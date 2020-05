Hristo Stoichkov jugó ocho años en el F.C. Barcelona Crédito: Crédito: Instagram Hristo Stoichkov

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 14:14

El exfutbolista búlgaro Hristo Stoichkov opinó sobre la inminente llegada de Lautaro Martínez al FC Barcleona , donde el jugador europeo es leyenda (formó parte del Dream Team de Johan Cruyff). Además, realizó un vaticinio sobre la selección argentina.

Sobre la conveniencia de que el crack bahiense llegue al equipo culé porque no tiene un lugar asegurado en el equipo titular, el búlgaro opinó en una entrevista con TyC Sports: "No es discusión si puede jugar o no. Tiene que entrenar, tiene que entrar en este sistema de juego. Para mí, es fácil de jugar. Estuve ocho años en el Barcelona jugando tanto en la izquierda como en la derecha".

Lautaro Martínez, de gran presente en Inter, está en la mira de Barcelona. Fuente: AFP - Crédito: INA FASSBENDER

Stoichkov luego agregó: "Todo el mundo es suplente y titular, depende como entrenes en la semana. Te vas exigiendo cada día. Martínez tiene una gran capacidad . Va a aprender mucho (en el Barcelona). Tiene un profesor a ojos cerrados que es Luis Suárez. Va a entenderse mucho más con (Lionel) Messi, (Antoine) Griezman, (Ousmane) Dembelé".

Por otro lado, el búlgaro destacó las virtudes del delantero surgido en las inferiores de Racing Club: "Le gusta mucho competir. No sólo marcar goles. Crece cada día. Yo creo que este año lo está demostrando. La cuestión no es si puede jugar o no. Lo importante es competir".

Hristo Stoichkov, leyenda del Barcelona de Johan Cruyff. Crédito: captura

Finalmente, ponderó a la actual selección argentina: "Vosotros tienen una generación muy buena. Un mito que está dentro del club (Barcelona) como es Leo Messi, y ese grupo tan importante con el Kun Agüero, Di María. Tienen un equipazo". E hizo una revelación sobre el mundial de Brasil: " Yo estaba convencido que Argentina iba a ser campeón , pero la suerte a veces no cae de este lado. Higuaín tuvo dos situaciones clarísimas".

A contracorriente de la opinión general, Stoichkov considera que el combinado albiceleste nos dará "una alegría muy grande. Messi se lo merece. El equipo se lo merece. Las finales perdidas han influido. Se notan las lágrimas. Esto es deporte".