Leandro Paredes jugó lesionado el Mundial: qué tiene y cuándo podría volver a Boca

Leandro Paredes no para. Luego de regresar con la delegación argentina que aterrizó el lunes en el aeropuerto de Ezeiza tras disputar en Nueva Jersey la final de la Copa del Mundo 2026 ante España, el mediocampista se reencontró esta mañana con sus compañeros de Boca en el centro de entrenamiento del club. Después del recibimiento, el futbolista que ingresó para el segundo tiempo del partido decisivo frente a la Roja mantuvo una charla con Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, entrenador xeneize.

El flamante DT, reemplazante de Claudio Ubeda, quiso saber cómo estaba físicamente y el grado de su lesión en la zona intercostal, que se conoció en las últimas horas y que confirmó incluso su mamá al hablar con la prensa en el aeropuerto. El entrenador decidirá entonces si lo tiene en cuenta para el partido de ida ante O’Higgins (Chile) por los playoffs de la Copa Sudamericana en la Bombonera. O si, en cambio, opta por no arriesgarlo para que esté a disposición en el encuentro de vuelta, la semana próxima, en territorio trasandino.

De vuelta en casa. Nuestro capitán. 💙💛💙 pic.twitter.com/ui1xdMUt5a — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 21, 2026

Más allá del diálogo entre el futbolista y el entrenador, el cuerpo médico de Boca no querrá arriesgar a su jugador franquicia. Por lo tanto, Paredes se someterá a distintos estudios en las próximas horas para saber la gravedad de su golpe en la zona intercostal que lo tuvo a maltraer en la Copa del Mundo. Pese al problema físico, que limitaba su capacidad aeróbica, el mediocampista fue clave con una recuperación de pelota frente a Egipto, por los octavos de final. Y también tuvo un gran partido contra Inglaterra, en la semifinal.

La lesión del futbolista xeneize fue incluso confirmada por su madre al llegar a Ezeiza en el avión que traía a los familiares de los jugadores argentinos desde los Estados Unidos: “¿Una lesión? Está bien, tiene una pequeña lesión, pero está bien”, dijo Myriam Benítez, mamá de Paredes, ante los medios de comunicación que esperaban en la estación aérea. La frase “está bien” ilusiona a los hinchas de Boca, que quieren tener a su capitán en cancha frente al equipo chileno. Y, también, ovacionarlo por su tarea en el Mundial con la camiseta albiceleste.

El milagroso quite de Leandro Paredes ante Mohamed Salah en el partido por los octavos de final del Mundial 2026 disputado en Atlanta Chen Yichen - XinHua

Cabe destacar que el mediocampista central dejó Boca para embarcarse en la expedición mundialista con una lesión: se había desgarrado en el segundo tiempo del partido con Universidad Católica (Chile), por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pese al dolor, completó los noventa minutos dentro de la cancha. Se curó y viajó a la Copa del Mundo, donde recibió el golpe en la zona intercostal que mermó su capacidad en los últimos encuentros del torno.

Expediente disciplinario

Más allá de su actuación en la final del Mundial, Paredes quedó en el centro de la escena por videos que circularon en redes sociales y que lo muestran tomando de la garganta al español Eric García y agrediendo a Gavi, ambos futbolistas españoles. Los hechos ocurrieron luego del pitazo final del árbitro esloveno Slavko Vincic, e instantes después de la consagración de España como campeón del mundo.

La FIFA confirmó el lunes que investiga los incidentes sobre la base de las filmaciones obtenidas. Además de Paredes, que podría recibir un castigo disciplinario que le impida jugar con la camiseta albiceleste algunos partidos, también figuran en las imágenes Nahuel Molina y Roberto Ayala, uno de los ayudantes de Lionel Scaloni.

El jugador español Gavi, a la izquierda, es empujado en un choque con el jugador argentino Leandro Paredes (5) y Thiago Almada tras la final del Mundial entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

El mensaje tras la final

Leandro Paredes publicó un emotivo mensaje después de la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El mediocampista agradeció el respaldo de los hinchas, destacó la entrega de sus compañeros y manifestó el orgullo que siente por haber formado parte del exitoso ciclo del conjunto nacional.

“Gracias, Argentina. Te amo hoy y siempre”, escribió Paredes en el comienzo de su posteo, junto a los colores de la bandera nacional. El futbolista reconoció el dolor que le produjo no haber podido sumar otra estrella, pero remarcó que el equipo volvió a colocar al país entre los grandes protagonistas del fútbol mundial.

Después de la caída por 1-0 ante España en la prórroga, su mujer, Camila Galante publicó una fotografía de Paredes junto a las medallas obtenidas en Qatar 2022 y en el Mundial 2026. La imagen sintetizó los dos desenlaces atravesados por el mediocampista en las últimas Copas del Mundo: la consagración frente a Francia y el segundo puesto alcanzado cuatro años más tarde.