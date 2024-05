Cuántos equipos por grupo clasifican a octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 y quiénes juegan repechaje

Escuchar

La Copa Sudamericana 2024 atraviesa la penúltima fecha de la etapa de grupos. Hay clubes con un lugar asegurado en las etapas eliminatorias, otros que pelean por entrar y una porción que ya no tienen posibilidades y culminarán su participación en el certamen en la instancia en curso, prevista hasta la última semana de mayo pero con dos juegos pospuestos para junio (Internacional vs. Real Tomayapo de Bolivia y vs. Delfín de Ecuador) por las inundaciones que afectan al sur de Brasil.

En la etapa de grupos del segundo campeonato continental en importancia para clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) los integrantes de cada zona se enfrentan todos contra todos en formato de ida y vuelta -seis partidos para cada uno-. El torneo tiene un formato de juego diferente a la edición anterior: los ocho líderes de cada zona avanzarán directamente a los octavos de final y sus ocho escoltas, a un repechaje vs. los terceros de la Copa Libertadores. Los equipos que ya tienen una plaza asegurada en las etapas eliminatorias, pero deben definir su posición final y, en consiguiente, en cuál competirán, son Always Ready, Independiente Medellín, Athletico Paranaense, Racing de Uruguay y Corinthians.

Posiciones de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana

En el torneo hay seis clubes de la Argentina y todos en diferentes zonas: Defensa y Justicia está en la A; Belgrano en la C, Boca en la D; Argentinos Juniors en la F; Lanús en la G; y Racing en la H. Todavía ninguno se aseguró su clasificación a las etapas de eliminación directa, pero dos ya están eliminados y son el Halcón de Florencio Varela y el Bicho de La Paternal. El resto pelea por el primer o segundo puesto y sus próximos partidos serán determinantes.

DirecTV tiene los derechos para transmitir todos los partidos del certamen, pero cedió el 50% a ESPN. En consiguiente, una mitad de los juegos se pueden ver por DSports y la plataforma digital DGO y la otra parte, por alguna señal de ESPN y la plataforma digital Star+.

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - 2

Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - 2

