Los oligarcas de la Champions: de “Chelsky” al Bernabéu

Toda una ironía, “la Casa Blanca” dio ayer el golpe final al Chelsea de Roman Abramovich. “La Casa Blanca” por su uniforme, pero también por su poder y sus influencias, es el apodo histórico de Real Madrid, verdugo en la Champions. En tiempos del presidente Santiago Bernabéu, Real Madrid fue el primer equipo español autorizado por el régimen franquista a viajar a un país comunista. Llevó sus propias provisiones al hotel de Belgrado. Rechazó hasta el café. Bernabéu temía envenenamientos. Años en los que Europa imponía un bloqueo a la España de Franco y el formidable Real Madrid de Alfredo Di Stéfano servía de cara amable al régimen. “La bandera de nuestra nación”, escribió el historiador franquista Luis de Sosa, “mientras a España se le negaba el pan y la sal”. Casi setenta años después, Chelsea es acusado ahora de haber servido de vidriera, el “soft power” de Vladimir Putin.

Abramovich resistió hasta el final. El propio presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, intercedió ante su par de Estados Unidos, Joe Biden, para que Abramovich fuera excluido de la lista de millonarios rusos sancionados tras la invasión a Ucrania. El patrón de Chelsea formó parte del diálogo que procuró una negociación política que parara la guerra. Pero el gobierno británico de Boris Johnson lo obligó a vender Chelsea. Este jueves se vencerá el plazo para la presentación de los aspirantes a sucederlo. Y si la Casa Blanca del fútbol marcó el fin del sueño europeo, la Casa Blanca verdadera, la de Washington, conoce de cerca a la familia Ricketts, fuerte candidata a la sucesión. En 2020, su patriarca, Joe Ricketts, fue gran donante de Donald Trump y los hinchas del equipo de béisbol Chicago Cubs (propiedad de los Ricketts) debatieron enojados si debían seguir alentando a la escuadra. Hinchas de Chelsea también protestaron estos días contra los Ricketts, pero su propuesta –asegura la prensa británica– es la que más agrada a Boris Johnson.

El empresario ruso Roman Abramovich toma parte en las tratativas entre su país y Ucrania para detener la guerra. Foto: gentileza TURKISH TV

Los Ricketts tienen respaldo financiero de dos de los hombres más ricos de Estados Unidos (Ken Griffin y Dan Gilbert). Similar origen tienen las otras dos principales ofertas. Se trata de propietarios de franquicias de la NBA y del béisbol de Estados Unidos. Hay una cuarta más británica, que incluye al campeón olímpico Lord Sebastian Coe, aunque con menos chances. Chelsea sería el noveno club inglés made in USA. Casi media Premier League en manos de capitales de Estados Unidos. Este jueves se vencerá el plazo y Raine Group, banca mercantil de Nueva York, elevará su dictamen final el lunes próximo. El gobierno británico se reserva la última palabra. Chelsea es cuestión de Estado.

¿Es justo extender sanciones a todos los deportistas rusos? El fútbol ruso llevó al TAS sus reclamos ante FIFA y UEFA. Y un Tribunal de Arbitraje de una federación deportiva (luge) ya estableció que la invasión a Ucrania no es motivo para suspender a los atletas rusos. La federación avisó que no acatará el dictamen. Obligado a vender, Abramovich sabe que, al menos por ahora, no tiene chance de reclamo judicial. Los deportistas rusos ya casi ni siquiera tienen el recurso de competir bajo bandera e himno neutrales. Y Wimbledon evalúa prohibir a Daniil Medvedev, número dos del mundo, bajo el argumento de que una eventual victoria del tenista ruso “pueda impulsar al régimen de Putin”. Nigel Huddleston, ministro de Deportes británico, sugirió que Medvedev y otros tenistas rusos puedan jugar en Wimbledon sólo si repudian públicamente a Putin. A Alexander Ovechkin, estrella del hockey sobre hielo que brilla en Washington Capitals, acaso el atleta más famoso hoy en Rusia, le pidieron que sacara a Putin de la foto de su perfil de Instagram. Se negó. La semana pasada, el periodista finlandés Tero Kainulainen comentó dos partidos del equipo evitando mencionar su nombre. “El capitán de los Capitals”, “el jugador de barba gris”, decía Kainulainen.

La Casa Blanca, Real Madrid, se impuso al ex "Chelsky", Chelsea. Manu Fernandez - AP

Como Abramovich, Chelsea hizo ayer lo que pudo. Terminó su era de “Chelsky”. Porque “Londongrad”, refugio de los dineros rusos, ahora es “Londres”. Ucrania lo merece. Lo entendió hasta Brooklyn Beckham. El hijo de 23 años de David Beckham se casó el sábado con la actriz Nicola Peltz en una mansión de Palm Springs de cien millones de dólares. Una boda con modelos de Valentino, Christian Dior, Versace, collares de 2,6 millones de dólares, diamantes de Anita Ko y Marc Anthony en vivo. Los invitados VIP –ironizó The Daily Mail– se “conmovieron” cuando los novios pidieron donaciones para el pueblo de Ucrania.

Acaso tan conmovedor como el libro flamante del periodista español Fonsi Loaiza Florentino Pérez. El poder del palco. Es una biografía que denuncia blindaje mediático y judicial a las adjudicaciones polémicas que el poder político concedió siempre a ACS, la constructora del intocable presidente de Real Madrid, líder en sanciones (80.000.000 de euros) “por amaño de contratos”, casi un centenar de filiales en paraísos fiscales y el palco del Bernabéu como centro de todo. “Uno de los máximos exponentes de la oligarquía” española, define a Pérez la promoción de Amazon. Pero Florentino, rey de la Champions, no es ruso. Es el dueño de la “Casa Blanca”.