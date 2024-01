escuchar

“El jugador Gonzalo Martínez sufrió un esguince de rodilla izquierda mientras disputaba el amistoso de ayer -por el sábado-. Luego del partido refirió una molestia y este domingo se le realizaron estudios que arrojaron como resultado una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda”. Ese fue el parte médico que River publicó en la noche del domingo para informar que el mediocampista se lesionó gravemente en el partido que el conjunto de Martín Demichelis disputó ante un combinado de Estados Unidos en la pretemporada que realiza en ese país. La noticia fue un cimbronazo para club y, sobre todo, para el mismo futbolista porque por tercera vez en tres año padece una rotura ligamentaria de la que será intervenido quirúrgicamente y lo mantendrá afuera de las canchas entre seis y ocho meses.

El mediocampista fue titular en el juego y estuvo en cancha en el primer tiempo, en el que su equipo celebró 1 a 0 con tanto de Ignacio Fernández. Tras lesionarse, incluso, continuó en el terreno y manifestó su dolencia una vez concluido el cotejo, por lo que se le realizaron estudios y el resultado fue el menos esperado en el mundo riverplatense.

Es la segunda vez en un año que Martínez, campeón de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu, se rompe los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda. La primera fue en febrero de 2023, cuando todavía militaba en Al-Nassr de Arabia Saudita, y casi dos calendarios después de la primera lesión en su rodilla derecha, en marzo de 2021.

Las lesiones de ‘Pity’ Martínez

11 de marzo de 2021: mientras se desempeñaba en Al-Nassr de Arabia Saudita, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

17 de febrero de 2023: todavía en Al-Nassr, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

13 de enero de 2024: durante la pretemporada de River Plate en Estados Unidos, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

Desde su primera lesión hasta la que sufrió este fin de semana con la camiseta del Millonario, ‘Pity’ Martínez solo pudo disputar 37 partidos.

En su primera etapa en River, Gonzalo Martínez ganó dos copas Libertadores y una fue ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu Reuters

Martínez regresó a River a fines de agosto pasado, luego de acordar su desvinculación del club árabe y firmó su vínculo hasta diciembre de 2024, con una opción a que se extienda por un año más. En estos meses de su segunda etapa en el Millonario, disputó ocho partidos -todos ingresando desde el banco- y anotó un gol. ‘Pity’ es muy recordado por los hinchas de River por ser autor del tercer gol a Boca, en la histórica final de la Copa Libertadores de 2018 jugada en Madrid.

Semanas atrás, en una entrevista que brindó a TyC Sports, el mediocampista, que también fue parte del plantel de River que ganó el certamen continental en 2015, manifestó su ilusión de ser el único futbolista en ganar tres Libertadores con el Millonario: “Tengo unas ganas bárbaras de ser el único jugador de River con tres Copas Libertadores y voy a ir por eso. Tenemos un gran grupo que me hace ilusionarme más. Tengo 30 años y un nivel para representar a River hasta que el cuerpo me lo diga”. Teniendo en cuenta que su recuperación le demandará varios meses, es probable que ‘Pity’ no tenga participación este año en la Copa Libertadores, aunque sus posibilidades aumentarán si el Millonario avanza a instancias decisivas.