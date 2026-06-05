Lionel Scaloni, sin vueltas en la selección: “Si tenemos que tomar una decisión, la vamos a tomar”

“Hoy estamos con la idea de que los chicos vienen bien. Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. Por ahora, vienen bien. No los vamos a arriesgar. Cuando llegue la última semana, vamos a tomar las decisiones. Si tenemos que tomar una decisión, la vamos a tomar“. Lionel Scaloni, el entrenador de la selección, se refirió a la situación de los lesionados, entre otros temas, en la recta final rumbo al Mundial.

El entrenador conversó con los medios en Texas, en la antesala del choque de este sábado, a las 21, con Honduras, un ensayo para calentar motores. “La situación de los chicos que se entrenan aparte está mejorando. Están bien, pero no los vamos a arriesgar en estos partidos. No van a formar parte de estos amistosos. Esa es la situación”, sostuvo, con la tranquilidad habitual.

¿Y Messi? “Leo está bien, se entrenó una parte con el grupo. Está bastante mejor y eso nos da tranquilidad. Antes de definir la nómina, me mandó un mensaje y me dijo que esperaba estar convocado. Me dijo que no iba a hacer algún anuncio, que solo iba a esperar la lista", contó, en un momento risueño.

¡VAN A JUGAR TODOS! Scaloni confirmó que Musso atajará vs. Honduras, Rulli vs. Islandia y Beltrán también sumará minutos en los amistosos.



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Se refirió a la muerte del Indio Solari (“para la Argentina es una pérdida importante; estamos dolidos”), confirmó que Juan Musso será el arquero (“va a atajar Juan, el próximo lo va a disputar Gero (Rulli). Y Santi (Beltrán) va a tener unos minutos”, advirtió. Y dejó otras frases.

La situación. “El equipo siempre está por delante, a veces hay que tomar decisiones horribles, pero así es este trabajo".

El estilo. “No vamos a traicionar nuestra idea de juego. No somos de transiciones rápidas, la mejor versión nuestra es el juego asociativo, juntar pases, ir todos juntos. Si en algún partido creemos que tenemos que tener esa ruptura, vértigo, lo vamos a hacer".

Cómo lo vive. "No me acuerdo cómo estaba hace cuatro años, me imagino de la misma manera. Estoy expectante, con ganas. Debe ser el mismo estado de ánimo que ahora".

"PUEDE SER QUE FORME PARTE DE ALGUNO DE LOS PARTIDOS ALGUNOS MINUTOS" Lionel Scaloni confirmó la evolución del estado de Messi y aseguró que estará presente en los amistosos previos a la Copa del Mundo.



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El partido. “A tan poco de empezar el Mundial, tenemos que tomar recaudos. No digo que son partidos incómodos, pero la idea es sumar minutos, ojalá que no pase nada y que lleguen todos bien al primer partido”.

Lo que viene. “Ojalá que el tercer partido de la fase de grupos sea para administrar. Por eso, los 26 son importantes, no hay rellenos. Vamos a intenar clasificar: esa es la meta primera".

El rival. “Honduras no es un rival que utilicemos como cábala. ¿Si jugamos con ellos en la previa del Mundial anterior? Sí, pero no tiene nada que ver. Respetamos al rival y nos pueden poner en dificultades".

Candidato. “La Argentina siempre es animadora y esto no va a cambiar, por más que sea campeón. Esta camiseta requiere sacar el máximo, seguirá siendo así. La presión es otra cosa, los chicos están preparados para jugar partidos importantes todas las semanas".

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La selección argentina está en Texas. Prepara los últimos detalles previos al debut mundialista, pautado para el martes 16 de junio a las 22 frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium. Antes del estreno afrontará una etapa de preparación con dos amistosos internacionales que sirven para evaluar el estado físico de los 26 convocados, especialmente de aquellos que arrastran molestias físicas y que todavía pueden ser reemplazados en la lista hasta 24 horas antes del inicio de la Copa del Mundo.

El calendario de preparación comienza este sábado 6 de junio en Texas frente a Honduras, en un encuentro programado para las 21. La actividad continuará el 9 de junio, cuando la Argentina se enfrentará a Islandia en Alabama, a partir de las 22. Estos duelos resultan fundamentales para el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, quien decidió sumar al plantel a varios futbolistas adicionales para cubrir eventuales bajas médicas.

El caso más complejo ocurre en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel aún no se recuperaron de sendos desgarros musculares. Ante la incertidumbre de si lograrán ponerse a punto, el cuerpo técnico convocó a Nicolás Capaldo y Agustín Giay para los amistosos, quienes se están entrenando con el plantel por si Molina o Montiel no se recuperan a tiempo.

Lionel Messi, en el centro de las miradas Charlie Riedel - AP

La enfermería del seleccionado presenta otros desafíos importantes. Cristian Romero trabaja a contrarreloj para superar un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, aunque llegaría en óptimas condiciones al debut. Leandro Paredes padece una molestia muscular que lo marginará de los amistosos y compromete su presencia en el debut mundialista ante Argelia.

Emiliano Martínez tiene una fractura en el dedo anular de la mano derecha, mientras que Lionel Messi convive con una molestia muscular recurrente que no sería un problema de cara a lo que viene. Debido a estos cuadros clínicos, el DT preservaría a varias piezas clave para evitar complicaciones mayores antes de los encuentros correspondientes a la etapa de grupos.

“Nadie pensaba que yo iba a ser entrenador. Y ahora lo soy...”, dijo, entre risas, ante una pregunta por el entrenador del adversario centroamericano. Scaloni siempre encuentra un momento para distenderse.