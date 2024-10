Luis Suárez cargó con todo contra Marcelo Bielsa: las duras frases del delantero uruguayo sobre el DT

Escuchar

El vínculo entre Marcelo Bielsa, el entrenador de la selección de Uruguay, y Luis Suárez, máximo artillero histórico de la Celeste, no parecía ser del todo fluido, lo que terminó con el retiro del equipo nacional del goleador, hoy figura de Inter Miami. Pero, al menos del lado del jugador, quedó expuesto que la relación estuvo muy lejos de ser ideal. En una entrevista con Dsports, Suárez, de 37 años, no anduvo con vueltas y contó que se decidió a hablar porque “me chocó la conferencia que dio, porque dijo todo para afuera y no internamente. Llega un momento que al jugador le duele y se cansa”.

El delantero, en una conversación con el programa De fútbol se habla así, expresó: “La relación con Bielsa era sólo profesional. La primera charla que tengo con él fue el 6 de junio, antes de reintegrarme al plantel de la Copa América; esa fue la primera conversación que tuve con él en lo personal. En la convocatoria de noviembre (pasado), había sido mediante un llamado a través del profe, y después hubo un diálogo en un entrenamiento sobre una presión que yo estaba haciendo, y una conversación que tuvimos en la Bombonera durante el entretiempo [contra Argentina], por una situación que pasó con Darwin (Núñez). Ese fue el único diálogo que había tenido con él hasta que me convocó para la Copa América”.

Consultado por sus inquietudes, expresó: “No (hablé con él), porque ya conocía la situación y sabiendo de que él tampoco -es algo sabido en el fútbol y todos sabemos que- es de no lidiar mucho con los supuestos líderes o jugadores con experiencia, porque no le gusta. Preferí evitar todo eso, porque estaba la selección por encima y no quería meterme en ese momento, que yo estaba dentro de la selección, ser partícipe de un problema. Pero sí surgieron algunas cosas que a él no se las dije, las daba a entender, y parecía que era preferible callarme para evitar un roce, porque hubieron algunas situaciones en la Copa América que duelen, que a mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron, y había que callar por respeto a la selección en ese momento”.

El delantero detalló que antes de la Copa América habló de nuevo con Bielsa. “Hablé con los compañeros. Fui como capitán a hablar con él, le quería explicar que estamos todos en el mismo barco, que aún no empezó la Copa América. Voy a una conversación con él, me siento enfrente, le hablo cinco minutos, mirándolo a la cara, diciéndole que los jugadores estábamos con él, que íbamos a respetar sus decisiones que tomara, todo lo que iba a ser la convivencia. Y me miró y dijo ‘muchas gracias, Luis’. Me levanté y me fui. No me contestó nada a los 5 minutos que le estuve hablando, y me quedé ahí, esperando una respuesta. Y no tuve ninguna respuesta”.

Como parte de esos problemas, Suárez contó un incidente con Agustín Canobbio: “Hay un malentendido, no fue de alcanzapelotas que lo puso, sino que había tres sparrings, que habían ido chicos de la Sub 20, y a Agus lo puso en la parte de los sparrings a dar pases, y lo puso a él a hacer esos pases, y a los sparrings a hacer los movimientos que tienen que hacer los jugadores. Y a un jugador que está entre los 26 de la Copa América, no le podés dar a entender o hacerlo partícipe como si fuera un sparring. Es algo que molesta. Lo voy a bancar a Agus en esa, porque es entendible, y bastante se contuvo, es normal que llegara a esa situación (...) Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día. Ni saludaba”.

Luego amplió: “En una conferencia habló del pueblo, de la gente, de la hinchada, que jugamos para la gente. Pero un día estamos llegando a Nueva York a las 9 de la noche, había gente en la puerta del hotel, unas 300 o 400 personas esperándonos cuatro o cinco horas. Y el profe antes de bajar del ómnibus, nos avisa: muchachos, dice Marcelo que no paren con la gente, que sigan derecho. Yo, como capitán, me paro en el fondo y le digo: ¿cómo profe? Yo les paso lo que dice el entrenador, me responde. Como capitán, por respeto a la gente, paramos todos. y ahí estuvimos 15 o 20 minutos con la gente. Al otro día tenemos una charla que el entrenador dice, el uruguayo es esto, que compite, y que juega por la gente, y ahí nos miramos todos. Cómo, si ayer nos pediste que estuviéramos con ellos. A veces es fácil hablar, y que la gente escuche lo que quiere escuchar, pero a veces no es verdad esa historia y eso me duele mucho”.

Suárez también reveló que el plantel en algún momento realizó un planteo hacia Bielsa. “Ya la tuvieron esa charla previa a la Copa América, y estando yo en ese torneo volvió a pasar, y va a seguir pasando. Los jugadores van a llegar a un límite, van a explotar. En la Copa América hubo compañeros que se plantearon pensar que después de la Copa América no juegan más. Después vas porque querés a tu país y morimos por representar a nuestro país (...) Todo se perdió en el complejo. Hay cosas que me llaman mucho la atención. Estábamos cenando o merendando y veías televisión prendida por todos lados, hoy está todo apagado, en silencio, te preguntás dónde estoy entrando”.

El delantero contó sobre su salida de la selección: “Irme con el cariño que me fui, con el cariño de la gente, eso me deja más tranquilo. No quería irme como les tocó irse a otros compañeros, que es una lástima. Tuve la suerte, el privilegio de irme así, con mi gente, con mis hijos, con mi familia, la gente que me apoyó en todo este tiempo, y extrañando un poco, pero también disfrutando de esta etapa”. Y amplió: “No había convivido con Bielsa. Matías (Vecino) se fue con 29 años. Él la vio a tiempo. Sin saber el sentimiento de él, la vi venir por ese lado. Que un jugador con 29 años tome esa decisión es porque llegó al límite de sentirse ninguneado, que lo menospreciaron. Que no sorprenda que haya más casos. Hay que poner un límite. Después la gente se la va a agarrar con los jugadores, que no quieren venir a la selección. Y no es por los jugadores”.

Bielsa, en su momento, y cuando se supo del retiro de Suárez del seleccionado, expresó públicamente. “Es una decisión personal, totalmente entendible y yo no puedo hacer ninguna valoración. Sí un gran reconocimiento a un crack y a un jugador que va a quedar impreso en la historia del fútbol y muchísimo más en el fútbol uruguayo. No creo que el hecho de que Luis se haya despedido haya influido negativamente”. Suárez jugó su último cotejo con la Celeste el 6 de septiembre pasado en el 0-0 contra Paraguay, en el Centenario, por la séptima fecha de las Eliminatorias sudamericanas; anteayer, marcó un gol para Inter Miami, que se aseguró el primer puesto en la etapa regular de la MLS, en el 3-2 sobre Columbus Crew.

LA NACION