Lionel Messi: lo que sintió durante el partido, el penal fallado y cómo se ve a Dibu Martínez debajo del arco

Ya se habían terminado los festejos del equipo argentino en el vestuario, después de lograr una sufrida clasificación por penales frente a Ecuador para pasar a las semifinales de la Copa América, cuando el capitán se asomó mientras la selección enfilaba hacia la salida. Y Lionel Messi dio la cara, luego de un partido que lo encontró por debajo de su nivel, claramente sin estar al cien por ciento, luego de la lesión que sufrió contra Chile y por la que no estuvo frente a Perú. Aquí estuvo en duda casi hasta última hora, pero fue titular, jugó todo el encuentro y, en la definición por penales, estrelló su remate en el travesaño. Tuvo su registro más bajo de toques (32) en un partido con Argentina desde la Copa América 2011, según el sitio Opta. De todo eso habló el número “10″.

“Sabíamos que iba a ser un partido así, como se dio, intenso, peleado. Ellos tienen muy buenos jugadores, y fue un partido muy trabado. Ecuador es un equipo dinámico, fuerte, y luego, como venimos diciendo durante la Copa, la cancha no te permite jugar como uno quiere, y eso facilita al equipo defensor. Pero es un gran equipo. Sabíamos que iba a ser así, que iba a ser un cuarto de final muy duro, y por suerte pasamos. Ahora estamos más cerca del objetivo, que es jugar la final”, aceptó Messi sobre el encuentro con Ecuador.

Sobre su estado físico, contó: “Yo me sentía bien, no tenía molestias. Por ahí sentía un poco del miedo psicológico, de cuando tenés una lesión, que siempre está. Pero a nivel muscular no sentía nada, él me preguntó si estaba para jugar, si estaba bien y yo le dije que sí”.

Respecto de cómo pasó estos días, en los que estuvo en duda, el capitán argentino señaló: “Estuve intentando sacar la molestia que tenía, el dolor, entrenando de a poco, sintiendo un poco de miedo, pero al final en el último entrenamiento me sentí mucho mejor, y sentía que podía estar”.

Messi también sintió “mucha bronca por el penal. Fui convencido de patear como lo hice, porque había hablado con Dibu, con Rulli, que yo venía pateando varios penales seguidos de forma cruzada. De hecho, el arquero se tiró cruzado. Hoy la quise tocar y se me fue”.

Y también se refirió a la actuación de Dibu Martínez. “Yo sabía que el Dibu siempre está en esos momentos. A él le gustan esos momentos, él se hace grande. Aparte es grande... Cuando está debajo del arco es complicado, es muy rápido. Él se tenía mucha fe, incluso ya antes del partido jodía con la posibilidad de que si había penales estemos tranquilos, porque él iba a atajar. Siempre lo tiene en mente. Le gustan estos momentos. No es lindo llegar a esta instancia, pero cuando llegamos, tenemos un poquito de ventaja (con él)”

¿Cómo patearle un penal al Dibu Martínez? “Je, no es lo mismo en un partido. Pero nos conocemos muchos los dos, él me ayuda y yo lo ayudo a él. En un partido por los puntos debe ser muy diferente, pero creo que a esta altura ya no nos vamos a cruzar”, cerró Messi.

