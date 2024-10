Lionel Messi, “en una situación ideal” que hace ilusionar a Inter Miami con miras a los playoffs

Escuchar

“La sensación es que lo tenemos en una situación ideal para afrontar la parte más importante que tenemos en el año”. Gerardo “Tata” Martino suele ser mesurado en sus palabras, pero anoche no podía ocultar su entusiasmo luego de que Lionel Messi lo hiciera de nuevo. Tras su paso por la doble fecha de Eliminatorias con la selección argentina y cuatro días después de anotarle tres goles a Bolivia, la Pulga convirtió otros tres goles, ahora contra New England Revolution, en la última jornada de la fase regular de la MLS, y se convirtió en el máximo artillero de Inter Miami con 33 tantos, superando por uno al ecuatoriano Leonardo Campana.

Lionel Messi le anotó tres goles a New England Revolution CHRIS ARJOON - AFP

“Después de la lesión importante que él tuvo en la Copa América había que ser muy cuidadoso en su recuperación y en su inserción al equipo. Me parece que tanto en la selección argentina como nosotros acá fuimos muy cuidadosos en ese tema y terminamos con que nos nutrimos unos a otros. Fue muy importante el partido con Columbus, sobre todo en el segundo tiempo con Leo siendo muy participe de lo que sucedió en ese partido y obviamente nosotros nos nutrimos del último partido con Bolivia, donde ya se le notaba mucho más suelto, mucho más en ritmo y evidentemente hoy. La primera pelota que toca es el pase de gol para Jordi Alba”, describió Martino en la rueda de prensa, poco después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunciara que Inter Miami será uno de los 32 equipos del Mundial de Clubes que en 2025 se disputará en los Estados Unidos.

“Para el equipo es una inyección de más confianza. Como decíamos antes, estos 74 puntos no eran algo planeado ni que teníamos como objetivo cuando empezó la temporada, pero a medida de que se fue poniendo al alcance de la mano intentamos conseguirlo y hoy lo pudimos hacer. Es un triunfo de todos los que componemos la familia de Inter Miami. Es el triunfo de todos”, apuntó el DT argentino.

Gerardo Martino, DT de Inter Miami YURI CORTEZ - AFP

En los playoffs de la MLS, Inter Miami se enfrentará con el ganador del partido entre Montreal y Atlanta United. Martino también se refirió a los rivales: “Con los dos hemos sufrido, incluso en los partidos donde no hemos perdido, no me quiero explayar tanto en lo que pueden producir unos y otros, pero seguramente tenemos mucho material en los cuatro partidos jugados como para prepararlo con un margen de precisión que nos de la posibilidad de poder pasar de ronda”.

Claro que más allá de lo que vendrá, Inter Miami llegará envalentonado y con su estrella, Leo Messi, en un gran momento. Ante New England Revolution, el rosarino consiguió los tres tantos en apenas 37 minutos, los que jugó en el partido ante el equipo del exjugador de Boca Luca Langoni. Los de Miami se impusieron por 6-2, gracias a dos goles de Luis Suárez y otro de Benjamín Cremaschi, hijo de argentinos. Otro hito: ningún futbolista se había convertido, al mismo tiempo, en el máximo goleador histórico de dos clubes. Messi lo era de Barcelona y ya lo es de Inter Miami donde, según la Pulga, se retirará. Además, el capitán de la selección argentina alcanzó la tripleta número 59 en su trayectoria: 48 con el Barcelona, 10 con la selección y uno con Inter Miami.

Lionel Messi y David Beckham durante la ceremonia de la Supporters' Shield, tras el éxito ante New England Revolution en Fort Lauderdale David Santiago - Miami Herald

Propulsado por Messi y un Suárez en gran nivel, Inter Miami ganó la Supporters Shield de la MLS como el mejor equipo de la temporada y está en los playoffs por primera vez. El objetivo, claro, es la MLS Cup: consagrarse campeón.

El posteo de Messi: “Otra noche maravillosa”

En el Mundial de Clubes

“Gracias Jorge, José (Mas) y David (Beckham). Increíble el club que han creado ustedes con los fanáticos y los jugadores. El mundo ama a Miami”, expresó Infantino en el Chase Stadium de Fort Lauderdale tras el encuentro.

”Diré tres cosas. Primero, felicitaciones por ganar el Supporters’ Shield con récord de puntos histórico. Es el mejor equipo de la temporada en los Estados Unidos. Segundo, en base a esa extraordinaria performance, merece y estará en el Mundial de Clubes 2025″, destacó Infantino.

”Tercero, el equipo anfitrión tiene el honor de jugar el partido inaugural en la ciudad de Miami, en el Hard Rock Stadium”, agregó el presidente de la FIFA sobre el duelo que Messi y sus compañeros disputarán el 15 de junio de 2025 en el Hard Rock Stadium, sede de los Miami Dolphins, equipo de la Liga de Football Americano (NFL).

El presidente de la FIFA Gianni Infantino, con las autoridades de Inter Miami, anunciando que el equipo jugará el Mundial de Clubes 2025 Lynne Sladky - AP

Inter Miami se suma a los otros cuatro representantes de la Concacaf, o sea, Seattle Sounders, también de Estados Unidos, y Monterrey, Pachuca y León, los tres de México.

También está confirmada la presencia por Europa de Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, París Saint-Germain, Inter, Juventus, Porto, Benfica, Salzburgo y Atlético Madrid.

Por la zona Conmebol, en tanto, competirán Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River y Boca, a los que se sumará el campeón de la Copa Libertadores 2024. A su vez, Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Ulsan y Al Ain representarán a la zona asiática, mientras que por la zona de Oceanía jugará Auckland City y por África dirán presente Al Ahly, Wydad Casablanca, Mamelodi Sundowns y Esperance Tunisi.

