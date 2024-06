Lluvia de críticas sobre Inglaterra: los vasos de cerveza contra el DT, a pesar de terminar primero e invicto

Escuchar

En lo numérico, Inglaterra cumplió con su objetivo: terminó primera en el grupo C de la Eurocopa, invicta luego de tres partidos. Pero el seleccionado de los Tres Leones no mostró un rendimiento convincente ni mucho menos. Considerado uno de los candidatos, el equipo inglés le ganó a Serbia (1-0) en el estreno, y luego empató con Dinamarca (1-1) y Eslovenia (0-0).

Hasta aquí, Inglaterra cumplió su misión. Pero es difícil explicarles eso a sus hinchas, que abuchearon a su equipo y le lanzaron vasos de cerveza en cuanto terminó el encuentro del martes ante los eslovenos. “No he visto que un equipo se clasifique y reciba un trato similar”, lamentó el técnico Gareth Southgate.

El entrenador y sus jugadores se acercaron para aplaudir a los hinchas tras el silbatazo final en el estadio de Colonia. Sin embargo, fue posible ver que numerosos vasos volaban en dirección a la cancha, pese a que la selección inglesa avanzó a los octavos de final, como primera del Grupo C.

England fans throw empty cups at Gareth Southgate as he applauded them after tonight’s dismal performance against Slovenia. 😒 pic.twitter.com/JeoUGLp3CL — Football Away Days (@FBAwayDays) June 25, 2024

“Lo entiendo. No voy a eludir esto. Lo más importante es que los seguidores permanezcan con el equipo”, dijo Southgate, que aceptó que las agresiones de los fans estaban dirigidas hacia él. “Entiendo el discurso en mi contra, y es mejor eso a que se apunte contra ellos (los jugadores). Pero esto está generando un ambiente inusual para trabajar. No he visto que un equipo se clasifique y reciba un trato similar”, insistió el DT.

Ya antes del encuentro, Southgate le restó importancia a las críticas duras que había recibido su equipo de parte de Gary Lineker, excapitán de la selección y actual conductor de la BBC. “El equipo tiene un rendimiento de mierda”, asestó el exgoleador. “Inglaterra tiene a Cole Palmer, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Kobbie Mainoo, Phil Foden. Hay muchísimos talentos y no podemos darnos el lujo de gestionarlos mal”, dijo el ex lateral derecho Gary Neville en ITV.

“Hemos logrado que Inglaterra vuelva a ofrecer un fútbol divertido durante los últimos seis o siete años. Pienso que esto ha sido disfrutable para los jugadores. Tenemos que ser mucho muy cuidadosos de que siga siendo así”, consideró Southgate. Cuando se le pidió que explicara por qué el ambiente era diferente al de torneos anteriores, señaló que Inglaterra tenía que lidiar con mayores expectativas.

Southgate observa a los hinchas ingleses; el DT es muy cuestionado pese a que Inglaterra avanza en la Eurocopa ADRIAN DENNIS - AFP

Inglaterra, a pesar de las numerosas figuras, y de un potencial muy alto en ataque, sólo anotó dos tantos en tres partidos. “Creo que los cambios que hicimos tuvieron un efecto positivo en el partido de esta noche. Pero Eslovenia defendió bien. No pudimos encontrar el pase correcto. Estamos mejorando. No pensé que con todo lo que pasó después del último partido, de repente estaríamos liberados y metería cuatro o cinco goles. El fútbol no funciona así, pero vi avances. Los goles llegarán”, se ilusionó Southgate.

Inglaterra tenía ya asegurado su pasaje a la ronda de eliminación directa antes de enfrentar a Eslovenia. Lograrlo como primera del grupo implica que se medirá en octavos de final con alguno de los equipos que se clasifiquen como terceros. Jugará el domingo por la noche en Gelsenkirchen y, dependiendo de los resultados de los partidos del miércoles en el Grupo F, podría enfrentarse a Países Bajos. El otro posible rival es el tercer clasificado del Grupo E: Rumanía, Bélgica, Eslovaquia o Ucrania. Southgate debe inspirar una mejora e insistió en que tenía suficiente energía para levantar a sus jugadores antes de que comience la fase eliminatoria.

“Estoy en un muy buen lugar. Reconozco que, cuando hay momentos como el final del partido, les pido a los jugadores que no tengan miedo. Pero yo no voy a dejar de ir a agradecer a nuestro seguidores. Lo que sea que sientan por mí, lo entiendo; he estado en Inglaterra durante 20 años, lo he visto. Mi trabajo es guiar al equipo a través de esto, y sacar lo mejor de los jugadores, y mantener esta perspectiva para ellos. Estoy muy contento con cómo han afrontado estos últimos días”, destacó Southgate, cuyo futuro al frente de los Tres Leones parece estar atado a lo que suceda con Inglaterra en esta Eurocopa.

