pocos metros. En esa batalla de posesión pareja, los avances más claros fueron del Ciclón, con llegadas de Bareiro y Barrios. La primera aproximación por el lado del local fue con Pepo de la Vega, que exigió a Batalla con un remate fuerte.

El problema que tuvieron ambos es que los seis delanteros quedaron demasiado partidos con respecto a los laterales (en el caso de Lanús) o carrileros (con respecto al Ciclón). y los mediocampistas. Como estaba planteado el partido, no fue casualidad que se destacaran dos centrales: Gastón Hernández y Cristian Lema. Casi no hubo jugadas elaboradas con triangulaciones o paredes cortas. De nuevo, incluso desde esa generalidad, San Lorenzo estuvo más conectado con el tándem izquierdo entre Braida-Barrios.

Adam Bareiro ante Pérez; el 9 de San Lorenzo es indomable Julián Álvarez - télam

El comienzo del segundo tiempo fue favorable a Lanús. Y el quedo de San Lorenzo activó el debut de Carlos Auzqui (ingresó por Leguizamón). Pero el Ciclón nunca perdió la peligrosidad ofensiva, los adversarios saben que nunca se pueden descuidar. Barrios, el jugador más claro en ataque, generó un desborde y un centro desde la izquierda para el cabezazo de Maroni que dio en el travesaño. Pero era por arriba... De cabeza fue el gol de Adam Bareiro tras un tiro libre frontal muy bien ejecutado por Maroni al lugar justo: ni lo suficientemente cerca de Aguerre para que el arquero salga a rechazar ni lo suficientemente corto para que despejen los defensores.

En el local ingresaron Augusto Lotti y Pepe Sand y Batalla le desvió un zurdazo al exAtlético Tucumán. Acto seguido, el arquero volvió a dar seguridad tras un cabezazo de Lotti. El tercer duelo entre el delantero y el 1 también lo ganó Batalla: tras un remate desde afuera del área la mandó al córner.

Lo mejor del partido

El oficio de San Lorenzo se impuso una vez más. En líneas generales no sufrió y demostró que, tras el golpe sufrido en Brasil, la eliminación de la Copa Sudamericana no siendo menos que el poderoso San Pablo, vuelve a reinventarse y estar en la pelea.

“Este grupo se merece esto y mucho más. Estamos concentrados para todo lo que viene, queremos estar entre los cuatro primeros del grupo y queremos luego dar una vuelta olímpica en la Copa de la Liga. Eso queremos”, opinó Bareiro en declaraciones a TNT Sports y agregó sobre su rendimiento y estilo de juego: “El sacrificio es algo que me da sus frutos, con la humildad de siempre; así se consiguen cosas. Este es el camino para conseguir grandes cosas”. La mejor noticia se la dio Bareiro a Insua. Por otro gol para un nuevo triunfo y porque -más allá de los sondeos de varios equipos- afirmó que se queda en San Lorenzo. Si tiene al gladiador, el DT siente que todo es posible.