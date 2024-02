escuchar

La séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024, la jornada de clásicos, se juega entre este sábado 24 y el lunes 26 de febrero con 14 partidos interzonales. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez fue el elegido para impartir justicia en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, que se disputa este domingo a las 17 en el Monumental, con televisación de ESPN Premium y TNT Sports (el minuto a minuto de todos los compromisos estará disponible en canchallena.com).

Será la primera vez que el árbitro bonaerense dirija un Superclásico. La fecha tiene programados ocho enfrentamientos entre rivales históricos y seis emparejamientos entre clubes con cierta cercanía entre los que pertenecen a la Primera División. Los partidos más destacados se darán el sábado y el domingo, días en los que se disputará la mayoría de los ‘derbis’. El lunes, en tanto, se disputarán partidos entre rivales con poca rivalidad histórica, a excepción de Argentinos Juniors vs. Platense, que juegan a las 17 con arbitraje de Fernando Echenique.

El sábado, a partir de las 17, en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini se le dará el puntapié inicial a la fecha 7 con encuentro entre Independiente y Racing, que tendrá a Facundo Tello como encargado de impartir justicia. Desde las 19.30 se disputará Huracán vs. San Lorenzo, con Nazareno Arasa como juez principal. Para cerrar el día, a las 22, Belgrano y Talleres se verán las caras en el Gigante de Alberdi bajo las órdenes de Fernando Rapallini.

En la copa 2023, Facundo Tello arbitró Colón vs. Unión; estará en el clásico de Avellaneda Aníbal Greco - La Nación

El primer partido del domingo, en tanto, será el Superclásico. Luego habrá actividad a las 19.45, horario en el que se llevarán a cabo dos de los clásicos más importantes del fútbol argentino: Gimnasia (LP) vs. Estudiantes (LP), que contará con la presencia de Pablo Dóvalo; y Newell’s vs. Rosario Central, que tendrá a Hernán Mastrángelo como juez principal. Por último, a las 22 se enfrentarán Lanús vs. Banfield, con arbitraje de Darío Herrera.

Días, horarios y árbitros de la fecha de clásicos

Sábado 24 de febrero

17: Independiente vs. Racing (ESPN Premium y TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Franco Acita

19.30: Huracán vs. San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Silvio Trucco

VAR: Ariel Penel

AVAR: Adrián Franklin

19.30: Sarmiento vs. Barracas Central (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Lucas Comesaña

22: Belgrano vs. Talleres (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: José Carreras

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Gastón Suárez

22: Unión vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Pablo Giménez

Domingo 25 de febrero

17: River Plate vs. Boca Juniors (ESPN Premium y TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

19.30: Gimnasia vs. Estudiantes (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Romero

19.45: Newell’s vs. Rosario Central (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Gabriel Chade

22: Lanús vs. Banfield (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Cristian Navarro

22: Instituto vs. Godoy Cruz (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Andrés Gariano

Lunes 26 de febrero

19: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Yamil Possi

AVAR: Juan Pablo Belatti

19.30: Argentinos Juniors vs. Platense (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: José Carreras

AVAR: Salomé Di Iorio

21.30: Vélez vs. Tigre (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Sebastián Martínez

AVAR: Diego Verlotta

21.45: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Facundo Tello

AVAR: Juan Del Fueyo