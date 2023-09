escuchar

Comienza el principal torneo de clubes de Europa: la ansiada Champions League. Un total de 22 argentinos, entre consagrados como Ángel Di María y Nicolás Otamendi, y debutantes en la competencia como Facundo Medina o Walter Benítez inician su camino hacia la final de Wembley, la catedral del fútbol inglés. Será la primera realizacion sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. Y la última con el actual formato de grupos. Una Champions distinta, pero tan teñida de albiceleste como siempre.

Julián Álvarez pasó su temporada de adaptación en Manchester City de la mejor manera y, como único campeón argentino del torneo, será el abanderado de la legión de jugadores que buscarán la Orejona en su edición 2023-24 . El City tuvo un sorteo benévolo que lo emparejó con un rival conocido (Red Bull Leipzig, al que destrozó en los octavos de final de la última Champions, y del que compró a Josko Gvardiol, el defensor central más caro de la historia), y con otros dos equipos a los que debería vencer sin complicaciones: Young Boys, el campeón suizo que dejó en el camino a los israelíes de Maccabi Haifa, y Estrella Roja, el vigente monarca serbio.

Julián Álvarez ríe, sus compañeros van a buscarlo. Transita su segunda temporada en Manchester City PAUL ELLIS - AFP

En el Grupo D habrá un duelo de campeones del mundo que son referentes en sus respectivos equipos. De un lado, y con la camiseta roja de Benfica, Nicolás Otamendi y Ángel Di María. Del otro, con el atuendo negro y azul de Inter de Milán, Lautaro Martínez. Todos ellos son veteranos en esto de jugar el torneo más importante de clubes del mundo: el defensor central va por su undécima participación. Para Fideo, por su parte, será su decimocuarta presentación en busca de la Orejona, que ganó en 2014 con Real Madrid. El Toro, referente ofensivo de Inter de Milán, buscará trasladar al ámbito internacional su buen arranque en la Serie A (4 partidos, 5 goles). Jugará la Champions, en la que fue subcampeón el año pasado, por sexta vez en su carrera. En esa misma zona está Red Bull Salzburg, del argentino Nicolás Capaldo (ex Boca).

Lautaro Martínez y Nicolás Otamendi volverán a enfrentarse por la Champions League que comienza este martes Antonio Calanni - AP

En el Grupo A quedó Manchester United, el conjunto inglés en el que juegan el joven Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez, y que llega convulsionado por discusiones internas y problemas extrafutbolísticos. Un mal arranque en la competencia europea podría significar, incluso, la salida prematura del entrenador, el neerlandés Erik Ten Hag. Para el jovencito de 18 años, ya blindado por la selección argentina tras su aparición en Bolivia por eliminatorias, será su primera Champions (ya jugó UEFA Youth League y Europa League), mientras que el ex zaguero de Defensa y Justicia, Newell’s y Ajax irá por su cuarta Champions. Una salvedad: Garnacho no está en la nómina de 25 futbolistas entregada por el United a la UEFA. La razón es que por haber pertenecido a las inferiores forma parte de los futbolistas “home-grown” (criados en el club), y puede ser agregado partido a partido en una llamada “lista B” . Garnacho, entonces jugará.

El United debutará este miércoles en Múnich y contra el rival más difícil de su grupo: Bayern Munich. Además, está emparejado con los daneses del FC Copenhague (sumó al argentino Mateo Tanlongo, debutante en est competencia) y Galatasaray, el campeón turco. En los otomanos estará como referencia ofensiva Mauro Icardi, protagonista principal en la serie eliminatoria ante Molde, de Noruega y uno de los artífices del título doméstico en la temporada pasada. El ex Inter y PSG jugará su sexta Champions, torneo que nunca ganó. Y en el que sus últimos minutos en cancha fueron hace casi dos años: en diciembre de 2021, con la camiseta de PSG.

El Grupo B también tendrá presencia en celeste y blanco. Es la zona del equipo con más jugadores argentinos de toda la Champions League: Sevilla. Los andaluces, que vendieron a Gonzalo Montiel a Nottingham Forest, de la Premier League inglesa, tienen en su plantel a Marcos Acuña, Erik Lamela, Lucas Ocampos y Federico Gattoni. Este último, debutante absoluto en Europa. Sin embargo, no tendrán a Alejandro “Papu” Gómez, quien es agente libre tras rescindir su contrato en el último día del mercado de pases. Los andaluces debutan este miércoles ante Lens, de Francia, que mantiene al argentino Facundo Medina (ex River y Talleres de Córdoba, jugará su primra Champions), y serán también rivales de Arsenal (Inglaterra) y los neerlandeses de PSV Eindhoven. Allí milita el arquero argentino Walter Benítez, quien a los 30 años tendrá su bautismo de fuego en la fase de grupos de la Champions.

