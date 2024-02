escuchar

1) La difícil búsqueda de una identidad

¿Cuál es la verdadera cara de Racing? ¿La del equipo que tropezó dos veces como local? ¿La del que marcó ocho goles en apenas cuatro días? Con apenas seis fechas transcurridas y dos meses de trabajo desde que llegó Gustavo Costas, parece difícil encontrar una respuesta. Lo que sí se puede afirmar es que el partido del sábado a las 17 en la mitad roja de Avellaneda terminará de dar forma a la identidad de la Academia. En el manual nunca escrito de frases célebres del fútbol hay una que indica que los clásicos son partidos aparte.

El argumento es que, por la rivalidad y por lo que está en juego, no importan los antecedentes inmediatos de cada conjunto. Sin embargo, es sabido que este tipo de enfrentamientos marca a los planteles y a los directores técnicos. “Este equipo no tocó el techo; yo lo veo en crecimiento”, dijo Costas, que tendrá su sexto enfrentamiento con el Rojo como DT académico. Aún no ganó: tres empates y dos derrotas.

Gustavo Costas buscará su primer festejo sobre el Rojo

2) Dudas en la defensa, certezas en el ataque

Racing, junto a Talleres y detrás de River, es el segundo conjunto goleador de la Copa de la Liga, con 11 tantos. Independiente, detrás del invicto Godoy Cruz, es el segundo en goles recibidos: uno. Más allá de ese duelo de virtudes, la Academia deberá mejorar algunas cuestiones colectivas para este partido.

Por un lado, cierta fragilidad defensiva, la sensación de que cuando el rival llega, convierte. Por el otro, lograr capacidad de reacción ante la adversidad: el equipo es uno cuando el partido se le abre y aparece favorable, como contra Tigre, San Lorenzo y Newell’s, y la cuestión se le pone demasiado cuesta arriba cuando empieza en desventaja, como ante Unión y Godoy Cruz.

El tropiezo en Avellaneda ante Godoy Cruz, que en cinco minutos selló su triunfo

3) Zuculini y Adrián Martínez, los nombres propios

Entre las muchas novedades que tendrá la Academia en este capítulo del clásico de Avellaneda debido a la decena de refuerzos que incorporó en el último mercado de pases, hay dos posiciones en las que cabe poner la lupa: la del mediocampista central y la del número 9. Para Bruno Zuculini será el momento de jugar un clásico después de una década. El nacido en Escobar se puso por primera vez la camiseta de Racing cuando tenía siete años. Sabe qué estará en juego en el Libertadores de América. Tiene un sólo antecedente allí, y no es un buen recuerdo: se fue expulsado en la derrota por 4 a 1 en el Torneo Final 2012, aquel partido del escándalo con Teo Gutiérrez en el vestuario visitante. La otra figura por seguir es Adrián “Maravilla” Martínez, uno de los mayores goleadores del campeonato, con cinco tantos. Al zurdo lo buscaron en este verano desde la mitad roja de Avellaneda. “Cuando empecé a averiguar, decidí por Racing. Hablé con algunos que estuvieron acá y me dijeron «si tenés la posibilidad andá a Racing, por la gente, por la hinchada. Y no dudé»”, contó en su presentación.

Adrián Martínez con la pelota tras anotarle un triplete a San Lorenzo

4) Juanfer Quintero, la duda de la semana

En estas seis fechas, Juan Fernando Quintero mostró su influencia en el equipo. Por eso las miradas están puestas en su pierna zurda. Más precisamente, en la rodilla, que terminó con una molestia frente a Godoy Cruz. Tras entrenarse diferenciado el lunes y el martes, el número 8 participó en el ensayo táctico grupal de ayer junto a sus compañeros. Lo esperarán hasta último momento.

Roger Martínez e Johan Carbonero, los otros colombianos, pueden volver a estar entre los convocados y ocupar un lugar en el banco de suplentes. Son dos buenas cartas de recambio en ataque que Costas tendrá a mano. En tanto, el capitán Leonardo Sigali, ausente por una lesión muscular desde la primera fecha, continúa su recuperación y no estará en la cancha.

La jerarquía de Juan Fernando Quintero, un factor indispensable para el ataque de la Academia

5) Y después del clásico, ¿qué?

Alcanza mirar por el espejo retrovisor y ver lo que desatcó el último Racing vs. Independiente. Una derrota por 2 a 0 como local marcó el final abrupto de Fernando Gago como entrenador académico, un ciclo que llevaba más de 100 encuentros, el más largo para un DT de Racing en más de tres décadas.

Una derrota en un clásico anterior le costó el puesto a otro entrenador de Racing: un 0-1 en el Libertadores de América llevó a la renuncia a Juan Antonio Pizzi. El duelo con el Rojo puede ser una bisagra del incipiente ciclo de Costas, que empezó con la vara alta y la autoimposición de conseguir un trofeo. Justo en la fecha 7 sobre las 14 regulares que propone esta Copa de la Liga, el resultado del clásico marcará el futuro.