Lionel Scaloni tuvo un emotivo reencuentro con Claudio Vivas, a quien señaló como su padre futbolístico

Se trató de un gesto auténtico, de una necesidad por reconocer el talento. Así fue que Lionel Scaloni, después de la victoria de la selección argentina ante Costa Rica por 3-1, interrumpió una entrevista que le estaban realizando al director deportivo del conjunto centroamericano, Claudio Vivas, con la firme intención de abrazarlo y expresarle ante las cámaras de los medios costarricenses todo su cariño y admiración.

Cuentan en la intimidad que Scaloni preguntó específicamente por Vivas cuando terminó el encuentro. Quería ir a su encuentro y no dudo en buscarlo aún frente de las cámaras de TV. Incluso, no esperó el final de las notas, lo abrazó y no se cuidó el expresarse, tanto que se alcanza a escuchar: “ Te quiero mucho. Te quiero ”. Le dijo el DT campeón del mundo a Vivas, a quien conoce desde el comienzo en su carrera en Newell’s.

“Este es grande, este me hizo jugar a mí de chiquitito en Newell’s”, soltó Scaloni, como necesitando que todos supieran la calidad de entrenador que es Vivas. Uno de los periodistas le consultó al DT de la selección argentina qué podía decir de Vivas y el entrenador campeón del mundo, visiblemente emocionado, no dudó en reconocer: “ Es mi padre futbolístico, mío y de mi hermano, así que lo aprecio un montón. A él y a toda su familia ”.

🚨🚨 "Claudio SABE 10 VECES más de fútbol que YO"



🇦🇷💪🏻 El momento entre Scaloni y Vivas en Los Ángeles

Pero los elogios no quedaron ahí, porque después le peguntaron qué le podía aportar Vivas a la selección de Costa Rica y Scaloni aseguró: “ Ya lo vieron. Este compite y les va a dar alegrías. Aparte, lo aprecio un montón, lo quiero mucho. Su carrera lo avala, no soy yo, es mucho más que sólo las palabras ”. Fiel a su estilo y sin escatimar en halagos, Scaloni salió de escena con una frase más para demostrar su respeto por Vivas: “ Sabe de fútbol diez veces más que yo. No tengas dudas de eso. No tengas ningún tipo de duda. Haceme caso ”.

La risa del director deportivo de Costa Rica lucía enorme y cómplice, por eso se limitó a despedirlo con una abrazo y dos palabras igual de contundentes que las que antes había lanzado el entrenador de la selección argentina: “ Andá campeón ”.

Claudio Vivas no pudo ocultar su emoción tras su reencuentro con Scaloni. “Es una gran satisfacción que haya hecho ese gesto. Lo valoro mucho. Lo conozco y quiero mucho, a él y su familia”, expresó, tras los elogios del técnico de la Selección Argentina.

Tras el encuentro de la selección argentina y Costa Rica, Lionel Scaloni fue a buscar a Claudio Vivas (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) KEVORK DJANSEZIAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El desembarco de Vivas en Costa Rica

En enero de 2023 Claudio Vivas fue presentado como el nuevo director deportivo de las Selecciones Nacionales y Desarrollo de Fútbol de Costa Rica, con la misión de gestionar las ligas menores y desarrollar talento. Desde la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) explicaron que el argentino supervisará todas las selecciones masculinas y femeninas, incluyendo las modalidades de sala y playa, y que dará un especial énfasis al desarrollo de la liga menor.

