Lionel Messi regresó a Barcelona con toda su familia y se multiplican los rumores de una vuelta

Es un momento especial para la vida de Lionel Messi. Si bien su gol resolvió un partido complejo para PSG ante Lille, los medios franceses no fueron amables con el argentino. Y ahora con su viaje a Barcelona se potenciaron todas las especulaciones. El rosarino regresó a su casa en Castelldefels y los catalanes comenzaron a calentar el ambiente con la idea de un posible retorno del capitán argentino al Camp Nou.

Según se dio a conocer por los medios parisinos, Christophe Galtier, entrenador del PSG, le dio algunos días de descanso a todos los jugadores del equipo por la intensa temporada que han tenido en el inicio del 2023. En ese contexto es que Lionel Messi tomó la determinación de viajar a Barcelona.

Varios medios que se encontraban en el aeropuerto de la ciudad grabaron el momento exacto en la que Lionel Messi llegó a España junto a sus hijos, esposa y un esquema de seguridad gigante, el cual lo acompañó hasta una camioneta negra que lo estaba esperando para llevarlo a su casa en las afueras de Barcelona.

La llegada de Messi a Barcelona activó los rumores sobre un posible regreso. No viajaba a Barcelona desde antes del Mundial, cuando a principios de noviembre del año pasado, los jugadores del PSG también habían tenido unos días libres. En esta oportunidad también viajó junto con Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El arribo del rosarino realmente generó revuelo y hasta algunos fanáticos se acercaron hasta el aeropuerto con la idea de tomarse alguna fotografía con Messi.

PSG no comunicó cómo será el cronograma de trabajo de la semana, motivo por el cual no está claro cuánto tiempo podrá quedarse Messi en España. Su próximo compromiso con el equipo parisino será recién el próximo domingo en el clásico ante Olympique de Marsella por la fecha 25 de la Ligue 1.

Las posibilidades de que Messi llegue a Barcelona

No hay un panorama muy claro respecto a cómo se podría dar el retorno de Messi para jugar en Barcelona. Son muchas las versiones y varias de ellas parecen no acercarlo demasiado. Lo concreto es que la semana última estuvo su padre, Jorge, en la ciudad catalana y eso despertó todavía más la expectativa por comenzar una gestión.

Pero fue bastante concreto el papá de Lionel Messi, porque cuando los medios locales se acercaron a él, la frase que utilizó dejó en claro que todavía están demasiado lejos todos como para imaginar una vuelta pronta, pero tampoco cerró definitivamente la puerta: “No creo que vuelva. No se dan las condiciones. No hemos hablado (con Laporta). No sé si es imposible, no tengo ni idea. La vida da muchas vueltas”, finalizó el padre del capitán argentino.

