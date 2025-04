El tierno festejo de Lionel Messi con sus hijos tras el triunfo de Inter Miami y la emotiva reacción de Antonela Roccuzzo: “¡Qué noche!”

Lionel Andrés Messi tuvo una noche en el Chase Stadium digno de poner en un cuadro. Inter Miami se impuso ante Los Angeles FC por 3-1 con un doblete de su capitán. Los dirigidos por Javier Mascherano se clasificaron para las semifinales de la Concachampions, el torneo que disputan los mejores equipos de la Major League Soccer (MLS), por primera vez en su historia. Era un partido extremadamente complejo, puesto que en la idea perdieron por 1-0, pero lograron revertir el resultado. En la tribuna, Leo tuvo una hinchada de lujo: su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago (11), Mateo (9) y Ciro (7). Uno de los momentos más especiales de la velada fue cuando, tras anotar su segundo gol, corrió a celebrar con los niños.

¡DOBLETE DE LEO Y CELEBRACIÓN CON SUS HIJOS!



📺 Mirá TODA la CONCACAF Champions Cup por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/5pxtb9WKls — SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2025

El miércoles hubo partido en el Chase Stadium. A los 10 minutos del primer tiempo, Aaron Long abrió el marcador y puso un provisorio 1-0 para Los Angeles FC. A los 30 minutos, el árbitro anuló un gol de Lionel Messi, pero, cinco minutos después, el capitán comenzó la remontada y puso el 1-1 parcial. En el segundo tiempo, Federico Redondo logró igualar el global y a los 84 minutos, Leo logró revertir el resultado inicial y de una manera memorable. Como el 18 de diciembre de 2022 en el Estadio Lusail, estuvo frente a frente con el arquero francés Hugo Lloris y desde los 12 pasos volvió a convertirle un penal como lo hizo en la final del mundo en Qatar.

Tras convertir el penal de la victoria, Messi corrió a la tribuna VIP para celebrar con las personas más importantes de su vida: sus hijos. Thiago, Mateo y Ciro estaban parados junto al césped con Benjamín y Lautaro, los hijos de Luis Suárez, y otros amigos, y se emocionaron al ver a su padre acercarse a ellos. Leo, completamente pleno y feliz, extendió los brazos para saludar a todos los niños, y Mateo, siendo el más espontáneo e introvertido, no dudó en darle un fuerte abrazo. Su hermano mayor no tardó en seguirlo. Unos metros más atrás estaba Antonela, que miraba con absoluta y total devoción el especial momento entre su marido y sus hijos.

Messi hizo un doblete y Las Garzas pasaron a la semifinal de la Concachampions (Foto: X @_mundoleo)

Las reacciones en las redes tras el tierno momento que compartieron Messi y sus hijos (Foto: X @InvictosSomos)

Tras el penal, Messi fue a celebrar con sus hijos (Foto: X @matiasm_02)

La tierna escena familiar no tardó en volverse viral y los usuarios de X reaccionaron. “Y después de meter el gol con el que el Inter Miami se está metiendo a las semifinales de la Concachampions, Lionel Messi salió corriendo para ir a festejar con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Tomó la decisión de ir a Miami para disfrutar más a su familia y, sí, lo está haciendo todos los días. Qué hermosa secuencia, señoras y señores. Si el GOAT (The Greatest Of All Time) sonríe, el fútbol sonríe”; “La mejor foto que vas a ver hoy: el festejo de Leo Messi con sus hijos” y “Messi abrazando a sus hijos con Antonela mirando de fondo”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.

El festejo de Anto Roccuzzo con su amiga Sofi Balbi tras la victoria de Inter Miami (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Por su parte, Anto Roccuzzo, que disfrutó de una velada memorable junto a su familia, no tardó en reaccionar ante el triunfo de Las Garzas. En sus historias de Instagram, red social en la que acumula casi 40 millones de seguidores, publicó una selfie que se tomó con su íntima amiga Sofía Balbi, la esposa de Luis Suárez, y escribió: “Qué noche amiga”, junto a un corazón negro, otro rosa y el logo de Inter Miami.

Messi celebró el triunfo junto a sus hijos y bajo la atenta y amorosa mirada de su esposa (Foto: Instagram @leomessi)

Luego replicó el posteo que hizo Lionel en su Instagram con los mejores momentos de la velada que incluyó, justamente, el festejo con sus hijos bajo la atenta mirada de su esposa. El posteo del 10 tuvo cerca de dos millones de “Me Gusta” en solo ocho horas.