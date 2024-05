Messi fue a cenar con Anto Roccuzzo y amigos y se robó todas las miradas con una jugada estampa

Escuchar

Tras mudarse a los Estados Unidos para continuar su carrera deportiva en Inter Miami, la vida de Lionel Messi cambió considerablemente en comparación a la que tenía cuando vivía en París. Hoy, es común verlo en los entrenamientos y partidos de fútbol de sus hijos Thiago y Mateo, en cenas románticas con su esposa Antonela Roccuzzo e, incluso, en salidas grupales con sus amigos. Cabe mencionar que actualmente el futbolista está en Miami con sus grandes amigos desde la época del FC Barcelona, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, y sus respectivas familias.

Sin embargo, en los últimos 10 meses, Leo no solo cambió su agenda, sino también su guardarropa. Si bien usa buzos y trajes, ahora es común verlo con looks más relajados pero también más llamativos. Usa conjuntos de camisa y bermudas, y sobre todo muchas prendas estampadas. Justamente, el martes salió a cenar con su familia y sus amigos y eligió un osado outfit que no pasó inadvertido. ¿Qué se puso? Unos shorts con una jugada estampa animal print.

Leo Messi salió a cenar con Antonela Roccuzzo y sus amigos y se lució con unos shorts con estampado Animal Print (Foto: Instagram @leomessi)

El martes, Leo Messi, Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro compartieron una cena con sus íntimos amigos, Luis Suárez y Sofía Balbi, y sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro, en un restaurante de Miami. El Campeón del Mundo, lejos de elegir un look sobrio y discreto, optó por uno muy llamativo. Se puso una remera blanca manga corta y la combinó con unos shorts con estampado animal print tipo tigre. Según se pudo advertir, la pieza, confeccionada en algodón y lino, es de la prestigiosa casa de modas italiana Bottega Veneta.

El Campeón del Mundo combinó sus shorts estampados con unas zapatillas blancas y como único accesorio sumó un reloj. “Disfrutando en The Amalfi Llama”, escribió Messi en una foto que subió a sus stories de Instagram, donde se lo pudo ver a pura sonrisa junto a su esposa, en el restaurante.

Messi y Suárez cenaron en el restaurante The Amalfi Llama junto a sus respectivas familias (Foto: Instagram @theamalfillama)

La rosarina, por su parte, también tuvo su noche fashionista. Llevó un conjunto de crop top y pantalones tiro alto en color celeste con detalles en azul. Asimismo, al igual que su marido, eligió una pieza de la firma italiana: la clásica cartera modelo ‘Jodie’ en rosa, su color favorito.

El campeón del mundo vistió una remera blanca con unos llamativos shorts con estampado animal print y un par de zapatillas (Foto: Instagram @theamalfillama)

El matrimonio y sus hijos cenaron con sus amigos en The Amalfi Llama, un restaurante que busca “fusionar la cocina rústica a fuego vivo de la Patagonia con los sabores frescos y tradicionales de Italia”, según lo expuesto en su página oficial. El local, que ofrece una amplia variedad de carnes y platos italianos, está ubicada en el shopping Aventura Mall. Ambas familias pasaron una gran noche, lo cual se pudo advertir en las fotos que se publicaron en el Instagram del comercio gastronómico, en las cual se pudo ver a Messi tanto con Antonela como con Luis Suárez.

Como de costumbre, la ubicación del Campeón del Mundo no tardó en difundirse y los fanáticos se acercaron al lugar con el deseo de verlo y sacarse una foto con él. Algunos lo consiguieron. El usuario de Instagram, @mario.chipi, publicó un video en el que se pudo ver el momento en el que Leo Messi salió del restaurante y una marea de fans se acercó a él gritando su nombre e intentó tener una selfie con él.

Con la simpatía y una predisposición que lo caracteriza, el capitán de la selección argentina se tomó unos instantes para las fotos y los autógrafos y finalmente se subió a su camioneta para retirarse del lugar.

