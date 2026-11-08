Lautaro Blanco le dedicó su primer título a su padre, que no llegó a verlo en primera

El jugador Lautaro Blanco, uno de los pilares del Boca de Arruabarrena y quien tomó la cinta de capitán este sábado tras la salida de Leandro Paredes, le dedicó el trofeo de liga a su padre, quien murió durante la pandemia y no llegó a verlo jugar en primera división. Al terminar el partido, el lateral izquierdo, que inició la jugada con la que el Xeneize alcanzó el agónico gol, agradeció a su familia por el apoyo y expresó: “Solo espero que mi viejo esté contento, nada más”.

Durante una pregunta durante los minutos posteriores a que Boca se consagre campeón, a Blanco le preguntaron sobre el poyo de su entorno, se emocionó, demoró la respuesta y, casi al borde del llanto, le dedicó esas palabras a su papá. Hasta entonces, había hablado de la importancia de ponerle fin a la sequía del club respecto a la obtención de títulos y de los desafíos que todavía tiene por delante el plantel.

🗣️"ESPERO QUE MI VIEJO ESTÉ CONTENTO, NADA MÁS" Lautaro Blanco se quebró al momento de expresar su felicidad por conseguir su primer Titulo con la camiseta de Boca.



📺 Mirá #ESPNF10 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/fpZlELXniE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 7, 2026

“Cortar con la racha del tiempo sin campeonato. Pero nada, sabemos que es el principio, tenemos mucho por delante. La verdad que muy feliz”, expresó. Luego, la referencia a sus primeros pasos y al acompañamiento familiar llevó la charla hacia un plano personal, durante los festejos por un campeonato que se resolvió en la última jugada.

Blanco había sido protagonista de la acción decisiva: de sus pies salió el centro que derivó en el gol de Enner Valencia, en el quinto minuto de descuento. El arquero visitante, Matías Borgogno, parecía tener la pelota controlada, pero falló al intentar quedarse con el envío y el ecuatoriano aprovechó para marcar el tanto de la victoria.

El centro de Lautaro Blanco inició la jugada que terminó con el gol del título para Boca Aníbal Greco

Hasta ese momento, el título quedaba en manos de Rosario Central, que vencía 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Arroyito. El desenlace en la Bombonera cambió el destino de la definición: el equipo rosarino pasó a quedarse sin el trofeo, mientras Boca encontró el gol que necesitaba cuando el tiempo se agotaba.

El conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena había tenido dificultades para quebrar la resistencia de Defensa y Justicia. Durante la primera etapa le costó generar situaciones claras y sufrió la anulación de un gol de Miguel Merentiel por una posición adelantada que fue confirmada desde el VAR.

Boca se consagró campeón de la Tabla Anual y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores ALEJANDRO PAGNI - AFP

La ventaja de Central antes del descanso modificó las urgencias. Boca adelantó sus líneas en el segundo tiempo y su entrenador recurrió a Tomás Aranda, que había vuelto a jugar esa semana tras una fractura de peroné derecho. También mandó a Valencia a la cancha para acompañar a Merentiel y sumar presencia en el área.

La búsqueda del gol terminó con varios jugadores volcados al ataque y con Blanco como encargado del envío que abrió el camino al festejo. El tanto del ecuatoriano desató la celebración de Boca en la Bombonera y coronó una definición que mantuvo el suspenso hasta el último instante.

Con esta consagración, Boca, que ya había asegurado su clasificación a la Copa Libertadores, sumó una estrella por ser el mejor equipo del año. La Tabla Anual reúne los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura y también define los accesos a las competencias internacionales.