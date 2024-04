Lola del Carril: la angustiante situación que vive la relatora por las críticas a su trabajo en las redes sociales

Escuchar

Un momento delicado y angustiante. Este domingo fue un punto de inflexión para Lola del Carril, que se cansó de soportar las críticas que recibe cada fin de semana por su tarea como relatora del fútbol femenino en especial y también es parte del staff de periodistas que relatan la Copa de la Liga. Ante este escenario, subió un fuerte posteo en sus redes sociales para responder a los comentarios negativos que le llegan a través de sus cuentas en las redes sociales y expuso la situación incómoda que debe tolerar después de cada una de las transmisiones en las que participa.

En una de sus historias de su cuenta de Instagram, Del Carril posteó una foto suya delante de un espejo, en la que se la advierte muy conmovida y compartió un texto que dice lo siguiente: “ Te juro que me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas y salir, y solo recibir mierda ”, la periodista que trabaja para la señal deportiva ESPN.

Y agregó: “ Lo que recibo cada vez que trabajo. Estoy harta y no me digan ‘que no te importe’ porque al que no le pasa no lo entiende. Es muy angustiante que uno pone su voz, su energía, su todo para que te puteen siempre. Sociedad de mierda, anticuada y machista ”.

De Carril, que fue la ganadora de la primera edición del reality “Relatoras”, que se emitió por la TV Pública, dejó en claro que las críticas que recibe son por su condición de mujer en un rol en el que hasta hace muy poco tiempo sólo la desarrollaban los hombres. El cierre de su primer posteo sobre el tema, escribió: “ Vayan a laburar y dejen ser. Van a lograr que deje de hacerlo ”.

La periodista se sintió muy atacada y vivió un momento muy angustiante el último fin de semana, por eso volvió a postear en sus historia de Instagram y sobre un fondo negro escribió: “ Te juro que duele mucho ”. Por último, replicó todos los mensajes de apoyo que recibió en las redes sociales por parte de los seguidores y los colegas que la respaldan a pesar de todos los cuestionamientos.

Lola del Carril, de 25 años, se formó como comunicadora social y es relatora de fútbol. Además, se convirtió en la primera mujer en relatar partidos de un Mundial en la TV argentina, tarea que hizo en Qatar 2022, cuando relató el partido entre Suiza y Camerún. En esa transmisión también participó la periodista Angela Lerena. Actualmente, De Carril forma parte de los programas F12 y Generación F. También relata partidos de algunas Ligas del extranjero, además de ciertos encuentros del fútbol argentino para el exterior.

Temas Discriminación en el deporte