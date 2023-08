escuchar

El soccer norteamericano lleva años tratando de ganarse un lugar en el concierto internacional, pero tuvo que llegar Lionel Messi para que tuviera una repercusión global. Noticias que antes no pasaban del consumo interno ahora se esparcen por todos los rincones del planeta al ritmo de los goles del argentino. La Leagues Cup, competencia en la que participaron 47 equipos de los Estados Unidos y México, pasó a ser de conocimiento masivo a partir de los 10 goles y una asistencia de Messi en siete partidos, el recorrido que necesitó para llevar a Inter Miami a la conquista del título, en la final disputada el sábado ante Nashville, en Tennessee. Tras el 1-1 en los 90 minutos, se ejecutaron 22 penales (10-9)

Leo se llevó los premios individuales (mejor futbolista y goleador) y la admiración general, que en el caso de Inter Miami quedó reflejada en el fuerte abrazo que le dio David Beckham, accionista del club, y las palabras elogiosas de Jorge Mas, presidente y propietario. El rosarino sumó el 43er título de su carrera e igualó el récord mundial personal de Dani Alves, excompañero en Barcelona, actualmente detenido en una cárcel de la ciudad catalana bajo la acusación de una violación en un discoteca.

Messi, con los premios a mejor jugador y goleador de la Leagues Cup KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aun a los 36 años, la clase y calidad de Messi establecen diferencias en un fútbol de nivel inferior, a nivel táctico y técnico, al que transitó durante casi dos décadas en Europa. Algunas facilidades que pueda encontrar en la cancha no las tiene en el calendario, que le dio pocos respiros desde que debutó el 21 de julio, en un 2-1 sobre Cruz Azul. No solo son los partidos, sino los traslados en un país en el que para jugar de visitante necesariamente hay que subirse a un avión.

Todavía bajo las burbujas de los festejos en la madrugada del domingo, Inter Miami ya tiene otro compromiso de envergadura este miércoles. Buscará la final de la US Open Cup, cuyo formato es similar al de la Copa Argentina, con series eliminatorias y la participación de equipos de categorías menores (varios de ellos amateurs) y la MLS, la primera división.

Luciano Acosta, el argentino que es figura de Cincinnati Jeff Dean - Getty Images North America

A las 20 del miércoles, con televisación en directo de TyC Sports -por primera vez un partido de Messi en Inter Miami será emitido por un canal de cable argentino-, el conjunto de Gerardo Martino enfrentará de visitante a Cincinnati por las semifinales. El vencedor se medirá en la definición con el ganador de la llave entre Houston Dynamo-Real Salt Lake. La final está programada para el 26 de septiembre.

No deja de ser paradójico que en medio de esta intensa actividad Messi todavía no haya debutado en la MLS, interrumpida para Inter Miami por las dos copas. Ese momento se acerca, será el próximo sábado, de visitante ante New York Red Bull. A Messi le espera un operativo rescate en la MLS, ya que Inter Miami está último en la Conferencia Este (no hay descensos). Por delante tiene 16 fechas para replicar el éxito de la Leagues Cup y alcanzar la clasificación para los play-off finales. Las Garzas (ave que figura en el escudo de la camiseta) están a 17 puntos de Atlanta United, séptimo y último equipo que está pasando a la etapa siguiente. Otra alternativa es finalizar octavo o noveno, conjuntos que disputarán un repechaje por el último cupo.

Gerardo Martino es bañado con champagne por sus jugadores en la conferencia de prensa posterior a la conquista de la Leagues Cup

Así como Messi se encargó de hacer gran parte del trabajo en la Leagues Cup, en la US Open Cup ya le adelantaron parte de la tarea. Antes de su llegada, y de las de Martino, Sergio Busquets y Jordi Alba, Inter Miami superó cuatro ruedas para avanzar hasta las semifinales. Eliminó por penales a Miami FC (2a. división), a Charleston Battery (2a. división) por 1-0, a Nashville (rival del último sábado) por 2-1 y a Birmingham Legion (2a. división) por 1-0, con un gol del delantero argentino Nicolás Stefanelli, que en nuestro país jugó en Defensa y Justicia y Villa Dálmine.

Cincinnati aparece como un rival de cuidado. Es puntero de la Conferencia Este de la MLS y entre sus jugadores más destacados está Luciano Acosta, el enganche surgido en Boca, goleador (12) del equipo, y con siete años en el soccer, entre DC United y Cincinnati. Otro argentino titular en la formación es el mediocampista Álvaro Barreal, formado en Vélez.

Ante la seguidilla de partidos, Martino, que tras la coronación habló de sentar las bases para el crecimiento de un nuevo proyecto, podría darle minutos a los últimos dos refuerzos llegados de la Argentina: Facundo Farías y Tomás Avilés. Cualquiera sea la formación, habría que imaginarla con Messi, que en cada partido aumenta las expectativas por volver a verlo en el siguiente.

LA NACION