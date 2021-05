Champions League: Marcelo, “la señora” que lo reemplazó como autoridad de mesa y el viaje a Londres para jugar con Chelsea

El Real Madrid estaba pendiente del brasileño Marcelo. El lateral izquierdo, toda una institución en la Casa Blanca, debía cumplir con sus deberes cívicos: hoy hay elecciones en la Comunidad de Madrid y el futbolista era primer suplente en una mesa de Alcobendas, el barrio donde vive. Al presentarse bien temprano por la mañana, el futbolista supo que uno de los miembros titulares estaba ausente: debía quedarse todo el día en el colegio electoral.

Marcelo, toda una institución en Real Madrid, se liberó de sus compromisos cívicos por la elección en la comunidad madrileña y pudo viajar con el resto de sus compañeros a Londres, para jugar la semifinal de la Champions League con Chelsea. OSCAR DEL POZO - AFP

Una señora mayor, que figuraba como segunda suplente, lo reconoció y se ofreció a tomar su lugar para que el jugador pudiera viajar con sus compañeros a Inglaterra para jugar con Chelsea el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. El lateral se unió a sus compañeros antes del mediodía.

La cadena televisiva LaSexta siguió a Marcelo en su periplo al colegio electoral de Alcobendas. Allí se enteraron de que uno de los miembros titulares de la mesa no había acudido, por lo que el brasileño debía quedarse todo el día para cumplir con su compromiso cívico. Fue la segunda suplente (Marcelo era primero) quien tomó su lugar y, poco antes de las 9 de la mañana el futbolista se retiró del colegio electoral para reencontrarse con el resto del plantel de Real Madrid, que tiene la cabeza puesta en Chelsea, su rival por la vuelta de las semifinales de la Champions.

Fue La Sexta TV que describió a la reemplazante de Marcelo en la mesa electoral como “la señora mayor”. Y redactó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje que se prestó a confusión y generó bromas en redes sociales. “Una señora mayor, que era segunda suplente de vocal, se ha ofrecido para suplirle y viajará a Londres con el equipo”, se escribió. Un poco más tarde, ante el estallido de memes, el mismo canal explicó con humor: “A modo de aclaración, ya que evidentemente el tuit quedó un poco ambiguo: el que viajará a Londres para jugar con el Real Madrid es Marcelo, no la señora, que no sabemos si viaja o no, pero no está inscrita para la Champions”.

Aún no se conocen datos sobre la buena señora que ofició de reemplazante del lateral y, de esa manera, alivió un poco a Zinedine Zidane, que ya bastantes problemas tuvo para armar su defensa en las últimas semanas.

Ahora, casi todas parecen ser buenas noticias. Recuperados Sergio Ramos y Mendy, también podrían estar en el equipo. La única baja de peso es Raphael Varane, lesionado.

“Marcelo va a cumplir con sus obligaciones pero no va a cambiar nada, el miércoles va a estar con nosotros. Las obligaciones de cada uno no las podemos cambiar”, había adelantado Zinedine Zidane, entrenador del equipo madrileño, hace unos días. El club blanco intentó por todos los medios que el futbolista se librara de sus compromisos cívicos, pero las autoridades no aceptaron que el viaje a Londres para jugar mañana el partido en Stamford Bridge fuera una “causa de fuerza mayor”. Por eso, el futbolista llegó a las 8.28 de la mañana al colegio el electoral acompañado por funcionarios del club. Media hora más tarde, a las 9.01, abandonó las instalaciones. A las 11.30 ya estaba en vuelo junto al resto de sus compañeros.

El viaje del brasileño es otra buena noticia para Zidane, que también recupera al capitán del equipo, Sergio Ramos, y al uruguayo Federico Valverde (repuesto luego de contraer coronavirus) para la expedición a la capital inglesa. También se sumó el defensor francés Ferland Mendy. Los únicos ausentes, todos por lesión, serán Lucas Vázquez, Dani Carvajal y Raphael Varane.

LA NACION