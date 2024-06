El gol de Lautaro Martínez que le dio el 1 a 0 a la Argentina ante Chile

Escuchar

Una pelota parada, a tres minutos del final, definió el partido entre las selecciones de Argentina y Chile. Lionel Messi ejecutó un córner -el segundo consecutivo, tras intentar un gol olímpico que desbarató Claudio Bravo-, el arquero chileno evitó el gol en primera instancia después de que la pelota dio en la espalda de Lisandro Martínez, pero tras el despeje corte de un defensor, apareció Lautaro Martínez para definir sin miramientos y anotar el único tanto del partido.

Hubo algo de incertidumbre, porque el VAR trazó líneas para verificar que Giovani Lo Celso no estuviera adelantado. Lionel Scaloni y todo el banco argentino festejaban a cuenta. Lo mismo el Toro, que fue derecho a la tribuna para gritar su gol, que valía tres puntos pero que, sobre todo, valía la clasificación a cuartos de final. La historia para la Argentina, ahora, es saber si será primero de grupo o segundo: todo dependerá de lo que ocurra el sábado con Perú. Y de lo que haga Canadá, el único que puede alcanzarlo, ante Chile.

#CHI 0-1 #ARG | 42´ ST | ¡GOOOOOOOL ARGENTINO! El MetLife se hace uno en este grito de gol. El Toro deja su sello en New Jersey.



📺 Prendé la tele y mirá Argentina vs Chile en Televisión Pública ¡#VibraElContinente! #SomosArgentina pic.twitter.com/AktOXTC1SG — TVP (@TV_Publica) June 26, 2024

Lautaro Martínez había ingresado apenas unos minutos antes en el lugar de Julián Álvarez, mismo cambio que ante Canadá en el debut. Y como ante el rival inicial, el delantero de Inter volvió a inscribir su nombre en el marcador. Aquella vez, en Atlanta, convirtió el 2-0. Este martes, en el calor de Nueva Jersey, la conquista del Toro sirvió para el 1-0 definitivo. El delantero formado en Racing lleva dos goles en la Copa América desde el banco de suplentes (y cinco en sus últimos cinco partidos): dos tantos en apenas 33 minutos de juego, ya que contra Canadá jugó 15 minutos y ante Chile lo hizo durante 18. En ambos encuentros reemplazó a Julián Álvarez. El último suplente que había convertido en sus dos primeros partidos siendo suplente había sido el paraguayo Salvador Cabañas en la Copa América 2007.

En el cuarto minuto de descuento, Martínez tuvo el segundo gol argentino y de su cuenta personal. Porque Di María condujo un contragolpe con Chile jugado en ataque y le sirvió la conquista al delantero formado en Racing. Claudio Bravo, inoxidable, se jugó su humanidad. Martínez intentó una sutileza y el arquero trasandino le adivinó la intención. Parecía una jugada de resolución fácil, pero el arquero chileno evitó el 2-0. No hubo tiempo para más: Martínez terminó siendo decisivo y con un gol suyo la Argentina está en cuartos de final. El primer objetivo está cumplido.

Lautaro Martínez festeja su gol ante Chile Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Me quedó ahí y pude convertir. Estos partidos son así. Van a ser todos complicados. Hay que seguir así. Todo cerradito. Arman líneas de cinco y se complica un poco. Estamos contentos. Terminamos llevándonos los tres puntos que era lo que queríamos. Está mi familia. Juego por ellos, por mis hijos, mi mujer, mi mamá, mi papá. Son los que sufren. Fui a buscarlos”, dijo Lautaro Martínez tras el partido. El Toro llegó a los 26 goles y es el segundo máximo anotador del ciclo Scaloni , sólo por detrás de Messi (43) y por delante de Ángel Di María (11), Julián Álvarez (8), Nicolás González (5), Enzo Fernández (4) y Leandro Paredes (4).

Más del goleador de Inter, que de a poco comienza a ser decisivo en la selección como lo es en su equipo, campeón de Italia. “Uno siempre quiere jugar, pero hay que respetar las decisiones del entrenador. Cuando entro trato de demostrar. Cuando convierto con esta camiseta me voy a mi casa feliz: todos los goles son importantes, pero así se disfruta el doble”, contó Martínez en TyC Sports. Y agregó, sobre la jugada del único gol del partido: “Me quedó ahí... Intuición”. Y sobre la última chance, que Bravo le tapó en forma milagrosa, el Toro contó: “Cuando quise definir me tocó el defensor”. Y la jugada del 2-0 se le escurrió. Pero no hubo tiempo para más y los campeones del mundo se quedaron con el 1-0 y la clasificación a cuartos de final. El sábado, en Miami -la ciudad que disfruta de Messi- sabrán si son primeros o segundos de grupo. Y si viajan a Houston o a Dallas para el primer partido eliminatorio de esta Copa América, en la que buscan revalidar el título.