Giovanni Simeone (Napoli) y el jovencísimo Nico Paz (18 años, Real Madrid) intentarán dejar en lo más alto del Grupo C al fútbol argentino. Será la segunda oportunidad de brillar a nivel continental para el delantero, que debutó en la edición pasada (7 partidos, cuatro goles). El canterano de los blancos, en cambio, podría tener su debut absoluto. Los italianos debutan con los portugueses de Sporting Braga; los españoles, con Union Berlin, la sorpresa de la última Bundesliga.

Giovanni Simeone festeja un gol con la camiseta de Napoli, el vigente campeón italiano ANDREAS SOLARO - AFP

En el Grupo E habrá otro equipo que también tiene mucha sangre albiceleste: Atlético de Madrid. Desde su entrenador, Diego Simeone, hasta su lateral derecho (Nahuel Molina, segunda participación en el torneo), su mediocampista central (Rodrigo De Paul, cuarta presencia en Champions) o su revulsivo en el banco de suplentes (Ángel Correa, quien jugará su novena Champions). Los colchoneros tendrán que tomar medidas para evitar que otro argentino, Valentín Castellanos (14 goles en la última liga de España con la camiseta de Girona, debutante en esta competición) les convierta, ahora como jugador de Lazio, uno de sus rivales en la zona. Además, tendrán que jugar con Feyenoord, campeón de los Países Bajos, y con Celtic, el monarca escocés.

La celebración de Luka Romero con Milan: un soplo de aire fresco para un club que necesita volver a ganar la Serie A Ariana Ruiz - PI via ZUMA Press Wire

La zona H, que integran Barcelona, Porto, Shakhtar Donettsk y Amberes tendrá un solo argentino, que además es un recién llegado y por lo tanto tendrá su estreno a nivel continental: se trata de Alan Varela, el ex futbolista de Boca que pasó al equipo portugués a cambio de nueve millones de euros. Empezó con el pie derecho: Por la guerra con Rusia, Shakhtar se mudará a Hamburgo para disputar allí sus partidos como local.

Con el sorteo, las 23 ilusiones argentinas en la Champions League están en marcha. El puntapié inicial lo darán Milan vs. Newcastle y Young Boys vs. Leipzig, a las 13.45 de este martes (hora argentina). Sin embargo, el talento albiceleste extrañará a su máximo exponente de las últimas dos décadas. La 2023-24 será la primera edición de la Champions League que no contará con la participación de Lionel Messi, quien cambió la tumultuosa París por la mucho más tranquila Miami. Tampoco estarán otros contemporáneos suyos como el portugués Cristiano Ronaldo o el francés Karim Benzema, estos últimos tentados por los petrodólares saudíes. Será una Champions distinta; la Champions de la renovación. Y la última con el actual formato.

Los olvidados

Hay cuatro jugadores argentinos que no fueron tenidos en cuenta por sus entrenadores para la máxima competición europea de clubes. Ellos son dos flamantes refuerzos de Milan (el ex defensor central de Platense Marco Pellegrino y el ex Lazio y Mallorca Luka Romero), el lateral izquierdo Alexandro Bernabei (Celtic, de Escocia, ex Lanús) y Álex Vigo (Estrella Roja, de Serbia, ex Colón, River e Independiente). Todos ellos deberán conformarse con ver las alternativas del torneo por televisión. O por streaming.

Los 22 argentinos de la Champions League 23-24

Grupo A

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Mauro Icardi (Galatasaray)

Mateo Tanlongo (Copenhague)

Grupo B

Marcos Acuña (Sevilla)

Erik Lamela (Sevilla)

Federico Gattoni (Sevilla)

Lucas Ocampos (Sevilla)

Walter Benítez (PSV)

Facundo Medina (Lens)

Grupo C

Giovanni Simeone (Napoli)

Nico Paz (Real Madrid)

Grupo D

Nicolás Otamendi (Benfica)

Ángel Di María (Benfica)

Lautaro Martínez (Inter)

Nicolás Capaldo (Red Bull Salzburg)

Grupo E

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Valentín Castellanos (Lazio)

Grupo G

Julián Álvarez (Manchester City)

Grupo H

Alan Varela (Porto)

LA NACION