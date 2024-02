escuchar

Una situación insólita y repudiable ocurrió este lunes durante el partido entre Rayo Vallecano y Sevilla, en el estadio de Vallecas, por la 23a fecha de la Liga española. Iban 33 minutos del primer tiempo cuando el argentino Lucas Ocampos , del equipo andaluz, se acercó a un lateral para realizar un saque de banda y un joven hincha local aprovechó la cercanía con el futbolista y le metió un dedo en la cola al jugador del seleccionado nacional (cuanto menos, hizo el intento).

Ocampos, exjugador de River, se volvió hacia el hincha para recriminarle lo que había hecho, mientras varios de los aficionados que estaban alrededor del joven se reían de la broma de mal gusto en pleno juego. La acción no pasó a mayores sólo porque el argentino mostró “sangre fría” y no reaccionó ante semejante provocación. En el video se observa, además, que muy lejos de arrepentirse por su actitud, el joven (acompañado por otros dos, que comen pochoclo) le hizo recriminaciones a Ocampos.

El argentino Lucas Ocampos, de Sevilla, padeció una repudiable agresión CRISTINA QUICLER - AFP

El jugador nacido en Villa Ocampo, Santa Fe, lamentó, en la plataforma DAZN: “Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pase a nadie”.

El repudiable momento que sufrió Ocampos

A OCAMPOS NO LE GUSTÓ NADA: repudiable gesto de unos fanáticos de Rayo Vallecano en el partido ante Sevilla en #LaLigaxESPN.



📺 Mirá #LaLiga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/mcMInEWCrX — SportsCenter (@SC_ESPN) February 5, 2024

“Los puteé, obviamente. Tuve ganas de pegarles. Pero, como dije, yo tengo dos hijas y no quiero que mañana vayan a la escuela y les digan que el papá les pegó a dos hinchas”, agregó Ocampos.

LaLiga denunciará ante la Fiscalía de menores la agresión sufrida por Ocampos por parte de un aficionado, menor de edad. El árbitro del partido, Hernández Maeso, advirtió al delegado de campo de juego y el incidente quedó reflejado en un acta. Al tratarse de un menor, según LaLiga “ya identificado” por la policía, el hecho será denunciado ante la Fiscalía de menores. Horas antes, Sevilla lamentó el “gesto obsceno y totalmente inapropiado” del aficionado hacia el argentino y pidió a LaLiga que tomase las “medidas oportunas” para que esto no vuelva a suceder.

“El Sevilla FC lamenta profundamente el hecho acaecido este lunes en el partido ante el Rayo Vallecano, en el que nuestro jugador Lucas Ocampos sufrió un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local”, comunicó el club andaluz. Y añadió: “Ocampos demostró una enorme profesionalidad, pese a la inaceptable actitud del aficionado que le increpó”.

Qué dijo Ocampos sobre el partido

🗣️ La importancia de los tres puntos sumados anoche para @Locampos15.#RayoSevillaFC — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 6, 2024

Por su parte, el Rayo Vallecano publicó un comunicado de “condena de la acción que tuvo un aficionado” y reiteró que “esta acción aislada es únicamente responsabilidad individual del aficionado que la ejecutó” y no del club ni del resto de espectadores que asistieron al partido, que terminó 2-1 en favor de Sevilla, donde también actuó el lateral argentino Marcos Acuña.

LA NACION