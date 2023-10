escuchar

Lautaro Martínez, delantero de Inter y de la selección argentina, fue condenado por el Tribunal de Milán a pagar una indemnización a la familia de una mujer que trabajaba como niñera para su familia. Según informó el Corriere della Sera, la sentencia indica que el jugador contrató a la empleada en septiembre de 2021, quien debió ausentarse de su trabajo a partir de mayo de 2022 producto de una grave enfermedad. En julio finalmente fue despedida, a pesar de que la familia de Martínez era consciente de que había sido hospitalizada a causa de una enfermedad oncológica por la que murió a los 27 años.

Por este motivo, la Justicia italiana determinó que “el despido es nulo e ilegítimo al no calcularse correctamente la indemnización”, y por ello deberá abonar un monto “equivalente al menos a quince meses del salario final de referencia, además de los gastos judiciales”. El delantero, por su parte, alegó no haber conocido el alcance de la enfermedad de la mujer, una versión que no fue considerada creíble por el juez.

El fuerte descargo de Lautaro Martínez después de que se conoció la condena por la muerte de su ex niñera IG: @lautaromartinez

Una vez que se conoció la sentencia, Martínez, que actualmente se encuentra concentrando con el resto del plantel de la selección argentina en Ezeiza, hizo un extenso descargo en sus redes sociales, con duras acusaciones a la familia de la niñera. “Decidí guardar silencio mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía”, dijo.

Y siguió: “Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió. Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas en el hospital cuando estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que CONVENCER para que vengan a cuidar a su hija que estaba muriendo”.

Martínez participó del entrenamiento de la selección argentina de este miércoles en el predio de la AFA, de cara al partido del jueves contra Paraguay Santiago Filipuzzi

El jugador procedió a señalar a la familia por intentar sacar rédito económico de la situación: “Todo lo que nuestro entorno sabe, su familia, cuando estaba muriéndose, intentó sacarnos dinero y aprovecharse de la situación, no solo eso, sino que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma. Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, GRAN AYUDA, se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, ¿sacan esto para intentar ensuciarnos? Qué clase de persona hay que ser para estar pensando en aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata”.

En lo futbolístico, Lautaro disfruta de un arranque de temporada fructífero en Inter, en el que acumula 11 goles en 10 encuentros en todas las competiciones. En la Serie A su equipo marcha segundo, a dos puntos de su máximo rival, Milan, y es el máximo goleador del torneo con 10 tantos. Mientras tanto, en la Champions League, el club también está en la segunda posición del grupo D, igualado en puntos con Real Sociedad, pero con menor diferencia de gol.

LA NACION