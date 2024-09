Lionel Messi en dos dimensiones: golazo desde fuera del área y calentura contra el árbitro en el final

Escuchar

Kristijan Kahlina le había tapado dos remates y un cabezazo. Lionel Messi ya tenía un duelo personal con el arquero de Charlotte, en la 34ª jornada de la Major League Soccer. Lo inclinó en su favor a los 22 minutos del segundo tiempo, ahora sí con un zurdazo desde fuera del área que entró junto a un poste del guardavallas croata. Fue el tercer gol de Messi en su cuarto partido desde que regresó a Inter Miami tras 62 días fuera de las canchas por una lesión en los ligamentos del tobillo derecho, sufrida durante la final de la Copa América. No había marcado en los dos cotejos anteriores. El tanto de este sábado sirvió para el empate 1-1, cuando restan tres fechas para que finalice la etapa regular de la MLS, en la que Las Garzas ya tienen asegurada la clasificación a los play-off.

Messi buscó el gol con persistencia. Le faltaba potencia, como si sintiera el peso de la noche calurosa y húmeda, con 29 grados. Diez remates totalizó Leo en los 90 minutos; cinco desde dentro del área. Más allá de que le costó encontrar la eficacia, lo importante es la continuidad que el rosarino va sumando después de una recuperación de más de dos meses. Todo en función de su reaparición en el seleccionado argentino para la inminente doble jornada de las eliminatorias, tras ausentarse en la ventana contra Chile y Colombia. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará el 10 de octubre a Venezuela, de visitante, y el 15 recibirá a Bolivia.

Lionel Messi recibe el abrazo de Luis Suárez Rebecca Blackwell - AP

El trajín fue intenso para Leo Messi en las últimas dos semanas. Jugó cuatro cotejos, tres de ellos de manera completa; el restante, contra Atlanta, lo tuvo durante 29 minutos. Un total de 299 minutos, más los que se adicionan en el descuento, que lo muestran sin secuelas de la lesión, la segunda en importancia que sufrió en su carrera.

Tuvo varias situaciones de gol Inter Miami para ganar. Una de las últimas, un defensor de Charlotte alcanzó a desviar la pelota que Messi iba a cabecear en el área. Unos minutos antes, el árbitro no había marcado un penal para Inter después de revisar la acción en el monitor del VAR. Entre el fastidio por el empate y esa acción del penal no sancionado, enfurecieron a Messi luego del final. Se le fue encima al árbitro Ramy Touchan, le recriminó fuertemente y a la distancia le soltó un fuerte insulto que el juez seguramente no llegó a advertir.

Ante la insistencia de las protestas, Messi fue amonestado y debió ser separado por un compañero para que no se expusiera. Es la segunda tarjeta amarilla que recibe en la temporada. Todo esto, mientras los rivales lo esperaban para cambiar la camiseta.

Si bien ambos equipos no se mostraron seguros en defensa, el primer tiempo se fue sin goles debido a que los ataques no se finalizaban bien. Los dos desaprovechaban las concesiones en los últimos metros, en las cercanías de las áreas. Messi fue uno de los que no sacó debido provecho. A los 7 minutos, Leo tiró el desmarque a espaldas de los zagueros centrarles para marcarle el pase a Diego Gómez; la habilitación le llegó justa, pero en su corrida frontal sacó un zurdazo sin mucha dirección ni potencia, al alcance de la estirada del arquero Kahlina.

En pareja ofensiva con Luis Suárez, Leo retrocedía a tres cuartos de cancha para participar en la construcción de los avances. Le faltaron un punto de precisión y potencia a los movimientos del rosarino. Dejó escapar otra ocasión favorable de gol cuando se le fue largo el control de una buena asistencia del uruguayo. Charlotte está segundo entre los equipos que recibieron menos goles en la Conferencia Este, pero si mantenía el arco invicto se debía más a la impericia local que a un cerrojo difícil de abrir. E Inter Miami no estaba a la altura de la estadística que lo muestra como el conjunto con más goles marcados.

Future Inter Miami player? Paul Pogba in town for the match tonight pic.twitter.com/iVuJ4jUO6X — MLS Moves (@MLSMoves) September 28, 2024

A falta de goles, algunas miradas del público se volvían a la zona de los palcos. Cada partido de Messi en Inter Miami convoca a diferentes personalidades del deporte y el mundo del espectáculo. Este sábado se acercó al Chase Stadium Paul Pogba, que cumple una suspensión por doping hasta 2027. En las últimas horas, desde Europa se informa que debido a las escasas posibilidades de que las apelaciones consigan una reducción de la sanción, Juventus se plantea rescindir el contrato del francés, firmado hasta 2026. La primera medida del club italiano fue reducir el salario anual de 8 millones de euros brutos a 42.000 euros. En las plateas también estaba el productor musical Bizarrap.

Inter Miami no pasaba muchos apuros, más allá de que buscaba en profundidad con el israelí Abada por el lado de Weigandt. El control del partido le pertenecía mayormente a Inter. Charlotte se puso en ventaja con un gol del polaco Karol Swiderski, que desvió un remate desde fuera del área, beneficiado porque que Jordi Alba había quedado “enganchado” en la defensa y lo habilitaba.

En desventaja, Inter Miami intensificó el ataque. Redondo movía la pelota desde el medio con más velocidad y Messi se involucraba en la mayoría de los avances. Faltaba la conexión con Suárez, que en el cierre se perdió un gol increíble para un atacante de su trayectoria.

LA NACION