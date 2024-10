Los argentinos del Cruzeiro, finalista de la Copa Sudamericana: el capitán, el zaguero que se ganó el lugar y las opciones en el banco

Había fuertes esperanzas de tener, al menos, a dos equipos argentinos en la definición de la Copa Sudamericana. Aunque el escenario preveía un cotejo parejo, el empate que había logrado Lanús en Belo Horizonte (1-1) le ponía un tinte fuertemente optimista a aquel deseo del fútbol local, pero Cruzeiro no perdonó en La Fortaleza con el 1-0 y sacó pasajes rumbo a Asunción. Si bien queda conocer la suerte de Racing esta noche, “La Bestia Negra” ya garantiza la posibilidad de que cinco representantes nacionales alcen el trofeo vestidos de azul.

El principal es nada menos que el capitán y referente de la estructura que hoy conduce Fernando Diniz , el ex entrenador del Fluminense que le ganó la Copa Libertadores a Boca el año pasado y del seleccionado brasileño. Lucas Romero se había ausentado en la ida jugada en el Mineirao por haber sido expulsado en los cuartos de final ante Libertad, de Paraguay, pero se plantó en tierra granate con la personalidad que siempre lo caracterizó, hoy a sus 30 años.

Madurez. Despliegue. Juego. El “Perro” muerde con las ganas de un líder total. Surgido en Vélez, donde vistió la camiseta durante tres años y medio como profesional, su buena estadía ganando el Torneo Inicial 2012 y la Supercopa Argentina 2013 llamó la atención del equipo que, al escuchar al protagonista, parece haberse transformado en el de su vida. Cruzeiro se cruzó en su camino en una primera etapa que duró tres años (2016-2019), y que lo vio irse en el momento justo: Independiente compró su pase, meses antes de que el conjunto de Belo Horizonte descendiera por primera vez en su historia.

Siempre cerca del árbitro, el "Perro" es líder: se pone la camiseta dentro del pantalón (como en las viejas épocas) y "roda por toda la cancha ocupando espacios", tal como le exige Fernando Diniz. JORGE MATIAS BARAVALLE

Había una deuda, quizás, en su corazón. Tras un paso por León (México), este año volvió a ponerse la camiseta del club en el que es ídolo. Y hoy toma este acceso a la final de la Sudamericana como un alivio personal y una entrega de amor a su gente: “Sí, es una final especial para mí. Por el momento en el que me encuentro. Es especial porque es mi retorno a un club que amo y quiero mucho. Y es más que especial porque le puedo volver a dar una alegría a la gente que pasó por años muy difíciles”, respondió en la zona mixta la consulta de LA NACION. “Cruzeiro es un equipo muy grande. Por más que pasó por años de dificultad, nunca dejó de serlo. Su hinchada lo demostró, en todos los partidos tenía 50 o 60 mil personas en el estadio. Llegar a la final, entonces, es un premio para ellos también. Por no desistir, no abandonar al equipo y siempre acompañarlo”, le dio continuidad a esa emoción.

Otro futbolista esencial se posiciona en la zaga central. Es Lucas Villalba, el lateral izquierdo que surgió en Independiente, se reconvirtió en zaguero central y pasó algo más de siete años intentando encontrar su lugar y mejor momento , entre la etapa inicial en Avellaneda, Atlético Tucumán, Huracán y dos ciclos en Aldosivi. Hasta que apareció Argentinos y, en su recorrido por La Paternal, Gabriel Milito: el entrenador, que disputará la final de la Copa Libertadores dirigiendo a Atlético Mineiro, lo potenció en un equipo que se destacó con un alto nivel futbolístico, lo que significó el despegue a Belo Horizonte, cedido hasta fin de año. A los 30, Villalba halló la madurez futbolística.

Villalba transitó varios años hasta llegar a este momento que arrastra desde antes de irse de Argentinos: Gabriel Milito lo potenció y Diniz le saca jugo dentro de su estilo. JUAN MABROMATA - AFP

Con el anterior técnico, Fernando Seabra, era un habitual recambio. Sin embargo, esa idea innegociable que tiene el actual entrenador Diniz acerca de salir jugando con cierta peligrosidad, lo elevó rápido en la consideración. Por eso fue titular en el debut del técnico en la revancha ante Libertad, por los cuartos de final del certamen continental, y no participó en apenas un encuentro de los siete que lleva Cruzeiro de la mano del último DT campeón de la Libertadores (tres de Sudamericana y cuatro del Brasileirao).

