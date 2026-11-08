Los jugadores de Boca mojaron a Arruabarrena mientras hacía la conferencia de prensa

Boca venció este sábado a Defensa y Justicia y se consagró campeón de la Tabla Anual con un gol agónico de Enner Valencia. Después del partido y de levantar la copa, su entrenador, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, recibió una sorpresa en plena conferencia de prensa: los jugadores irrumpieron con un recipiente lleno de líquido y lo empaparon. Entre risas, el DT les dejó una advertencia: “Ya me desquitaré después cuando vuelvan al entrenamiento estos”.

El festejo se trasladó a la sala cuando el técnico apenas había respondido la primera pregunta. Luego, le consultaron sobre cómo le había dado la glucosa después de las emociones de la jornada y Arruabarrena había comenzado a contestar cuando unos murmullos de fondo le hicieron advertir que algo ocurría a sus espaldas.

¡LO BAÑARON AL VASCO DURANTE LA CONFERENCIA!



Mientras Arruabarrena hablaba, los jugadores de Boca lo sorprendieron con un balde lleno de líquido.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/VGaR9XRsRc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026

“Uy, ahí están armando quilombo”, comentó. Pese a los ruidos, intentó seguir con su respuesta, pero las voces se acercaban cada vez más. Finalmente, se dio vuelta y descubrió a los futbolistas que avanzaban hacia su lugar. “No, no, boludo”, alcanzó a decir, cuando la sorpresa ya era imposible de evitar.

Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Tomás Aranda y Milton Delgado llegaron con un gran recipiente y le volcaron el líquido encima. La charla quedó interrumpida y los jugadores comenzaron a saltar alrededor del entrenador al grito de “dale campeón, dale campeón”. La celebración por el título, que había tenido su momento con la entrega de la copa, encontró así una continuación frente a los periodistas.

Arruabarrena sostuvo que va a desquitarse cuando los jugadores vuelvan a los entrenamientos

Merentiel le revolvió el pelo al Vasco y Aranda siguió tirándole agua. A los primeros integrantes del grupo se sumaron otros compañeros, entre ellos Alan Velasco y Álvaro Montero. Arruabarrena quedó rodeado por sus dirigidos, que acompañaron el baño con saltos y canciones, mientras la conferencia perdía por unos minutos su dinámica de preguntas y respuestas.

Sebastián Villa también se acercó al técnico para sumarse a la celebración. “Vamos, Vasco, vamos, vamos”, lo alentó, aunque se alejó rápidamente para evitar alguna respuesta en broma del entrenador. Después fue el turno de Valencia, que llegó entre risas y compartió unos segundos de risas con Arruabarrena.

Luego de la sorpresa recibida, el entrenador siguió con la conferencia de prensa

“Y esto tenía azúcar”, observó el DT después de recibir el baño. El comentario retomó, en medio de las bromas, el tema sobre el que le habían preguntado antes de la irrupción del plantel. La consulta por su glucosa y el líquido naranja que acababan de arrojarle quedaron unidos en esa frase, mientras continuaban las risas a su alrededor.

El clima de festejo alcanzó también a los periodistas presentes, que se prendieron a los cánticos de Boca. Cuando le acercaron una toalla para secarse, el Vasco rechazó el ofrecimiento. “Ya está”, respondió, todavía empapado por la sorpresa que había interrumpido su segunda respuesta de la noche.

La conquista llegó con una definición agónica: Valencia convirtió en el quinto minuto de descuento, cuando Rosario Central ganaba su partido y se encaminaba al título.