Liverpool, entre la emotiva despedida de Jürgen Klopp y la confirmación de su nuevo entrenador

Escuchar

Uno que se va y otro que llega. Mientras el alemán Jürgen Klopp daba su última conferencia de prensa en Anfield, donde dirigió a Liverpool durante casi nueve años -asumió en octubre de 2015-, el neerlandés Arne Slot confirmaba en su diálogo con los medios que lo reemplazará a partir de la próxima temporada. Campeón de la Eredivisie con Feyenoord en 2023 y de la KNVB Cup este año, cambiará Rotterdam por la ciudad de los Beatles. Su nuevo club pagó por él una compensación cercana a los 11 millones de euros.

Klopp tuvo su último contacto con los medios como DT de Liverpool. Lo hizo con la certeza de haber conseguido nueve trofeos: entre ellos, la primera Premier League en 30 años, la sexta Champions y el primer Mundial de Clubes en toda la historia de los Reds. “Fue casi una década en mi vida, que ha influido de muchas maneras. Ya hablamos de lo duro que será despedirme, porque amo todo de este lugar. Me llevo fantásticos recuerdos, amistades, relaciones que durarán para siempre”, confesó Klopp, un hombre tan abierto a las emociones como pasional a la hora de dirigir; un entrenador que, según quienes lo conocieron en el club es “mucho más que un técnico o un responsable del equipo principal” porque, dicen, “está hasta en los más mínimos detalles”.

Klopp, con los empleados de Liverpool y las copas ganadas, por última vez

Our last staff photograph with Jurgen and his winning silverware taken at Anfield this week. Proud and privileged to have been here throughout his whole tenure. #DankeJurgen 🙏 pic.twitter.com/EIZDHrBnYj — Craig Evans (@CraigEvans_LFC) May 16, 2024

“Una década en tu vida es muchísimo, y no olvidaré ni un día de todo este tiempo porque me encontré a las mejores personas y trabajé por el mejor club que pude haber imaginado. Esto es lo que es. En una ciudad tan maravillosa como especial”, agregó el alemán. Y continuó con su mensaje de despedida, que concluirá en el césped de Anfield el domingo, en su particular Last Dance ante Wolves (el partido comienza a las 12 del mediodía, hora de la Argentina): “Nada es perfecto actualmente, pero la madurez de la gente en esta ciudad sólo es posible por su forma de ser; por su manera de lidiar con la vida, la forma en que reciben a sus huéspedes; la manera en que te tratan. Y no me refiero a mí, sino a toda la gente que conozco y que llega a esta ciudad. Lo que me dicen describe a la gente de Liverpool y es maravilloso saberlo ”.

Klopp tuvo el jueves su última sesión de fotos en el estadio, junto a todos los empleados y los trofeos que consiguió durante su etapa en el club. Sonrió como un niño. “Estoy completamente en paz”, recordó este viernes, ante los medios. Y añadió: “Es maravilloso saber que pasé un buen tiempo de mi vida aquí. Me dieron la llave de la ciudad y sé que probablemente a muchos eso les parezca algo gracioso, pero yo lo siento como una responsabilidad. No imagino que el club necesite de mi ayuda en el futuro, pero si la ciudad me necesita, aquí estoy. Quiero ser útil de cualquier manera. Veremos cómo hacemos”, cerró Klopp. El DT volverá a emocionarse el domingo, cuando los hinchas le canten por última vez.

Slot, el reemplazante

Mientras Klopp se despedía de Liverpool, el neerlandés Arne Slot brindaba sus últimas palabras como entrenador de Feyenoord de Rotterdam, en los Países Bajos. Un par de horas antes el club había publicado en su perfil de X un video con los mejores momentos del ciclo del DT saliente: “La era Arne Slot llega a su fin. Disfrutemos de los últimos momentos” era el título de la publicación. Ya estaba todo cerrado para que el ex DT de Cambuur y AZ Alkmaar reemplazara a Klopp en Anfield. Incluso su visa de trabajo ya está aprobada en el Reino Unido. El entrenador comunicó lo que era un secreto a voces: “Puedo confirmarles que seré el entrenador allí la próxima temporada”, dijo Slot.

“Hasta ahora no había pensado en que este sería mi último partido [se despide este sábado contra Excelsior, desde las 9.30 de la Argentina] . Al principio de la semana pensás en los entrenamientos y ese tipo de cosas. Pero ahora la sensación es más fuerte. Por eso he llegado un poco tarde (a la conferencia de prensa), porque quería despedirme personalmente de algunas personas y dedicarles tiempo, algo más que un apretón de manos”, destacó.

El neerlandés Arne Slot dejará Feyenoord, de Países Bajos, y se convertirá en el sucesor de Jürgen Klopp Peter Dejong - AP

Slot comanda Feyenoord desde 2021, donde sumó dos títulos: Eredivisie 22-23 y KNVB Cup 2024. Además, llegó a la final de la Conference League en su primer año con el equipo: perdió 1-0 con la Roma de José Mourinho, gracias a un gol anotado por el italiano Nicoló Zaniolo. Slot era uno de los tantos entrenadores en la lista de candidatos de Liverpool, que buscaba técnico luego de que en enero Klopp anunciara que se iría a final de la presente temporada. El neerlandés competía con el español Xabi Alonso (campeón invicto de la Bundesliga, eligió quedarse en el club de las aspirinas) y el portugués Rubén Amorim, actual DT de Sporting de Lisboa, de Portugal. Slot había renovado su contrato con Feyenoord a final de la pasada campaña: su nuevo convenio regía hasta 2026 y tenía un cláusula de rescisión nunca divulgada. La prensa inglesa habla de una compensación cercana a los 11 millones de euros.

(Con información de la agencia Reuters).

LA NACION