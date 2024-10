Los arqueros de la selección: una hermandad que va más allá del reemplazante de Dibu Martínez

Escuchar

Es uno de los arcos más grandes del planeta fútbol. Por historia, por presente y por la enorme responsabilidad que implica ocuparlo. Y será aún más inmenso todavía cuando Emiliano Martínez lo deje en manos de otro arquero durante los dos partidos de suspensión aplicados por la FIFA. Tras dos años y medio en los que casi tuvo asistencia perfecta, Dibu no custodiará los tres palos de la selección en esta doble fecha de eliminatorias y Lionel Scaloni deberá decidir quién reemplaza ni más ni menos que a uno de los mejores arqueros del momento. Gerónimo Rulli pareciera ser el elegido por el DT, aunque Juan Musso y Walter Benítez también pujan por un lugar.

De brillante actualidad en Aston Villa y también con el buzo celeste y blanco, Dibu no estará presente ante Venezuela y Bolivia tras recibir un castigo de parte del máximo organismo del fútbol mundial por “comportamiento ofensivo” y “violación a los prin­cipios del juego limpio”. El arquero tetracampeón con el buzo de Argentina fue informado luego de realizar su controversial festejo después del triunfo sobre Chile en el Monumental y golpear una cámara de TV luego de la derrota 2-1 ante Colombia en Barranquilla. El 23 ofreció disculpas en sus redes (“trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos”, escribió), pero ya no hubo vuelta atrás. Por primera vez desde marzo de 2022, el marplatense quedó al margen de la convocatoria de Lionel Scaloni y observará desde su casa de Birmingham los próximos dos partidos de la selección: este jueves en Maturín, frente a Venezuela, y el martes que viene en Buenos Aires, ante Bolivia.

La reacción del Dibu Martínez tras la derrota ante Colombia en Barranquilla

La última vez que Dibu se ausentó de una citación fue diez meses antes del Mundial de Qatar, todavía en tiempos de pandemia. En ese caso, también por decisión de la FIFA, que sancionó a Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía y Giovanni Lo Celso por haber omitido en su declaración jurada que habían estado en Inglaterra en los 14 días anteriores al recordado clásico con Brasil suspendido a los seis minutos del primer tiempo, cuando cuatro fiscales de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ingresaron al campo de juego con la intención de detener y deportar a esos cuatro futbolistas. El estado de San Pablo impedía el ingreso sin cuarentena de personas provenientes de Inglaterra, India y Sudáfrica, los países más afectados.

Tan importante era (y es) Dibu para Scaloni que el DT, a pesar de la suspensión, igual lo incluyó en la pre-lista de convocados a la espera de que el fallo sea definitivo. Tiempo después, Dibu fue parte de la convocatoria para la Finalissima, pero no disputó el segundo compromiso de ese llamado ante Estonia por una lesión en la rodilla. Referente del arco y de la selección, Martínez es el décimo jugador con más convocatorias en la era Scaloni: 22, seis menos que Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Dibu Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli fueron los arqueros elegidos por Scaloni rumbo a Qatar 2022 @gerorulli

En ese entonces, Scaloni decidió darle la oportunidad a Armani frente a Venezuela (triunfo por 3-0) y a Rulli en Ecuador, que llegó al empate luego de que el exEstudiantes atajara un penal sobre la hora. Más adelante, contra Estonia, volvió a atajar Armani, con Rulli y Musso como suplentes. Tras recuperarse de la lesión, Dibu retornó al arco argentino y no faltó nunca a las convocatorias de la selección: disputó 30 partidos de titular y fue dos veces al banco de suplentes.

Rulli fue uno de los tres mayores en los Juegos Olímpicos, atajó los cuatro encuentros de titular y recibió cuatro goles: dos de Marruecos (uno de penal), uno de Irak y otro contra Francia, noche en la que fue figura. Titular en Olympique Marsella, su nuevo club, lleva atajados siete partidos en la temporada con ocho tantos sufridos. Solo el Niza no le convirtió (victoria 2-0), aunque demostró buen nivel en líneas generales. El exReal Sociedad, Villarreal y Ajax fue citado por primera vez en 2015, con Gerardo Martino como DT, pero debutó oficialmente de la mano de Scaloni, en un amistoso ante México en noviembre de 2018. Atajó un solo partido por los puntos (frente a Ecuador), pero fue tercer arquero en el Mundial y desde entonces formó parte de casi todas las convocatorias.

De izquierda a derecha y con dos arqueros: Carboni, Balerdi, Palacios, Benítez, Mac Allister y Rulli, en la llegada a Miami AFA

Ya sin Armani en el plantel, porque el 1 de River decidió ponerle fin a su etapa en el seleccionado, Rulli quedó posicionado como una de las principales alternativas de Dibu en los planes de Lionel Scaloni. Tiene 32 años y llegaría al Mundial con 34 recién cumplidos, por lo que en caso de atajar en Venezuela se jugará una carta importante de cara a la cita de 2026.

Llamativamente, Juan Musso suma más convocatorias que Rulli (18 contra 14), pero casi no tuvo minutos bajo los tres palos de la selección y su última experiencia no fue positiva: quedó afuera del banco ante Chile y se volvió para España antes de viajar a Barranquilla aquejado por un problema lumbar. Sus únicas participaciones fueron en un amistoso ante Marruecos en 2019, en el que reemplazó a Esteban Andrada; y la goleada 3-0 sobre Bolivia en las eliminatorias para Qatar, en medio de la sanción a Dibu, en la que casi no tuvo trabajo. “Juan es un arquero que tiene un poder físico increíble y que ha mejorado un montón en el último tiempo. Estamos tranquilos y contentos de tenerlo”, dijo en aquel momento Scaloni. En Atlético Madrid desde agosto, atajó un solo partido ante el Bilbao y luego fue suplente del esloveno Jan Oblak, un referente del Colchonero que lleva diez temporadas como titular. Y esa falta de continuidad en su club podría jugarle en contra en el mano a mano contra Rulli.

Juan Musso, ahora en Atlético de Madrid Europa Press Sports - Europa Press

Walter Benítez va por su sexta citación a la mayor y espera su primera oportunidad en un partido oficial. Atajó en marzo en la victoria 3-1 sobre Costa Rica, en el que tuvo responsabilidad en el tanto de los ticos, y ya no volvió a tener posibilidades. A los 31 años es el arquero titular del PSV Eindhoven y esta temporada le mercaron diez tantos en diez partidos. Corre de atrás en la consideración del DT, aunque se mantiene expectante y con ganas de demostrar. Por lo pronto, se volvió un habitué de las citaciones de Scaloni por encima de otros arqueros que también pasaron por las manos del entrenador como Paulo Gazzaniga, Agustín Rossi, Federico Gomes Gerth, Guido Herrera, Jeremías Ledesma y Agustín Marchesín.

Walter Benítez, ganador en PSV Soccrates Images - Getty Images Europe

A la distancia, Dibu lamentará sus excesos ante Chile y Colombia y vivirá los partidos como un hincha más. Candidato al premio Lev Yashin en la gala del Balón de Oro que se realizará el 28 de octubre en París, Martínez escaló al status de figura mundial y viene de clausurar su valla en la histórica victoria del Aston Villa sobre Bayern Munich por la Champions y frente al Manchester United por la Premier League. Un arquero ganapartidos que elevó hasta el cielo la vara en el arco de la selección.