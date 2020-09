Renzo Saravia jugó 11 minutos frente a América en Cali y se lastimó la rodilla derecha; la lesión lo excluiría de los partidos de la Argentina contra Ecuador y Bolivia rumbo a Qatar 2022. Crédito: Ernesto GUZMAN JR / POOL / AFP

Además de los seis meses de pausa, las tribunas vacías y la final programada para al año siguiente, la Copa Libertadores 2020 suma curiosidades. Ésta es la primera realización en los 60 años de historia del certamen en que tres equipos anotaron dos goles en contra en un mismo partido. Esa estadística surgió de una jornada curiosa en resultados, en la que apenas tres de los 12 equipos que jugaron anotaron tantos, y en seis encuentros no hubo ni uno solo de los visitantes.

Este martes, Binacional se sumó a River (2-2 en San Pablo) y Colo Colo (0-2 vs. Paranaense en Curitiba) en la extrañeza de autovulnerarse dos veces en un mismo encuentro: Diego Otoya y Camilo Mancilla le facilitaron la tarea en Quito a Liga Deportiva Universitaria, que ganó por 4-0. Y el propio equipo peruano agrega una estadística insólita: 20 tantos recibidos en cinco encuentros, a razón de 4 en promedio. Llamativamente, tiene 3 puntos en el grupo D, y hasta anoche conservaba chances de acceder a los octavos de final. Los dos goles en contra, que abrieron la victoria de Liga, conspiraron contra sus ya escasas posibilidades de pasar de rueda.

Los goles de Binacional en contra para Liga

Pero en el particular rubro del autoboicot, Colo Colo lo supera en este torneo. Registra un tercer autogol (en el 0-2 como visitante de Wilstermann, en el debut) y una particular "asistencia en contra", la que ayer le permitió a Peñarol conseguir el primer tanto de su 3-0 en Montevideo. En un córner, Gabriel Suazo (que había hecho el segundo tanto en contra frente a Paranaense) cabeceó hacia atrás y le sirvió el 1-0 a Gary Kagelmacher. Al resto sí lo hizo Peñarol con pleno mérito. El 2-0 llegó por un impactante zurdazo de Facundo Torres, y la última conquista fue obra de un extraño derechazo de Jonathan Urretaviscaya, que remató a lo Cristiano Ronaldo: de frente a la pelota, le pegó seco, sin efecto, y el balón bajó justo debajo del travesaño, sorprendiendo a al arquero Miguel Pinto.

El golazo de Torres

El remate de Urretaviscaya a lo Cristiano Ronaldo

La "asistencia en contra" y el resumen del triunfo de Peñarol

A Jonathan Urretaviscaya le lustran el botín derecho; ante Colo Colo, el atacante de Peñarol marcó un golazo a lo Cristiano Ronaldo. Crédito: AP Foto / Matilde Campodonico - Pool

Tampoco fue buena la noche para los argentinos de Internacional, de Porto Alegre. El punto que se llevó de Cali el conjunto brasileño gracias al 0-0 con América fue bienvenido, porque Inter fue dominado y porque se mantiene 3 unidades arriba del club colombiano en la zona E, pero sí hubo lamentos para dos compatriotas del DT Eduardo Coudet. Leandro Fernández fue expulsado a los 12 minutos del segundo tiempo por un codazo con la pelota detenida y no podrá participar en la definición del grupo (vs. Universidad Católica en Chile, el 22 de octubre). Pero mucho peor le fue a su compañero Renzo Saravia, que salió lesionado a los 11 minutos con dolor en la rodilla derecha. Al parecer, la lesión es seria (posible rotura de ligamentos), y en ese caso no le permitirá jugar por el resto del año. Muy mala nueva para el defensor, que había sido convocado por Lionel Scaloni para los compromisos ante Ecuador (8 de octubre en La Bombonera) y Bolivia (martes 13 en La Paz).

La lesión de Renzo Saravia

La expulsión a Leandro Fernández

El seleccionador argentino tampoco podrá contar con otro defensor que actúa en un equipo de Porto Alegre: Walter Kannemann, de Grêmio, contrajo coronavirus y el tiempo no le alcanza para recuperarse para esta ventana inaugural de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Qatar 2022.

Los tantos del 2-0 de Grêmio a Católica

En contrapartida, su club se aseguró un lugar en los octavos de final. Sin el ex futbolista de San Lorenzo, Grêmio superó como local a Católica (ya no tiene chances) por 2 a 0 y se garantizó su presencia en los cruces mano a mano, en la misma noche en que lo hicieron Paranaense (zona C), Liga (D) y Boca Juniors (H). Este miércoles puede haber más clasificados.

