Qué dijo Chris Martin al ver a Antonela y Messi en la “kiss cam”

El Hard Rock Stadium de Miami se convirtió en una fiesta el fin de semana, cuando Coldplay desplegó su magia ante una multitud de fanáticos. El show, que recorrió los éxitos de la banda, tuvo un momento especial que capturó la atención de todos los presentes y se viralizó en redes sociales. Luego de la polémica que involucró a Andy Byron y Kristin Cabot, quienes fueron enfocados por la “kiss cam” de Coldplay, conocida por enfocar a parejas al azar y generar momentos divertidos, apuntó esta vez a un palco muy especial, donde se encontraban Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

En primer plano: la kiss-cam de Leo Messi y Anto Roccuzzo en Coldplay

¿Qué dijo Chris Martin al ver a Messi y Antonela en la “kiss cam”?

La reacción de Chris Martin al ver a la pareja fue de genuina emoción. “Bueno, Leo. Mi hermano. Vos y tu esposa están estupendos. Gracias por venir a ver hoy a nuestra banda”, exclamó el líder de Coldplay, visiblemente contento. Pero el elogio no terminó ahí. Martin, con gran admiración, agregó: “Hoy vino a vernos el mejor deportista de todos los tiempos”. La ovación del público fue inmediata para celebrar la presencia del capitán de la selección argentina. Su aparición en la “kiss cam” de Coldplay se convirtió en uno de los momentos más comentados del show.

¿Cómo reaccionaron Messi y Antonela al ser enfocados por la “kiss cam”?

La pareja, acostumbrada a la atención mediática, respondió con naturalidad y simpatía. Ambos sonrieron al ser enfocados por la cámara y saludaron al público, que los recibió con una cálida ovación. Lionel Messi también devolvió el gesto y saludó a los asistentes al show.

La selfie entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el recital de Coldplay instagram @antoroccuzzo

Antonela Roccuzzo deslumbró con un vestido negro escotado, que resaltaba su bronceado. Lionel Messi, por su parte, optó por un look más casual, con un jean negro y una camisa blanca estilo “oversize”.

¿Quiénes acompañaron a Messi y Antonela al concierto de Coldplay?

La pareja no estuvo sola en el recital. Sus hijos, Thiago, Ciro y Mateo, también disfrutaron del espectáculo desde un palco preferencial. Los tres pequeños lucieron remeras negras con detalles de color: Thiago llevaba una gorra con la leyenda “Coldplay”, Mateo un antifaz celeste y Ciro se mantuvo cerca de sus padres.

La pareja asistió al recital junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro

La repercusión de la aparición de Messi y Antonela en la famosa “kiss cam”

La presencia de la familia Messi en el concierto de Coldplay no pasó desapercibida en las redes sociales. Antonela compartió una serie de fotos del evento en su cuenta de Instagram, con el nombre de la banda y un emoji de estrella como pie de foto, que rápidamente superó los tres millones de “me gusta”. Los comentarios de los usuarios celebraron la naturalidad de la pareja y su disfrute del momento. Algunos de los mensajes más destacados fueron: “Con ustedes no habrá ningún problema con las cámaras”, “Así se ve una pareja que no teme esconderse a la kiss-cam”, “Messi simplemente disfrutando la vida con su familia” y “Si a Messi le gusta Coldplay a mí también”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.