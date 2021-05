Liga de España: Real Madrid se harta de Eden Hazard y lo pone en venta

Luego de la eliminación de la Champions League, y aunque todavía le queda la Liga de España, Real Madrid ya piensa en la próxima temporada. En este sentido, la planificación arranca con los primeros candidatos a abandonar la Casa Blanca. Un nombre sobresale: el belga Eden Hazard. Más allá de las imágenes que trascendieron luego de la derrota frente a Chelsea en las que el pequeño futbolista se reía con sus ex compañeros en el club londinense, la dirección deportiva del Madrid no está dispuesta a seguir esperando que vuelva a ser. Consideran que los 115 millones de euros que pagaron en su momento (2019) nunca recibieron contraprestación dentro de la cancha. Y su rendimiento en el equipo tuvo un lastre, del que todavía no pudo recuperarse: las lesiones.

Según la prensa española, la decisión tomada en los escritorios con respecto al belga no se relaciona con lo ocurrido en Stamford Bridge. Sí fueron imágenes que generaron bronca entre los madridistas más acérrimos, que desearían ver a Hazard, a quien le quedan tres años más de un elevado contrato, fuera del club cuanto antes. Las evaluaciones sobre el trabajo del belga dentro de la cancha ya eran negativas, más allá de que el entrenador Zinedine Zidane confiara en su uno contra uno y su gambeta eléctrica cada vez que el ex Lille y Chelsea cuando estuvo disponible.

El gesto paternalista de Zinedine Zidane con Eden Hazard, el 7 de Real Madrid que nunca fue bravo desde que llegó y que el club ahora piensa en vender. AFP

Los números de Hazard en esta temporada distan de ser los de un futbolista de elite que estaba llamado a pelear por el trono del mejor del mundo con los mismísimos Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar o Kylian Mbappé. El talento demostrado en Chelsea lo elevó a la escala de galáctico, pero nunca pudo responder a las expectativas generadas el día de su presentación en el estadio Santiago Bernabéu, con 50 mil personas en las tribunas. En la campaña actual, Hazard lleva apenas tres goles en 17 partidos, de los cuales sólo fue titular en 11. Estadísticas que no reflejan todo lo que alguna vez insinuó en Francia y concretó en Inglaterra.

“Eden tiene que jugar, recuperar su confianza, pero jugando, poco a poco... Es su segundo partido y ahora hay que recuperar a Eden, pero jugando”, señaló Zidane, el principal defensor del belga, quizás porque todavía confía en el fútbol que tiene en sus botines. “Me disculpo. He leído muchas opiniones sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid”, pidió perdón el futbolista belga luego de leer y escuchar todas las críticas por sus risas con sus ex compañeros. Y agregó: “Siempre ha sido un sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga”.

Hazard sabe que nunca estuvo a la altura de lo que se esperaba de él desde que Real Madrid pagó 115 millones a Chelsea por su pase en 2019. AP

Más allá de lo que suceda en los cuatro partidos que quedan, la suerte del belga con la camiseta blanca parece resuelta. El asunto es saber cuánto dinero podrá sacar Real Madrid con su venta: el portal Transfermarkt cifra su cotización en 40 millones de euros, 75 millones menos de lo que lo pagaron hace apenas dos años. Suena a un déficit demasiado grande en tan poco tiempo. Y Hazard, a los 30 años, sabe que ya es tiempo de demostrar. Aunque quizás ya no pueda hacerlo enfundado en la camiseta blanca.

