Lionel Messi y el Parque Independencia: la pasión por Newell’s, a qué lugar de la cancha iba y quién era el ídolo de chico

escuchar

Mayo de 2018. Lionel Messi y Newell’s, capítulo... 1000. Decía, en una charla por TV: “Después siempre dije que tengo las ganas de jugar en el fútbol argentino, que no sé si se dará o no, pero lo tengo en mente”. Frente al interrogante de si jugaría sólo en Newell’s, Messi respondió: “Sí, sí, me gustaría poder vivir eso aunque sea seis meses o algunos partidos, pero no sé... Uno nunca sabe lo que va a pasar”.

Otros tiempos. Era feliz en Barcelona y jamás se imaginó cambiar de camiseta. Hoy, en PSG, recuperó las mejores sensaciones, un torbellino de actuaciones sensacionales que derivaron en el Mundial de Qatar. Volvió a París desatado. Pero antes, mucho antes, recordaba algunos detalles de su infancia, los que lo llevaron a ser quien hoy es. Recordaba que no sólo no jugó el clásico rosarino, sino que sus recuerdos del estadio del Parque Independencia eran del otro lado del mostrador.

“Iba a la cancha con 12 o 13 años o iba a ver a Newell’s, cuando volvía de Barcelona. Y cuando era chiquito y jugaba en Newell’s... mi sueño era jugar en el Coloso. Iba a la cancha con mi viejo, mis hermanos, mis amigos y soñaba con jugar ahí. Después, por las circunstancias de la vida me llevaron a otro lado, pero me quedó esa espinita de poder jugar en la cancha de Newell’s”, contaba hace casi, casi cinco años atrás.

Messi, leproso desde la cuna.

Desde chiquito, con los pibes en la cancha, alentando a su @Newells. pic.twitter.com/UgUmxNA9Db — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 7, 2023

Ahora, se dio a conocer una entrevista de noviembre de 2022, a semanas del Mundial de Qatar. Del otro lado estaba Jorge Valdano, campeón del mundo y símbolo de Newell’s, para su programa “Universo Valdano”. Con su estilo, el exjugador charla de la profesión y de la vida con jugadores, entrenadores y personajes del mundo del fútbol. Allí, en una íntima conversación, Messi recordó sus viejos tiempos en el Parque Independencia. Cuando solo era un niño que quería jugar a la pelota. Y en Newell’s, claro.

Entre otros temas, Valdano y Messi dialogaron acerca de la infancia de La Pulga en Rosario, y de su fanatismo por un club en el que jugó en las divisiones menores. Consciente de esta información, Valdano le dijo: “Tu familia es muy de Newell’s”. “Sí, todos”, contestó Leo.

Lionel creció viendo al Piojo bailando rivales en el Coloso 🎩🪄 https://t.co/UsAGhQZGxX pic.twitter.com/muENF2ylcg — Newell’s Old Boys (@Newells) February 7, 2023

Luego, Jorge le preguntó si el era “fanático” de La Lepra, y si iba a la cancha a ver los partidos del conjunto rojinegro. “Sí, íbamos... Antes de empezar en Newell’s no, porque era chiquito, pero yo arranco en Newell’s con siete, ocho años, y me acuerdo que iba con mi papá, mi tío, mis hermanos. Siempre íbamos a la platea, y si no era un partido muy complicado a nivel de gente, que se puede armar lío o algo como los clásicos. íbamos siempre que podíamos”.

El capitán de la selección argentina contó que empezó a ir al Coloso del Parque Independencia “con ocho o nueve años”, y que de más grande, asistía con sus compañeros de equipo. “Cuando estabas en los equipos te dejaban pasar; entonces, íbamos con algunos padres, u otros que siempre nos llevaban”. Valdano le preguntó a Leo si le atraía algún jugador en particular y llamó la atención su respuesta: “Yo era chico... pero viví la época de (Damián) Manso, de ‘Terremoto’ Cejas”.

Una imagen icónica: Lionel Messi, en Barcelona, pero con la camiseta "10" de Newell's que alguna vez vistió Diego Maradona, en aquel homenaje de noviembre de 2020 ante Osasuna David Ramos - Getty Images Europe

El Piojo Manso fue un jugador sensacional. Pequeño, rápido, atrevido, encarador, zurdo. Cada vez hay menos jugadores de su estirpe en el fútbol mundial. Tiene 43 años. En el mismo programa, al hacer memoria, Messi luego citó a otros tres futbolistas: “¿Quién estaba? Bueno estaba (Sebastián) Cobelli en su época, (Germán) Real, y a (Julio) Zamora lo vi poco”.

¿Terminará su maravillosa carrera en Newell’s? Una respuesta que sólo llegará con el tiempo.

LA NACION