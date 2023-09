escuchar

Se esperó durante casi un mes y ya llegó. Desde aquel 30 de agosto en el que Boca venció 4 a 1 a Racing en la definición por penales, luego de una serie cerrada que culminó con un global sin goles, las semifinales de la Libertadores con Palmeiras están a la vuelta de la esquina.

Este jueves, desde las 21.30, la Bombonera latirá otra vez con fuerza por una nueva “Noche de Copa”. Y quedará otra vez en evidencia que la demanda de lugares supera ampliamente a la oferta. Más claro: el coliseo xeneize tiene una capacidad de 57.000 espectadores y el club… más de 300.000 socios. Si bien es cierto que decenas de miles viven en el interior y les resulta imposible viajar a Buenos Aires, la realidad es que serán cientos de miles los que se quedarán afuera del partido más esperado del año.

En ese sentido, y según pudo averiguar LA NACIÓN, el club determinó que no aplicará el sistema de filtro como hace con los partidos válidos por el torneo local. Ocurre que esa alternativa limita muchísimo el recambio de público asistente. Porque si la barrera es haber asistido a 19 de los últimos 22 partidos (85% de presencias), los habilitados son siempre los mismos.

A diferencia de lo realizado en la gran mayoría de los encuentros en los que Boca jugó de local, en esta ocasión los socios de todas las categorías podrán hacer la reserva de su entrada sin costo adicional. El club indicó además que es requisito para entrar presentar el carnet, el DNI y tener paga la cuota de agosto. Los que quedan exceptuados son los adherentes, que deberán esperar la remota chance de que queden remanentes. Y también, claro está, los abonados a plateas no tendrán que hacer ninguna reserva, sino que podrán entrar directamente con su abono el día del partido.

La batalla virtual en busca del ansiado ticket para el jueves comenzará este martes a las 14, a través de la web soysocio.bocajuniors.com.ar. Justamente esa plataforma es muy criticada por su precariedad. Los reclamos porque el sitio colapsa, se cuelga o altera el tiempo de espera arbitrariamente son cada vez más frecuentes entre los socios. Con un asunto reglamentario que lleva al club al límite de lo legal.

Según su estatuto, cada socio activo de Boca tiene garantizado un lugar en la Bombonera cuando juega el equipo. Esto no sucede desde hace años, como resultado de una política opuesta: asociar masivamente sin medir las consecuencias ni del conflicto espacio/temporal.

Todo lo inició Daniel Angelici, quien en su afán de hacer verdadera su afirmación: “La Bombonera queda chica” y llevar adelante su propuesta de edificar un estadio nuevo, triplicó la masa societaria. Recibió de Jorge Amor Ameal una institución con 60.000 socios y se la devolvió con 180.000.

Cada socio activo nuevo que hace Boca hace que la Bombonera sea más chica

Lejos de resolver el asunto, la actual gestión está cerca de volver a duplicar ese número, con la zanahoria de convertirse en el club con más asociados del planeta, pero la razón real: la necesidad de recaudar. Es decir que cada socio activo nuevo que hace Boca hace más chica a la Bombonera, en donde la propuesta de ampliación oficialista, bautizada 360, fue anunciada con bombos y platillos y hasta el momento no pasó de un render.

El debate que el pueblo boquense se debe

Este conflicto de espacio que tiene hoy Boca, y que volverá a quedar en evidencia este jueves, demandará mucho tiempo encontrarle una solución. Fundamentalmente porque el club se merece un debate honesto puertas adentro, con todas las agrupaciones enfocadas en el asunto.

Lo que sí podría resolverse rápido (y es un tema realmente urgente a nivel institucional) es mejorar el sistema de reserva de entradas. Jorge Reale, candidato a presidente, puso a disposición de los socios xeneizes la plataforma AhoraLosSocios, en donde cada persona puede simular un proceso de ese estilo e incluso plantear opiniones y mejoras.

La propuesta suma adeptos porque, va más allá de lo que ocurra en las urnas, luego de considerar las opiniones y sugerencias de las cerca de 15.000 personas que allí se expresaron, la plataforma AhoraLosSocios estará a disposición de la próxima dirigencia, a los efectos de solucionar de manera rápida un tema caliente, que es producto de quejas y de, incluso, sospechas por la falta de transparencia de SoySocio.

La Bombonera, colmada Aníbal Greco - LA NACIÓN

La frase “van siempre los mismos” y otras mucho más agresivas contra la dirigencia actual son frecuentes cada vez que el club decide aplicar el filtro, algo que seguramente volverá para el superclásico del próximo domingo, por la Copa de la Liga. Esto sucede porque como la única variable es la de la cantidad de asistencias en los partidos previos, si un socio del interior (hoy casi el 30% del padrón) está en Buenos Aires y quiere ir a ver a Boca no puede, precisamente porque no pudo asistir a los encuentros previos. Lo mismo le ocurre a los que justo deciden vacacionar en febrero y no están en las primeras fechas, y eso los saca de casi todos los partidos posteriores del semestre.

Hoy tampoco hay un reconocimiento a la antigüedad. Cada vez que el club aplica el filtro se quedan afuera decenas de vitalicios, que pagaron su cuota durante más de 30 años y que por motivos de salud a veces no pueden asistir al club de sus amores.

Boca es consciente de que esto debe ser resuelto, a los efectos de intentar dejar a la mayor cantidad de socios conformes. Mientras tanto, decidió no aplicar ningún filtro para el partido con Palmeiras, el último de local en la actual Libertadores, ya que la hipotética final se disputará el 4 de noviembre en el Maracaná de Río de Janeiro.

Mientras tanto, la batalla virtual comenzará este martes a las 14, en soysocio.bocajuniors.com.ar. A llenarse de paciencia.