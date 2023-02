Los cinco argentinos que jugaron en Chelsea antes que Enzo Fernández: un ciclo interesante y varios reprobados

escuchar

Chelsea recibió con los brazos abiertos al sexto jugador argentino en su historia: Enzo Fernández. Antes que el volante de 22 años, Stanford Bridge vio jugar a otros cinco jugadores de la Argentina con la camiseta blue. Los primeros fueron Juan Sebastián Verón y Hernán Crespo, que llegaron en 2003 con una diferencia de días. En el caso del delantero es el que más goles marcó, con 25. Quien más tiempo permaneció, pero jugó poco por su posición, es el arquero Wilfredo Caballero, quien en cuatro años disputó 38 encuentros. El resto fueron Franco Di Santo y Gonzalo Higuaín. En el caso del ‘Pipa’, estuvo solo seis meses a préstamo desde Juventus. El repaso, uno por uno:

Juan Sebastián Verón

Fue el primer argentino en llegar a Chelsea, el 5 de agosto de 2003. Proveniente de Manchester United, jugó 14 partidos y marcó un gol, pero en julio de 2004 se fue a Inter. En una entrevista con la revista FourFourTwo, El ex presidente de Estudiantes de La Plata repasó sus años como futbolista y se detuvo en un punto del que se arrepiente cuando le tocó competir en la Premier League de Inglaterra. “Sentí que ir al Chelsea podía ser una buena oportunidad de jugar más a menudo, pero jamás debí haber ido ahí. Y no lo digo por el Chelsea, fue bueno tener a un equipo que quisiera firmarme, emocionado de que les pudiera aportar algo. Para hacer una inversión así, el club tiene que creer y confiar en vos”, afirmó. “Me resultó más difícil vivir en Londres que en Manchester porque soy de La Plata, que es una ciudad bastante pequeña. Ojalá me hubiera quedado más tiempo en el United, creo que podría haber hecho las cosas de otra manera”, explicó Verón en su momento.

Verón festejan un tanto con Mutu en una victoria de Chelsea

Hernán Crespo

Arribó al club 20 días después que Verón y, en un año, jugó 73 partidos y anotó 25 tantos. Había llegado desde Inter y emigró a Milán. Durante ese lapso en Chelsea, cuando dirigía José Mourinho, el jugador formado en River formó parte del plantel que consiguió el tercer título de la liga del club inglés en su historia, el segundo consecutivo. El día consagratorio (26 de abril de 2006) se cristalizó con la victoria frente a Manchester United por 3 a 0, a dos fechas del final del certamen. Entonces, los goles del campeón en su estadio de Stanford Bridge fueron convertidos por el francés Williams Gallas, Joe Cole y el portugués Ricardo Carvalho, mientras que Crespo ingresó a los 31 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Cole.

Hernán Crespo tuvo un paso bastante productivo en Chelsea, aunque le costó AP Photo / PA, Martin Ricket - Archivo

Franco Di Santo

En enero de 2008 desembarcó en Londres proveniente de Audax Italiano, de Chile, y vistió la camiseta en 16 encuentros. Sin goles en partidos oficiales pero sí en amistosos, el delantero siguió su carrera en agosto de 2009 en Blackburn Rovers. Solamente tenía 17 años cuando Chelsea desembolsó cerca de 7.000.000 para llevárselo. Con edad de colegio secundario y sin saber hablar nada de inglés, el delantero mendocino llegó a uno de los más grandes de la Premier para codearse con super estrellas del fútbol mundial, como el marfilense Didier Drogba. “Ahí entendí esa frase de la humildad de los grandes”, afirmó Di Santo, en una entrevista que le brindó a Olé. En aquella charla, afirmó. “Tuve el privilegio de conocer a Drogba como persona y si como jugador es enorme, como persona no tiene nombre… Es de otro mundo, tiene un corazón grande como África. No creo que encuentres persona que te hable mal de Drogba, es un tipazo, siempre está tratando de ayudar al prójimo sin importar quién es. Para mí fue increíble, me pasaba a buscar, lo esperábamos con mi papá y mi mamá mirando por la ventana. ¡Me venía a buscar Drogba! Y todos los días con un auto distinto, je”.

Di Santo marcó un gol en el último amistoso de Chelsea Archivo

Wilfredo Caballero

Fue quien más tiempo de los argentinos permaneció en el club, entre mediados de 2017 y 2021. Con un rol de arquero sustituto aunque en un alto nivel que lo llevó al Mundial Rusia 2018, disputó 38 encuentros, mantuvo 14 vallas invictas y ganó tres títulos (FA Cup, Europa League y Champions League). De hecho, se metió en la historia como el 22° argentino en dar la vuelta olímpica en la Champions League, luego de la victoria de Chelsea sobre Manchester City por 1-0 en el Estádio do Dragão de Oporto, Portugal. “Willy” no sumó minutos en aquella realización de la Liga de Campeones de 2021, pero fue al banco de suplentes en 13 ocasiones. Finalmente, quedó libre a mediados de 2021 y emigró a Southampton, su actual club.

Willy Caballero, en la final de la Champions League con Chelsea MANU FERNANDEZ - POOL

Gonzalo Higuaín

El goleador que había triunfado en Real Madrid, Napoli y Juventus estuvo apenas seis meses en Chelsea, de enero a junio de 2019, a préstamo desde Juventus. Jugó 18 cotejos y marcó 5 veces. Pipita había llegado con la confianza de Maurizzio Sarri, quien lo había dirigido en Napoli. Por eso, la entidad londinense le había preparado un contrato de 305.000 euros por semana, es decir, 14,6 millones al año. Así, su salario sólo era superado por los de Alexis Sánchez (Manchester United), Mezut Ozil (Arsenal), Paul Pogba (Manchester United) y Kevin de Bruyne (Manchester City). Sin embargo, Higuaín no estuvo a la altura y redondeó una estadística claramente negativa. Sí conquistó la Europa League, certamen en cuya final ante el Arsenal ni siquiera entró un minuto al campo de juego.

Gonzalo Higuaín y un corto ciclo en Chelsea Reuters

Con la compra de Enzo, el club de Londres cerró un costoso mercado de invierno dirigido a mejorar su temporada flaca. Está 10° en la Premier League con 29 puntos producto de ocho triunfos, cinco empates y siete derrotas; fue eliminado de la FA Cup por Manchester City en 32avos de final y en 16avos de la Carabao Cup por el mismo rival. Su gran zanahoria de la temporada es la Champions: en 8vos de final enfrentará a Borussia Dortmund.

Así, Chelsea es la institución que más dinero desembolsó en Europa durante enero, con más de 300 millones de euros. Además de Enzo, adquirió al ucraniano Mykhailo Mudryk a cambio de 100 millones de euros a Shakhtar Donetsk; al defensor francés Wesley Fofana por 80,4 millones de euros a Leicester City; al francés Benoit Badiashile por 38 millones a Mónaco; al portugués João Félix por un préstamo de 11 millones de euros a Atlético Madrid; a Noni Madueke por 35 millones a PSV Eindhoven; a Malo Gusto por 30 millones de euros a Lyon; y al brasileño Andrey Santos por 12,5 millones de euros.

