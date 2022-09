Lionel Scaloni seguirá en la selección argentina hasta el Mundial de 2026

“El de hoy es un momento especial y emotivo para todo el cuerpo técnico porque cerramos cuatro años emocionantes. Atravesamos momentos buenos y no tan buenos, pero el balance es positivo. Recordamos la primera vez que vinimos a Estados Unidos, con Guatemala y Colombia. Es emocionante cerrar en el mismo lugar después de cuatro años un proceso que fue positivo y lo disfrutamos. Lo disfrutamos un montón. Gracias a los jugadores y la gente que apoyó hasta hoy. Fueron emocionantes estos cuatro años y estoy agradecido”.

Así, con esas palabras que sonaban a fin de ciclo, abrió Lionel Scaloni la conferencia de prensa posterior al 3-0 de la Argentina sobre Jamaica. Unos minutos más tarde, el entrenador de la selección, es decir, de AFA, fue ratificado en el cargo por casi cuatro años. Hasta el Mundial de 2026.

Lionel Scaloni tuvo varios motivos de festejo en la noche del martes: el triunfo con buen rendimiento frente a Jamaica camino a Qatar 2022 y el anuncio de su permanencia en el seleccionado hasta Canadá-Estados Unidos-México 2026. Catherine Ivill - UEFA - UEFA

“Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!!”, publicó en Twitter Claudio Tapia, el presidente de AFA, en un mensaje que tuvo inmediata repercusión masiva: a la media hora tenía 5000 retuiteos y 30.000 “me gusta”. El directivo y el seleccionador habían estado reunidos durante el día, antes del último amistoso rumbo a Qatar 2022, y había rumores de que Scaloni tenía algo por anunciar.

Con aquella introducción pareció despedirse del equipo nacional. Frases como “cerramos cuatro años emocionantes”, “proceso que fue positivo” y “estoy agradecido” sugirieron una despedida impensada. Incluso previa al mismísimo Mundial. Pero recién la cuarta pregunta de los periodistas tuvo una respuesta que aclaró el porvenir del seleccionador argentino. No del todo, sin embargo.

Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022

“Tengo ganas de seguir. Claro. ¿Quién no tendría ganas de seguir en una selección como la argentina? Con el presidente tengo la mejor relación. Hoy estuvimos reunidos y está encaminado. Lógicamente, hay cosas por aceitar, pero las ganas están, la predisposición y un grupo que se brinda de esta manera. Creo básico y fundamental no depender de los resultados. Realmente eso ha cambiado en este último tiempo; si no, hoy no estaría acá. Si fuera por los resultados yo hoy no estaría acá. Las cosas pueden salir mal pero no estar todo mal por un resultado adverso. En un país en el que el fútbol le gusta tanto a la gente, es importante que ese mensaje se haya captado. Y yo soy un agradecido al presidente y, sobre todo, a la gente que nos ha brindado el apoyo. Que sea lo que tenga que ser en el Mundial pero vamos a dejar hasta la última gota de sudor”, destacó Scaloni.

En la conferencia, el entrenador argentino dijo entender inglés pero no hablarlo, y advirtió que va al Mundial en posición defensiva, con la guardia alta, en lugar de hacerlo con el pecho inflado. Captura

A otra pregunta, el santafesino de Pujato respondió que no irá al Mundial con el “pecho inflado” por haber logrado en estos cuatro años su objetivo de formar un equipo que hiciera sentirse cómodo a Lionel Messi. “A Qatar voy así, mirá”, contestó un poco encogido, y después con los puños a la altura del mentón. “Nunca con el pecho inflado. Primero, porque hay grandísimas selecciones y hoy es muy difícil decir quién va a ganar el Mundial. Muy difícil. Hay al menos diez selecciones que van a competir y nadie se atrevería a decir que puede ganar”, aseveró.