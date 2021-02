Boca-River jugarán en uno de los cruces interzonales que la Liga Profesional de fútbol confirmó que habrá Crédito: Tesone Pool Diarios

Con la confirmación de los 26 equipos que formarán parte de la Primera División en la próxima temporada,incluidos los ascendidos Sarmiento y Platense, la Liga Profesional de fútbol (LPF) adelantó este lunes que habrá "enfrentamientos interzonales" y disputa de clásicos, como el de Boca Juniors-River Plate, en lo que será el próximo certamen que comenzará el próximo viernes 12 de febrero y que cuyo sorteo se efectuará este miércoles.

Los conjuntos serán ubicados en dos bombos diferentes, que tendrá cada uno trece representantes. Como el total de equipos que tendrá cada zona serán impares, se permitirá en la confección del calendario "un clásico o interzonal por fecha", según comentaron autoridades de la LPF.

Los 13 emparejamientos quedaron dispuestos de la siguiente manera:

Boca Juniors-River Plate

Independiente-Racing Club

San Lorenzo-Huracán

Rosario Central-Newell's

Estudiantes La Plata-Gimnasia La Plata

Unión-Colón

Lanús-Banfield

Vélez Sarsfield-Argentinos Juniors

Defensa y Justicia-Arsenal

Atlético Tucumán-Talleres de Córdoba

Patronato de Paraná-Central Córdoba de Santiago del Estero

Godoy Cruz de Mendoza-Aldosivi de Mar del Plata

Sarmiento de Junín- Platense

Independiente - Racing será otro cruce interzonal que se dé en le próxima edición de la Copa de la Liga Profesional Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel cortina

Cómo y cuándo se jugará la próxima Liga Profesional de fútbol

La competencia volverá a jugarse como una Copa Nacional. Además, será parecida a la edición anterior porque dejó satisfechos a los dirigentes del fútbol argentino. La fecha de inicio será el viernes 12 de febrero y finalizará el 30 de mayo.

La jugarán 26 equipos, divididos en dos zonas de 13 durante la primera ronda. Se jugarán 12 fechas. Se sumará una jornada de clásicos interzonales. Importante: los puntos obtenidos en la ronda contarán para los promedios (no ocurrió así en el torneo pasado). Al igual que en la anterior, no habrá descensos al final del torneo.

Terminada esa primera rueda, los cuatro primeros de cada zona se enfrentarán en un playoff por el título de manera cruzada: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B. Se eliminarán a un solo partido y en cancha neutral, hasta llegar a la definición por el título. El campeón se clasificará directamente a la Copa Libertadores 2022.

El torneo para el segundo semestre

Luego de la Copa América, que la Argentina co-organizará con Colombia, los 26 equipos de primera jugarán una liga hasta fin de año. Para la segunda competencia de 2021 no habrá dos zonas, sino que jugarán todos contra todos, con 13 partidos por fecha (uno será clásico). Así, entre el 14 de febrero y mediados de diciembre, cuando termine la segunda competencia, cada equipo de la Liga Profesional habrá jugado al menos 38 encuentros: 13 del primer torneo y 25 del segundo.

Clasificación a las copas internacionales de 2022

Las posiciones finales del torneo que se disputará en el segundo semestre, sumados a los puntos de las 13 fechas de la Copa Diego Maradona 2021, formarán una tabla anual que es la que definirá los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2022.