“Brasil tiene fuertes equipos que, además, dentro de las contrataciones tiene una parte importante que es la económica. La liga de Brasil es mucho más competitiva y se está notando hoy, en los resultados y en cada disputa. Es una cuestión que avanza a través del tiempo, lamentablemente más para el lado de Brasil que para el nuestro. Nosotros equilibramos a través de la actitud, de los huevos, como decimos acá. Pero es difícil competir en la parte económica, los equipos de Brasil pueden traer jugadores que hasta hace poco jugaron en Europa”, reflexionó en la zona mixta el zurdo, sin esquivar el debate respecto a lo que ofrece Brasil y las enormes diferencias con nuestro fútbol.

Álvaro Barreal está para momentos puntuales: así como Diniz lo priorizó como titular en el encuentro de ida ante Lanús, este miércoles el técnico decidió que se quede sentado en el banco. DOUGLAS MAGNO - AFP

El que ha jugado en Belo Horizonte el primer encuentro ante Lanús, a causa de la ausencia de Romero, fue Álvaro Barreal. Sin embargo, ante tantas figuras, el extremo zurdo –de 24 años- no es una principal opción. Así como Villalba en el pasado, el joven surgido en Vélez es un permanente recambio, aunque no siempre es elegido para ingresar. De hecho, en La Fortaleza no tuvo minutos. Si Cruzeiro no se interesa en comprarlo, deberá volver en 2025 a Cincinnati, de la Major League Soccer.

¿Quién es el delantero que ingresó a disputar los últimos cinco minutos? Lautaro Díaz no jugó en la primera división argentina, pero si consultan en el mundo del ascenso habrá respuesta asegurada: surgió en Estudiantes, de Caseros, y dos años después fue cedido a Villa Dálmine. Al retornar, Independiente del Valle lo contrató mediante un pequeño préstamo durante 2022 y, evidentemente, quedó deslumbrado: fue una pieza fundamental en el equipo que logró, justamente, la conquista de la Sudamericana en aquel año, haciendo goles en la final contra Sao Paulo, semifinal ante Melgar, de Perú, y Deportivo Táchira, de Venezuela. En efecto, los ecuatorianos lo compraron a un bajo precio y Díaz se mantuvo un año y medio más en el fuerte equipo de Ecuador. En unas semanas, tendrá la chance de obtener por segunda oportunidad el trofeo y acceder a la Recopa Sudamericana, título que también conquistó con el conjunto de Quito.

Época de goleador temible: Independiente del Valle lo llevó a la cima y hoy es el hombre que espera detrás de varios delanteros desequilibrantes. JUAN MABROMATA - AFP

Hoy detrás, por la lesión grave de ligamentos que sufrió hace unos meses, también está Juan Dinenno. Un delantero que formó Racing y nunca le dio lugar: desde su debut en 2013 y hasta fines de 2019 lo mantuvo permanentemente cedido: pasó por Temperley, Aldosivi, Deportivo Cuenca y Barcelona, ambos de Ecuador, hasta llegar a Deportivo Cali, donde tuvo su punto de inflexión.

Los colombianos adquirieron su pase en 2020 y, por sus goles, fue vendido al año a Pumas UNAM, de México. 60 goles en 147 partidos llamaron la atención de los dueños de Cruzeiro y lo contrataron: la lesión lo privó de ser parte de estas llaves definitorias.

Dinenno dejó grandes números en México, pero en Cruzeiro la buena racha goleadora que ostentaba se cortó con la rotura de ligamento cruzado.

“Los momentos en los que Lanús golpeó, pusimos la pelota abajo, tratamos de salir jugando y les dimos opciones al arquero y al volante cercano para jugar. Es de aplaudir lo de nosotros. Desde que Fernando [Diniz] llegó, abrazamos la idea y la plasmamos en cada partido”, se enorgulleció Lucas Romero al describir el juego de Cruzeiro, que irá a Paraguay en busca de su primera Copa Sudamericana con varios argentinos que anhelan la gloria.

