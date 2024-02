escuchar

Dibu Martínez es una sensación en la Premier League. En realidad, mucho tiempo antes de la consagración en Qatar, donde fue decisivo en varios tramos del camino a la gloria, no sólo en las definiciones por penales frente a Países Bajos y Francia. Manos a mano que quedaron en la historia, como el frenético duelo contra Randal Kolo Muani, cuando la final se acababa y en ese instante la derrota era casi segura, más allá de los merecimientos amplios que había acumulado el equipo nacional.

Esa salvada fue con una reacción espectacular con las piernas, un recurso que suelen utilizar todos los arqueros del mundo. Los dueños del arco pueden hacerlo: juegan libremente con las manos y los pies, al menos, en su zona de confort. Emiliano Martínez tiene tantos reflejos con las piernas y mejoró tanto en los movimientos con los pies, que los más atrevidos sugieren que su poderío se reparte con los guantes. O más aun: a veces, las manos son un elemento de mero equilibrio en sus salvadas monumentales.

No fue el caso en la nueva obra de Aston Villla, este sábado, un espectáculo de fútbol y goles. Más allá de la aplastante victoria, un 5-0 sobre Sheffield United, Martínez ratificó una vez más que es extraordinario, desde luego, con las manos también. En el comienzo, por ejemplo, cuando le contuvo un mano a mano a Ben Brereton, el delantero chileno nacido en Reino Unido.

Más tarde, con la goleada sellada, creó una doble tapada espectacular. Primeramente, parado, a puro reflejo, y luego, desde el piso, ayudado con el movimiento de piernas. Lo sufrieron –no pudieron creerlo– Anel Ahmedhodzic y Jack Robinson, que no tuvieron la astucia suficiente para quebrar la resistencia del hombre nacido en Mar del Plata. Ni siquiera para el tanto del honor.

Aston Villa, con el arquero argentino, arrasó con el colista Sheffield United y sigue en puestos de clasificación para la Champions League, en la 23ª fecha de la mejor liga del planeta.

Los tantos de los “Villanos” fueron marcados por el escocés John McGinn, el local Ollie Watkins, el jamaiquino Leon Bailey, el belga Youri Tielemans y el español Alex Moreno. Con este resultado, Aston Villa se ubica cuarto, con 46 puntos, en un certamen que lidera Liverpool con 51 y un partido menos.

Pasaron varias cosas curiosas en Bramall Lane, el estadio de fútbol situado en la ciudad de Sheffield. Es cierto que el equipo es el peor de la liga, último sobre 20 y con 10 unidades. Le hicieron 59 goles en 23 partidos, una marca que llama la atención, si se tiene en cuenta que el conjunto que lo sigue en ese rubro negativo, Burnley, sufrió “apenas” 47 tantos.

Evidentemente, la paciencia no es el fuerte de sus hinchas, que sienten que la travesía por la Premier League va a acabar próximamente. Es más: a los 22 minutos, cuando el desarrollo ya estaba 0-3, unos cuantos simpatizantes abandonaron el recinto. Nada nuevo, es cierto. Lo que no es tan común es el momento: no habían transcurrido ni un cuarto del partido.

Más allá del espectáculo desigual, Martínez siempre se las ingenia para llamar la atención, con salvadas espectaculares. También, con nobles gestos, que se contraponen con esa figura arrogante en la que se transformaba en las series por penales tanto en la Copa América como en el Mundial. Antes del encuentro de este sábado, cuando los equipos se formaban para saludarse en la clásica acción de caballerosidad, el número 1 tuvo una actitud por el estilo.

En medio de la baja temperatura del invierno europeo, cubrió con su campera a una de los pequeños que estaban parados delante de los jugadores en la presentación de los equipos. Justo el que estaba ante él. La felicidad no cabía en el cuerpito de la niña.

Resulta que la chica, evidentemente, tenía algo de frío. Y Dibu la abrigó con su vestimenta. A diferencia de la ola de calor que recorre Argentina, hacía frío de Sheffield, unos 7 grados a la hora del partido. Emiliano Martínez y Aston Villa le pusieron calor con solidaridad, atajadas y muchos goles.

