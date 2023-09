escuchar

De la mano de Carlos Tevez como entrenador, Independiente consiguió otro triunfo formidable de acuerdo a sus necesidades y se quedó ni más ni menos que con el clásico de Avellaneda al vencer a Racing en el Cilindro por 2 a 0 con goles de Alexis Canelo y Brian Martínez de penal. De esta manera, el Rojo es líder y pelea en su zona de la Copa de la Liga 2023 y se escapa de la contienda principal, la de los promedios. Con una inyección anímica que no tiene parangón, la que otorga vencer a su archirrival, afrontará lo que viene.

Independiente golpeó temprano en el partido cuando Racing dominaba y llegaba por las bandas. Braian Martínez desbordó a Gastón Martirena por la izquierda y Alexis Canelo le ganó la posición a Gonzalo Piovi para marcar el 1-0. que dejó en silencio a todo el estadio Juan Domingo Perón. Si bien la Academia siguió con la tenencia de la pelota, el Rojo también se aferró a su libreto, agrupándose en su campo y saliendo con pelotas largas. Y si bien las más claras eran las de los conducidos por Fernando Gago, Independiente avisaba de a poco. Ya sobre el epílogo de esa primera parte las acciones se invirtieron: los de Tevez jugaban mejor.

En la segunda parte la tendencia se repitió, aunque el ‘Apache’ optó por tomar más precauciones, como poner línea de cinco atrás. Consciente de las individualidades que tiene, de las posibilidades y necesidades a ‘Carlitos’ no le tembló el pulso para conservar el resultado a favor. Las apuestas de Gago, en tanto, resultaron vanas. Sobre los 36′, un contraataque hizo tambalear de nuevo a Racing. Matías Giménez definió de media vuelta dentro del área, Nazareno Colombo se tiró con los brazos extendidos y cortó la trayectoria de la pelota. El árbitro Hernán Mastrángelo no lo sancionó pero el VAR lo advirtió. A ‘Chaco’ Martínez no le importó: cambió el penal por gol y le dio al Rojo un triunfo ansiado y necesario para encarar todos los objetivos que tiene por delante.

Según datos de Revisionismo Histórico del Fútbol Argentino, oficialmente se enfrentaron desde 1891 en 233 ocasiones con 89 victorias para el Rojo y 70 para la Academia. Hubo 75 empates.

214 duelos fueron por ligas nacionales: Independiente se impuso en 84 oportunidades, Racing en 62 e igualaron 68.

16 choques fueron por copas nacionales: seis cotejos ganó la entidad celeste y blanca, cuatro la roja (incluyendo la de este sábado) y los seis restantes terminaron en igualdad.

En torneos internacionales se vieron las caras dos veces con una victoria para Racing y un empate.

En el ascenso de la Argentina también se midieron en un par de ocasiones y hubo una alegría por lado.

Noticia en desarrollo