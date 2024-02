escuchar

La ausencia de Lionel Messi en el amistoso que Inter Miami jugó en Hong Kong no resultó gratuita: a la desilusión de los miles de fanáticos que debieron conformarse ese día con ver al ídolo sentado en el banco de suplentes se le sumaron las críticas de voceros oficiales del gobierno local. Y hoy, dos semanas después del incidente, todo ese malestar generalizado obligó a que el capitán de la selección argentina tuviese que publicar un video para explicar por qué no fue parte del encuentro.

Inter disputó dos partidos previos en Arabia Saudita, lo que provocó que Messi sufriese una pequeña lesión en el aductor que no le permitió ser parte del equipo en el partido del 4 de febrero ante Hong Kong. En ese encuentro hubo abucheos y silbidos para el astro argentino y hasta incluso un pedido de devolución de dinero de las entradas (que se hizo efectivo) por no haber podido ver a la gran figura argentina. Luego de lo sucedido, el argentino habló en conferencia de prensa cuando el plantel llegó a Tokio, aunque parece que no alcanzó y tuvo que publicar otro descargo en redes sociales.

Lionel Messi mira desde el banco de suplentes, el día del partido de Inter Miami en Hong Kong PETER PARKS - AFP

“C omo todos saben, siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones ”, explicó Messi.

Y agregó: “Como dije en la conferencia de prensa, tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. El primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor. Intenté entrenar y hacer un esfuerzo el día anterior por toda la gente que había. De hecho hice lo que pude y estuve en la clínica con todos los chicos que había”.

Para cerrar, volvió a aclarar la razón que le impidió jugar y por qué sí estuvo frente al Vissel Kobe. “ No podía jugar. Sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días, me comencé a sentir un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente para todo lo que se viene ahora. Creía que era importante volver a repetirlo por lo que se está hablando y mandarle un saludo a toda la gente de China, que siempre me trató tan bien. Espero que nos podamos volver a ver pronto”, concluyó Lionel.

Messi vivió días muy agitados deportivamente, ya que tras 60 días de vacaciones, el primer viaje que realizó con Inter Miami fue a El Salvador para jugar con la selección local (0-0). Después jugó ante FC Dallas (0-1), en Texas y tras ese encuentro el conjunto del rosarino emprendió una gira de casi 22 mil kilómetros que incluyó visitas a Arabia Saudita, China y Japón.

Lionel Messi estuvo ante Vissel Kobes de Japón y eso despertó más molestias (Photo by Philip FONG / AFP) PHILIP FONG - AFP

