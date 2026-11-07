Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual, en vivo: así están Boca y River

Este fin de semana se definen los clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2027, y el Campeón de Liga, título que se le otorga al ganador de la Tabla Anual que suma los puntos obtenidos en el Apertura y el Clausura. La Liga Profesional programó la fecha para que todos los encuentros que definan cosas se jueguen al mismo tiempo a fines de evitar ventaja deportiva.

Debido a que la definición del fútbol local se superpone con la visita del Papa León XIV al país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de este mes, los organismos de seguridad propusieron los días y horarios más convenientes para los encuentros que se disputan en la Ciudad Autónoma, en la Provincia de Buenos Aires y en Córdoba, lugares en los que estará el Sumo Pontífice.

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central pelean este sábado por el título de la Tabla Anual Canchallena

En cuanto a la competencia, los ocho mejores de cada zona se clasificarán a octavos de final. La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque en base a ello se definirá la localía en los cruces de octavos en adelante, a excepción de la final, que será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada grupo serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Con respecto a la pelea por la Tabla Anual, hay tres equipos con chances de erigirse como Campeón de Liga: Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central. El xeneize, que se enfrenta a Defensa y Justicia, llega con 60 puntos y +22 de diferencia de gol; el Bicho, que juega contra Huracán, tiene 60 y +12; y el Canalla, que recibe al descendido Estudiantes de Río Cuarto, acumula 59 y +16.

Boca Juniors es el líder de la Tabla Anual y depende de sí mismo para consagrarse Campeón de Liga Manuel Cortina

La Tabla Anual otorga un título desde 2025 cuando, en medio de enormes polémicas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de la Liga Profesional, le otorgó un campeonato oficial a Rosario Central por haber sido el club con más puntos en todo el año. El escándalo estalló luego de que esto no estuviera asentado reglamentariamente en la previa de la competencia y después que algunos referentes canallas, entre ellos Ángel Di María, recibieran el trofeo en una oficina de Puerto Madero. Desde entonces, se acordó que el mejor de cada año obtendría un título.

Cronograma y resultados de la última fecha del Torneo Clausura 2026

Jueves 5 de noviembre

Aldosivi 0-2 River - Zona B

Gimnasia La Plata 2-1 Belgrano - Zona B

Viernes 6 de noviembre

Barracas Central 2-0 Racing - Zona B

San Lorenzo 0-2 Platense - Zona A

- Zona A Independiente 2-1 Deportivo Riestra - Zona A

- Zona A Unión 2-0 Vélez - Zona A

- Zona A Tigre 1-0 Sarmiento - Zona B

Banfield 2-2 Atlético Tucumán - Zona B

Sábado 7 de noviembre

15 : Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal

: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal 15 : Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B

: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B 17.30 : Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B

: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B 17.30 : Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B

: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B 17.30 : Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A

: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A

Domingo 8 de noviembre

19.30: Central Córdoba vs. Lanús - Zona A

*En negrita los cruces que definen clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026

*En cursiva los partidos que involucran a los equipos con chances de ser Campeón de Liga (Tabla Anual)

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Boca (a definir).

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)