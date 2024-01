escuchar

La selección argentina Sub 23 ultima detalles para el Preolímpico que se llevará a cabo en Venezuela desde el próximo sábado y el entrenador Javier Mascherano cuenta con 22 jugadores de los 23 que convocó porque Julián Malatini abandonó la concentración en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza a raíz de que Werder Bremen de Alemania está por comprar su pase a Defensa y Justicia y pretende que se incorpore de inmediato, por lo que no sería cedido para disputar el certamen con la albiceleste y debido a que el plazo para presentar la lista de buena fe expiró, no puede ser reemplazado.

Sin el defensor de 22 años, Mascherano deberá afrontar el torneo con una ficha menos. En la nómina sobresale la presencia de Thiago Almada (Atlanta United de Estados Unidos), campeón del mundo en Qatar 2022. Junto a él resaltan los nombres de otros jóvenes talentos ya asentados en Primera División como Federico Redondo y Luciano Gondou (Argentinos Juniors); Valentín Barco (hasta hace unos días en Boca Juniors pero con futuro inmediato en Brighton de Inglaterra), Cristian Medina y Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Boca); Santiago Castro (Vélez); Pablo Solari y la gran sorpresa de la lista, Claudio ‘Diablito’ Echeverri (River), quien con apenas 18 años ya fue vendido a Manchester City de Inglaterra y recibió el llamado del ‘Jefecito’ para reemplazar al lesionado Pedro De la Vega.

El resto son Marco Di Cesare (Argentinos Juniors), Juan Nardoni (Racing), Juan Sforza y Francisco González (Newell’s), Joaquín García (Vélez), Leandro Brey y Nicolás Valentini (Boca), Rocco Ríos Novo (Lanús), Baltasar Rodríguez (Racing), Lucas Esquivel (Atlético Paranaense de Brasil), Aaron Quirós (Banfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata).

Teniendo en cuenta todos los futbolistas preseleccionables para el torneo en el que se otorgarán los dos boletos de Sudamérica a los Juegos Olímpicos París 2024, que tendrán lugar entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto en la capital francesa, la Argentina prescindió de muchos jóvenes que militan en Europa porque al tratarse de una competición que no organiza la FIFA, los clubes no están obligados a cederlos. El caso más emblemático es el de Enzo Fernández, figura en Chelsea y en la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni.

Tampoco fueron convocados porque no iban a ser habilitados por las instituciones a las que representan Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid), Carlos Alcaraz (Southampton), Marco Pellegrino (Milán), Luka Romero (Milán), Alejo Véliz (Tottenham), Lucas Beltrán (Fiorentina) y Luis Vázquez (Anderletch), entre otros.

Fixture de la Argentina en el grupo B

Valentín Barco fue comprado recientemente por Brighton y jugará el Preolímpico con la selección argentina sub 23 @Argentina

La 14° edición del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 comenzará en el estadio Brígido Iriarte de Caracas, en Venezuela, con el duelo entre Ecuador y Colombia. Ambos países integran el grupo A junto al anfitrión, Brasil y Bolivia. La selección argentina, en tanto, hará su debut el domingo 21 a las 20 (hora argentina) ante Paraguay, en el estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia.

Fecha 1 - Paraguay (21 de enero a las 20).

Fecha 2 vs. Perú (24 de enero a las 20).

Fecha 3: Libre.

Fecha 4 vs. Chile (30 de enero a las 20).

Fecha 5 vs. Uruguay (2 de febrero a las 20).

*Los dos líderes de cada grupo avanzarán a la fase final, en las que los cuatro mejores seleccionados se enfrentarán todos contra todos y los dos líderes obtendrán los cupos a París 2024.