Las sentencias de Paulo Silas sobre la selección de Brasil y San Lorenzo

Su nombre es parte de la historia del fútbol argentino, por eso es una palabra calificada y resuena con fuerza su opinión. Es por eso que las reflexiones acerca de su selección y la crítica realidad de San Lorenzo, impactan por la crudeza de su mirada. Es que Paulo Silas fue muy duro respecto del futuro de la verdeamarela y hasta confesó que le brotan las lágrimas cuando ve cómo está el Ciclón.

Desde que dejó el fútbol en 2004, Silas siempre se mantuvo vinculado al mundo de la pelota y desde hace varios años es uno de los analistas de ESPN Brasil, por eso fue consultado acerca de momento que atraviesa la selección de Brasil con el italiano Carlo Ancelotti como DT y su respuesta fue contundente: “No vamos a salir campeones nunca más. Argentina está arriba de nosotros. Portugal está arriba de nosotros, sin ganar nada. Me gusta Ancelotti, lo conozco desde la época que jugué junto con él en Milan. Es una persona bárbara. El problema no es él, viene desde abajo en mi país, porque los chicos hoy no saben quién es su ídolo”.

“BRASIL NO VA A SALIR CAMPEÓN NUNCA MÁS. Un ejemplo: Gremio tiene 13 extranjeros, ninguno juega en la Selección de su país, y están tapando a los chicos.



El tema no es Carlo Ancelotti… EL ENTRENADOR CUANDO NO MOLESTA YA AYUDA”.



Paulo Silas. ⚠️🇧🇷 pic.twitter.com/lf6VSidnKV — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 7, 2026

Y agregó: “Hace mucho tiempo que Brasil no tiene un 10 ni un 9, están todos tirados a la derecha. No tenemos buenos laterales, porque nadie más quiere ser lateral, porque no da like (me gusta) cuando posan con el celular para las redes sociales. ¿Si el brasileño se olvidó de jugar bien al fútbol? Y sí, estamos retrasados... Antes, con Havelange, teníamos fuerza adentro y afuera, y hoy en ningún lado. Acá llaman el ‘falso 9’, allá no tenemos ni al verdadero, imaginate al falso”.

Después, Silas, de 61 años, dio un ejemplo concreto de por qué cree que no evolucionan los futbolistas brasileños en la liga local: “Un ejemplo solo: Gremio tiene 13 extranjeros y ninguno juega en la selección de su país como titular. Están tapando a los chicos que van a sostener a la selección brasileña, le va a costar muchísimo salir campeón del mundo porque la liga se llenó de futbolistas de afuera”

En referencia a esta dura crítica, apareció en la charla el nombre de Vinícius Junior y Silas respondió ante la consulta de si el jugador de Real Madrid puede ser considerado un crack: “No, es un excelente jugador, entendió cómo jugar en Real Madrid. Por ejemplo, James Rodríguez fue al Real Madrid y no pasó nada. Es otra historia, también, saber vivir afuera de tu país y la mayoría no sabe”.

Paulo Silas considera que su selección tiene un problemas en la formación de sus jugadores Captura

Y cuando le preguntaron sobre Neymar, la respuesta fue directa y sin demasiados detalles: “A Neymar la mitad lo ama y la mitad lo odia”.

El dolor por San Lorenzo

Paulo Silas dejó una huella profunda en el conjunto de Boedo, ya que fue campeón con San Lorenzo en 1995, entonces cuando abordó el tema del Ciclón fue contundente: “Tengo ganas de llorar, como todos los hinchas de San Lorenzo. Es como en la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) que en cuatro años cambió cuatro presidentes, ¿cómo vamos a tener un camino o un orden para seguir?”.

"TENGO GANAS DE LLORAR, COMO TODOS LOS HINCHAS DE SAN LORENZO"



👀 Paulo Silas, inolvidable brasileño que supo darle muchas alegrías al Ciclon en los 90's, opinó sobre la dificil situación que atraviesa el club



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Y afirmó: “Después de que sale campeón en 2014 (Copa Libertadores), en lugar de pegar el salto para arriba, estacionó y pegó el salto para abajo. Nosotros ganábamos porque teníamos un lugar para entrenar bueno, buenas pelotas, comida buena en la concentración. Éramos fuertes afuera y éramos fuertes adentro con los dirigentes, esa combinación tiene que estar”.