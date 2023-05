Lautaro Martínez: de pensar en operarse a llevar a Inter a la final de la Champions League, que no tiene futbolistas argentinos desde hace tres años

escuchar

Inter vuelve a una final de Champions League después de 13 años y la imagen que sintetiza esta resurrección europea es la de Lautaro Martínez subido al bloque que sostiene la mampara de la tribuna detrás del arco. Sus gritos de gol transmiten más furia que felicidad, a tono con el apodo de Toro, por su potencia para embestir hasta derribar la oposición que le salga al paso. Del otro lado, el rugido de los hinchas, enarbolando alguna bandera con la imagen del bahiense, redondeó la postal del éxtasis en el Giuseppe Meazza.

“Mi esposa me mandó las fotos”, dijo sobre la celebración apoteósica, con él de un lado y los hinchas bramando del otro. “El festejo es un momento único, perdés la noción, me salió hacerlo así. El partido de hoy quedará en la historia del club. Siento mucha alegría, felicidad, es un momento increíble. Mucho orgullo por todo el trabajo que estamos haciendo junto a mis compañeros”, agregó.

Lautaro lleva la pelota, seguido por Tonali Antonio Calanni - AP

El idilio de los tifosi de Inter con el argentino completó este martes el capítulo más trascendente, con tinte inolvidable. Si de por sí es meritorio que haya llegado al último día de la competencia un equipo que no estaba dentro del puñado de favoritos desde el comienzo, lo de Martínez tiene más peso específico porque se instala como el verdugo de esta época de Milan, el clásico rival. “Era un objetivo muy lejano, muy lejano, llegar a la final, pero con el esfuerzo y la unión del grupo lo conseguimos”, reconoció Lautaro tras el partido, a la espera de Real Madrid o Manchester City en la definición del 10 de junio.

Inter resolvió las semifinales con dos triunfos en el derbi de la Madonnina. Al 2-0 de la ida, diferencia plasmada en el primer cuarto de hora, le siguió un desquite más plomizo, sentenciado en los últimos 15 minutos, con el zurdazo de Lautaro, tras una doble pared con Romelu Lukaku dentro del área, que pasó por el espacio que descuidó el arquero Mike Maignan en el primer palo.

Explotó el Toro y detonó parte del estadio, en el que se consumía un encuentro muy poco atractivo, de los muchos que ofrece el calcio. Pero había mucho en juego y el componente emotivo solo necesitaba un acierto, una intervención determinante, para que se activara. Esa acción salió de los pies de Lautaro, que no había combinado mucho con Edin Dzeko, sustituido por un Lukaku que se convirtió en un socio inmediato. Además del gol, volvieron a encontrarse en otro avance que terminó con el disparo del N° 10 tapado por un defensor. Fue un cierre a todo Lautaro que cerca estuvo del 2-0 con un emboquillada que Maignan manoteó en lo alto.

Tercer gol del bahiense en esta Champions -segundo en los play-off, tras el que le hizo a Benfica- y el 99° en su quinta temporada en Inter. El único argentino que lo supera en el club neroazzurro es Mauro Icardi, con 124.

El capitán Lautaro le dice al técnico Simone Inzaghi que Mkhitaryan no puede seguir tras recibir un golpe GABRIEL BOUYS - AFP

Su sello contra Milan empieza a ser indeleble. Con el de este martes, le marcó ocho en 14 cotejos. En la historia de Inter, solo le anotaron más Giuseppe Meazza (12) e István Nyers (11). La eficacia del bahiense en el clásico se desparramó por las cuatro competencias: Serie A, Copa Italia, Supercopa de Italia y Champions League.

Lleva 25 goles oficiales (más 10 asistencias) en la temporada y ya igualó su mejor curso, el anterior (2021/22). Diecisiete los marcó este año, después del Mundial, donde vivió la gloria de ser campeón, aunque con una incidencia menor a la que él esperaba desde el momento que Julián Álvarez le ganó el puesto. “Me estaba planteando operarme porque durante el Mundial sufrí mucho, fue muy duro, me destrozaron el tobillo. El deterioro físico cuesta mucho. Sufro demasiado cuando no juego como quiero. Trabajé mucho para ponerme bien. Por suerte ya estoy bien. Esta temporada crecí mentalmente. Tengo compañeros que me ayudaron, aprendí mucho de Leo Messi, hablando con él, me ayudó en todo. Llevar esa copa del mundo en los brazos es especial, aprendí del liderazgo de él allí”, expresó a la cadena Sky Sports.

Con Lautaro, el fútbol argentino volverá a tener un representante en la final de la Champions después de tres años, desde que Ángel Di María, Leandro Paredes e Icardi integraron el PSG que cayó ante Bayern Munich en 2020. Y para encontrar al último futbolista argentino que levantó la Orejona hay que remontarse a 2015, con Lionel Messi en Barcelona, vencedor de Juventus.

Entre la impotencia de Milan y el conformismo de Inter se consumió el primer tiempo. El resultado de la ida proyectaba su influencia, condicionaba a los dos. Los rossoneri debían exprimir todo el potencial del que disponen y mandaron a la cancha a un Rafael Leao que sale de una lesión y no estaba al 100 por ciento. Recostado sobre la izquierda, el portugués era la apuesta para que con su larga zancada desbordara al cerrado esquema rival. Lo consiguió cerca del final de la primera etapa, cuando dejó en el piso a Acerbi y definió cruzado con un remate de zurda.

Lautaro Martínez, tras convertir uno de los goles más importantes de su carrera en Inter GABRIEL BOUYS - AFP

Inter fue conservador, especuló, no se tentó con la evidencia de que posee más argumentos ofensivos y profundidad que su rival. Aun siendo precavido no evitó algún susto importante, como la tapada de Onana a un disparo de Brahim Díaz cercano al punto del penal, tras un desborde de Tonali por la izquierda. El español no le pudo entrar bien para aprovechar lo que era una clarísima situación de gol.

Lautaro fue incrementando su participación a medida que avanzó el encuentro. El bahiense nunca se desentiende de un desarrollo, aun cuando su equipo atacaba poco. Como lo exige un partido decisivo, el capitán Lautaro se encargó también de lo periférico: hablar con el árbitro cuando había una sanción polémica e indicarle a su técnico Simone Inzaghi que Henrikh Mkhitaryan no estaba en condiciones de seguir por un golpe; lo reemplazó Marcelo Brozovic.

Dentro del acotado panorama ofensivo de Inter en el primer tiempo, Lauturo se las arregló para tener un par de remates al arco; un zurdazo en el balcón del área se le fue alto, al resbalarse en el momento de impactar la pelota. La amenaza del bahiense estaba latente. Se concretó en la segunda etapa. El capitán (”llevar la cinta en estas instancias de la Champions es un motivo de orgullo y satisfacción”) puso la proa a Estambul. El Toro tira de un equipo que lo sigue y carga con la ilusión de un club que desde el clásico de la ciudad se proyectó a la gran vidriera de Europa.